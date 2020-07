Suomessa kahdeksan uutta koronatartuntaa

Uusista tartuntatapauksista viisi todettiin Helsingissä ja kolme Espoossa.

Suomessa on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on yhteensä 7 301.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, kaikkiaan 2 754. Vantaalla on todettu 895 ja Espoossa 828 tartuntaa. Koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella on todettu 5 342 tartuntaa.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja koronavirukseen liittyviin kuolemiin liittyvät luvut myöhemmin iltapäivällä. Torstaihin mennessä Suomessa oli todettu 328 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

THL:n arvion mukaan koronavirusepidemiatilanne on Suomessa tällä hetkellä rauhallinen. Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 880 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.