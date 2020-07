Jesari-kanan elämä uhkasi päättyä alkuunsa, mutta ilmastointiteippi pelasti – nyt kana on muninut ensimmäiset munansa

Jesari-kana on kasvanut untuvikosta kelpo yksilöksi kuoriuduttuaan ilmastointiteipillä korjatusta munasta.

Jesari-kanan elämä oli hiuskarvan varassa. Tai tässä tapauksessa pikemminkin ilmastointiteipin.

Jesari-kana asustelee Saarijärven Pylkönmäellä emäntänsä Susanna Koivunen-Mannisen hoitamalla tilalla. Tiistaina Jesari muni ensimmäisen munansa. Kanan elämä olisi voinut kuitenkin päättyä ennen kuin ehti alkaakaan.

Kaikki alkoi tammikuussa, kun kaksi kanaa, orpington-rotuinen jättikana Pulla ja kääpiökana Hippu, hautoivat munia kanalassa. Koivunen-Manninen huomasi Pullan noustessa paikaltaan, että sen hautoman munan kuori oli mennyt rikki.

Munan sisällä oleva kalvo oli kuitenkin vielä ehjä, joten hetken asiaa pähkäiltyään Koivunen-Manninen tarttui ilmastointiteippiin eli jesariin.

– Muistin, että meillä on jeesusteippiä. Siitä otin sitten palan ja teippasin munan.

Ilmastointiteipillä paikattu muna, josta Jesari kuoriutui.

Kun muna oli paikattu, tuli eteen toinen ongelma. Koska Pulla-kana on niin kookas, arveli Koivunen-Manninen että paikattu muna menisi rikki sen alla. Niinpä hän vaihtoi munan vieressä olleen kääpiökana Hipun alle. Jännitystä aiheutti kuitenkin edelleen munan erikoinen korjaustapa.

– Ajattelin, että pääseeköhän se tipu kuoriutumaan sieltä, kun sen munan niin isosti teippasin.

Seuraavana aamuna huoli osoittautui turhaksi, sillä munasta oli kuoriutunut tipu, joka sai luonnollisesti nimekseen Jesari.

Kevään aikana Jesari kasvoi ja muutti pikkuhiljaa orrelle isojen kanojen sekaan.

Kesän tultua kanat pääsivät pihalle irralleen. Heinäkuun kuluessa Jesari alkoi kaakattaa kovaan ääneen, ja siitä Koivunen-Manninen osasi arvata, että ensimmäinen muna taitaa olla tulossa.

– Niin se sitten tiistaina tekikin ensimmäisen munan ja keskiviikkona tuli jo toinen.

Ensimunat ovat pieniä, eikä niistä ole odotettavissa tipuja. Koivunen-Mannisen mukaan kana alkaa yleensä hautomaan munia noin kuukauden munimisen aloittamisen jälkeen. Jesari voisikin siis saada perheenlisäystä loppukesästä.

Kanat ovat Koivunen-Manniselle harrastus ja hän kertoo antavansa kanojen hautoa, jos ne vain osoittavat halua siihen.

– Saa tehdä itselleen pienokaisia, jos siltä tuntuu.

Koivunen-Mannisen mukaan kanojen elämää on mukavaa seurata.

– Ne ovat hauskoja. Tulee hyvä mieli, kun katselee niiden touhuamista.

Jesarin tarina on herättänyt mielenkiintoa Facebookin Avoin kuvapäiväkirja maaseudun tuottajilta -ryhmässä pitkin kevättä ja kesää. Somekansa otti myös Jesarin ensimmäiset munat ilolla vastaan. Koivunen-Mannisen ryhmään lähettämä kuva munista on saanut jo yli 800 tykkäystä ja useita onnentoivotuksia. Koivunen-Manniselle kiinnostus Jesaria kohtaan on tullut yllätyksenä.

– Ihmiset kyselevät tosi paljon mitä sille (Jesarille) kuuluu, hän ihmettelee.

Jesari poseeraa yhdessä munimansa munan kanssa.

Jesari adoptioemo Hipun kanssa.

Jesari kuvattuna nuoruusaikoinaan.