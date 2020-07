Suomessa todettiin vuorokauden aikana kahdeksan uutta koronavirustartuntaa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina. Tartuntoja oli yhteensä 7 301.

Perjantaihin mennessä Suomessa oli todettu 328 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Uusia kuolemia ei ole raportoitu.

Jos grafiikka ei näy yllä, katso se täältä.

Uusista tartuntatapauksista viisi todettiin Helsingissä ja kolme Espoossa.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, kaikkiaan 2 754. Vantaalla on todettu 895 ja Espoossa 828 tartuntaa. Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 5 342 tartuntaa.

Jos grafiikka ei näy yllä, katso se täältä.

Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi oli perjantaina kuusi potilasta. Tehohoidossa heistä oli yksi. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä laski yhdellä keskiviikosta, mutta tehohoidossa olevien määrä kasvoi yhdellä.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.