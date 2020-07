Helsingin Kannelmäen seksuaalirikostapauksesta uutta tietoa– 34-vuotiasta miestä vastaan nostettu kolme rikosepäilyä lisää

Poliisi on saanut toistakymmentä yhteydenottoa tapaukseen liittyen.

Poliisi pidätti heinäkuun alussa 34-vuotiaan miehen Helsingin Kannelmäen ympäristössä tapahtuneista, alaiäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäiltynä.

Poliisi pyysi tuolloin yhteydenottoja mahdollisilta ahdistelun kohteeksi joutuneilta tai heidän läheisiltään.

– Yhteydenottoja on tullut toista kymmentä, ja niitä on tarkisteltu ja selvitetty. Yhteydenottojen perusteella on selvinnyt kolme uutta rikosepäilyä, joiden osalta esitutkinta on alkuvaiheessaan, Helsingin poliisilaitoksen rikostarkastaja Jari Koski kertoo tiedotteessa.

Poliisi tiedotti heinäkuun alussa, että epäilty oli pyrkinyt ottamaan kontaktia satunaisiin vastaantuloihin. Hän on yrittänyt aloittaa keskusteluja tyttöjen kanssaan ja joissain tapauksissa kosketellut, halannut sekä videoinut heitä.

– Kyseiset epäilyt ovat vakavuudeltaan aikaisempia vastaavia eli rikosnimikkeenä tullee olemaan lapsen seksuaalisen hyväksikäyttö tai sen yritys, Koski jatkaa.

Ulkomaalaistaustainen mies on vangittu todennäköisin syin neljästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä.

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja syytteen nostamisen määräpäivä on 3. syyskuuta.