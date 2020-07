Poliisi tutkii epäiltyä törkeää ryöstöä Jämsänkoskella – KSML: uhri on perus­suomalaisten vaalipäällikkö

Keskisuomalainen kertoo, että perussuomalaisten vaalipäällikkö Pekka Kataja on ryöstetty ja hakattu sairaalakuntoon.

Sisä-Suomen poliisi tutkii perjantaiaamuna tapahtunutta epäiltyä törkeää ryöstöä Jämsän Jämsänkoskella.

– Esitutkinta on asiassa käynnissä ja varsin alkuvaiheessa. Tekijää tai tekijöitä ei ole toistaiseksi tavoitettu, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo.

Keskisuomalaisen mukaan uhri on perussuomalaisten vaalipäällikkö Pekka Kataja, joka on ryöstetty ja hakattu sairaalakuntoon kotiovellaan. Kataja on myös kansanedustaja Jouni Kotiahon (ps) eduskunta-avustaja.

– Miehet veivät rahapussini mennessään. Siellä oli aika paljon rahaa: joku 1 400 euroa, kun olin nostanut käteistä matkaa varten. Lisäksi lompakossa olivat pankkikorttini ja kaikki, Kataja kertoi Keskisuomalaiselle.

Kataja kertoo lehdelle, että hän uskoo pahoinpitelyn taustalla olleen poliittisen motiivin, joka liittyisi Jämsän vastaanottokeskukseen.

Poliisi ei vahvistanut KSML:lle uhrin henkilöllisyyttä.