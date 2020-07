Vanhempainvapaalta politiikkaan palaavat Annika Saarikko ja Nasima Razmyar kritisoivat: ”Politiikassa on vielä kovuuden työkulttuuri voimassa”

Annika Saarikko ja Nasima Razmyar ovat pohtineet politiikan teon vaatimuksia.

Aurinko lämmittää ihanasti, kun keskustan kansanedustaja Annika Saarikko saapuu Ilta-Sanomien tikkakisaan suoraan kokouksesta.

Saarikko on perhevapaalla, mutta kansanedustajan on hoidettava tietyt asiat siitä huolimatta.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar odottaa jo Kansallismuseon takapihalla tikka kädessä.

Vanhojen eduskunta-ajan työkavereiden jälleennäkeminen on riemukas.

Ensin halataan.

– Sä näytät ihanan levänneeltä ja raikkaalta, Nasima Razmyar sanoo.

– Viime yö oli ihan hyvä, Annika Saarikko kertoo.

Nasima Razmyar ja Annika Saarikko ovat molemmat olleet vanhempainvapaalla politiikasta.

Heillä on lähes samanikäiset pojat. Annika Saarikon Kaarlo syntyi viime vuoden syyskuussa, Nasima Razmyarin Jacob elokuussa.

– Joko teillä nukutaan kokonaisia öitä, Annika Saarikko kysyy.

Nasima Razmyaria hymyilyttää.

– Joo, sitten kun on löytynyt sopiva kylkiasento, kun jalkoja sahaa joku. Vaikka hän itse nukkuu, se tarkoittaa, ettei joku muu nuku.

Näin lensi tikka Razmyarilta ja Saarikolta kesäkuussa 2019...

...ja näin kesällä 2020.

Tässä he ovat taas, viime vuoden IS:n tikkakisasta tuttu kaksikko. Tapasimme kesäkuussa 2019 ennen kummankin perhevapaata.

Silloin oli kohistu siitä, ettei Annika Saarikko asettunut ehdolle keskustan puoluejohtajavaaliin syyskuussa 2019.

– Myös sen riskin tunnistan, että muita mahdollisuuksia puheenjohtajaksi ei ehkä ole saavutettavissa, Annika Saarikko kertoi tuolloin.

Nasima Razmyar puolestaan suunnitteli, että palaa töihin tammikuussa 2020, kun vauva on viisi kuukautta vanha.

– Mutta en ole naiivi, hän sanoi tuolloin.

– Tiedän tasan tarkkaan, kun lähden tammikuussa töihin ja vauva jää kotiin, että kyllä varmaan pisto sydämessä iskee.

Vuodessa on tapahtunut paljon.

– Ensimmäiset kuukaudet olivat aika vauvanväristä utua, ennen kaikkea hyvässä, Annika Saarikko sanoo.

Vasta vuodenvaihteen jälkeen hänelle avautui, mitä kaikkea äitiyslomalla voi tehdä.

– Ehdimme käydä kerran vauvamuskarissa, kunnes se jäi koronapandemian takia tauolle. Vauvapilateskin peruttiin.

Annika Saarikko jalkautui äänestäjien pariin ensimmäistä kertaa sitten äitiyslomansa heinäkuun alussa Loimaan torilla. Tuolloin rinnalla esiintyi myös puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Minun on hyvä olla. Näin Annika Saarikko ajatteli, kun maailmalta ovet sulkeutuivat. Yhteinen, tiivis aika perheen kanssa tuntui mukavalta.

Viime kuukausina Saarikon perhe on tehnyt remonttia toisessa kodissaan Varsinais-Suomen Oripäässä.

– Olen ollut onnekas, että korona-aika ei ole koskettanut perheessä taloudellista toimeentuloa, eikä lähipiirissä kukaan ole sairastanut. Siinä on jo kaksi suunnatonta onnellisuustekijää, Annika Saarikko sanoo.

Nasima Razmyar on samoilla linjoilla.

– Koen, että olen ollut tässä tilanteessa onnekas. Mutta miten tämä on vaikuttanut taloudellisesti ja sosiaalisesti monien elämään ja lasten koulunkäyntiin, Razmyar sanoo.

Razmyarin perhe on ollut korona-aikana muuttopuuhissa.

– Piti tehdä pientä pintaremonttia, mutta sitten remontti paisui isoksi, Nasima Razmyar kertoo.

– Niin meidänkin piti, mutta lopulta samaa oli enää katto ja seinät, Annika Saarikko sanoo.

Nasima Razmyar on Helsingin apulaispormestari. Työhuoneessaan kaupungintalolla hänet kuvattiin keväällä juuri ennen etätöihin siirtymistä.

Viime syksynä, kun tuoreet äidit ihastelivat kotona vauvantuoksua, politiikassa myllersi.

Nasima Razmyarin puolueen, SDP:n, puheenjohtaja Antti Rinne joutui väistymään pääministerin paikalta joulukuussa, ja tilalle valittiin Sanna Marin.

– Totta kai se, mitä Antti Rinteen ympärillä tapahtui, oli tilanteena ikävä. Mutta koen, että siitä koitui myös hyviä asioita, Nasima Razmyar sanoo.

– Meillä on tällä hetkellä erinomainen pääministeri, joka on tehnyt työnsä erittäin hyvin, hän jatkaa.

– Ja pienen lapsen äitinä, Annika Saarikko sanoo.

Nasima Razmyar nyökkää.

– Miten hienosti hän on nostanut sitäkin esiin ja uskallus haaveilla myöskin, Razmyar viittaa pääministeri Marinin julkituomaan haaveeseen toisesta lapsesta.

Lapset ja perhe ovat Saarikon mielestä asioita, joista saa ja pitää puhua.

– Siinä meillä on kaikilla myöskin oma tehtävämme. Olen valinnut, että töihin ei palaa vain minä, vaan kaikki se, joka mukanani kulkee, hän sanoo.

” Olen valinnut, että töihin ei palaa vain minä, vaan kaikki se, joka mukanani kulkee.

Elokuussa Annika Saarikko palaa tiede- ja kulttuuriministeriksi.

– Minun oma toimialani on käynyt läpi kriisin, hallituksen johto on vaihtunut, ja minun puolueeni ei ole enää Juha Sipilän keskusta. Siinä mielessä vuoden aikana on tapahtunut paljon, Annika Saarikko sanoo.

– Olen ollut kuitenkin sen verran pitkään mukana, että tiedän, että politiikka ei ala mistään eikä lopu mihinkään. Aina on jotakin kohinaa.

Saarikko ja Razmyar vastaavat koko luovasta kentästä, joka on käynyt läpi valtavan kriisin.

– Päättäjät ovat onnistuneet tehtävässään tänä keväänä todella hyvin. Mutta kevät on ollut kohtuuttoman kova, ja kannan huolta heidän jaksamisestaan, Saarikko sanoo.

Tikkakisa käytiin Kansallismuseon vehreällä pihalla Helsingin keskustassa.

Mutta ei puhuta työstä, puhutaan vauvoista, Annika Saarikko sanoo.

Nasima Razmyar tiesi, että pisto sydämessä tulee, kun hän palaa tammikuussa töihin.

– Jäin miettimään, että teinkö nyt oikein, olisiko pitänyt ottaa pidempi vapaa, hän sanoo.

– Muistatko, että sanoin viime vuonna, että sun miehelle ja lapsen isäsuhteelle tästä tulee iso juttu, Annika Saarikko kysyy.

– Kävikö niin? hän jatkaa.

Nasima Razmyar nyökkää.

– Kun ollaan kotona, Jacob etsii isääkin tasaväkisesti. Jonas halusi samanikäisenä olla enemmän lähellä mammaa.

Etukäteen Razmyar oli ajatellut, että vauva ehkä unohtaa hänet päivän mittaan. Korona-aikana toimisto siirtyi makuuhuoneeseen.

– Olen voinut syöttää ja laittaa Jakobin päiväunille, hän kertoo.

Perhe-elämä antaa Razmyarista hirveästi energiaa työlle.

– On hirveä palo perheeseen ja toisaalta tuntuu, että töissä on enemmän läsnä, kun kotiasiat ovat kunnossa, mutta eihän tämä helppoa ole, hän sanoo.

Annika Saarikko palasi aikoinaan töihin, kun hänen esikoispoikansa Aarni oli alle puolivuotias. Eduskuntavaalit 2015 olivat tulossa, eikä ollut vaihtoehtoja.

– Olen ollut nyt kotona äärimmäisen onnellinen, hän sanoo.

– Kun nyt palaan täysillä töihin, eihän perhe häviä mihinkään. Nythän se haaste vasta alkaa, kun pitää osata tuoda nämä asiat yhteen.

Vuosi kotona on ollut opettavainen. Annika Saarikko on vakuuttunut siitä, että pienten lasten vanhemmat ovat valtavan tehokkaita ihmisiä.

– Mietin, olenko tämän vuoden aikana puhunut yhtään työpuhelua, että olisin vain puhunut puhelimessa?

– Toisella kädellä nostan pyykkiä tai syötän vauvaa.

Viime vuonna hän ei osannut vielä ajatella, miten valtava voimavara yhteinen aika on perheen vanhemmalle lapselle. Se on kirkastunut nyt.

Mutta syyhyävätkö sormet palata töihin? Annika Saarikko kysyy ja vastaa: Totta kai.

– Odotukset sinua kohtaan ovat korkealla, Nasima Razmyar sanoo.

– Toivon sinulle todella paljon voimia. Hyvin miellyttävän, aika lempeän vaiheen jälkeen, työelämä on kuitenkin aikamoinen maailma, hän jatkaa.

Annika Saarikko uskoo, että edessä voi olla hyvinkin raskas syksy. Hänen miehensä Erkki Papunen jää kotiin ja käyttää täydet isyysvapaat.

– Minulla on tälle kesälle kaksi tehtävää, Saarikko sanoo.

Toinen on, miten varmistaa, että langat säilyvät aina omissa käsissä. Että ei mene muiden rakentamalle tielle, vaan kulkee omaa polkuaan.

– On todella tärkeää, että säilyy tunne, että tämä on minun elämäni ja minun ratkaisujani.

– Ja toinen tehtävä on se, että vastuualueeseeni liittyen yritän miettiä, mikä on se asia, mitä haluan olla toteuttamassa.

Annika Saarikko sanoo, että toiveita on ministerille aina loputtomasti.

– Itsellä pitää olla vähän ylevämpikin päämäärä, miksi haluaa olla mukana. Sillä pitää olla isompikin merkitys, miksi lähden pois lasteni luolta ja annan läheisteni aikaa pois.

Tähän asti Saarikko on tehnyt töitä sosiaali- ja terveysasioissa, joissa puhutaan elämän perusasioista.

– Nyt saan tehdä sellaisten asioiden kanssa töitä, mitkä ovat elämässä extraa, Saarikko pohtii.

– Ajattelen, että koronan jälkimainingeissa voidaan saada kulttuurin avulla korjaavia kokemuksia ja uutta yhtenäisyyttä. Toisaalta korona on osoittanut, miten valtavassa roolissa tiede on, ja miten meistä itse kukin on nojannut tutkimukseen.

Ei mennyt aivan putkeen. Razmyarin tikoista yksi ei osunut tauluun. Tulokseksi tuli 7+7+2+3 eli 19.

Nasima Razmyar haluaisi olla vahvistamassa keskustelevaa ilmapiiriä työelämässä.

– Yrityksissä tapahtuu todella modernia johtamista, mutta politiikassa puuttuu vielä tämä ajattelu, Razmyar sanoo.

– Politiikassa on vielä kovuuden työkulttuuri voimassa, hän jatkaa.

Tätä lainalaisuutta Saarikko kuvaa sanoin: politiikassa saa huutaa.

– Suuret tunteet ovat sallittuja, niiden puitteissa myös huono käytös, Saarikko jatkaa.

– Hyvin kuvattu, Razmyar sanoo.

Saarikko ymmärtää hyvin, miksi Razmyar nostaa tämän esiin.

– Olen katsonut tätä toiselta kantilta. Viimeksi politiikassa on nähty suuria tunteita ja erittäin kipeitä asioita Katri Kulmunin ministerieron yhteydessä. Se kertoo, miten raju laji politiikka on.

” Ihmisillä, joiden pitäisi olla luomassa uusia poliittisia näkymiä ja pystyä perustelemaan kansalle asioita, ei ole sekuntiakaan aikaa ajatella.

Usein vaunulenkillä Saarikko on ajatellut politiikan tekemisen tapaa. Se ansaitsisi hänen mielestään avoimemman keskustelun.

– Nasima nosti esiin käytöstavat, minä nostan työn rytmin.

Kun työhön on suuri intohimo, siihen on myös suuri imu. Parhaimmillaan imu saa Saarikon mukaan ihmisen kukoistamaan, mutta huonoimmillaan se lähinnä kuormittaa ja tukkii aivoja.

– Olen miettinyt sitä, niin uskomatonta kuin se onkin, että ihmisillä, joiden pitäisi olla luomassa uusia poliittisia näkymiä ja pystyä perustelemaan kansalle asioita, ei ole sekuntiakaan aikaa ajatella.

” Yrityksissä tapahtuu todella modernia johtamista, mutta politiikassa puuttuu vielä tämä ajattelu.

Annika Saarikon katse kohdistuu myös hänen omaan toimintatapaansa.

– Eihän se ollut oikein mistään kotoisin, etten käynyt kahteen vuoteen töissä lounaalla. Tai että hirveän harvoin keskeisillä päättäjillä on aidosti aikaa keskustella yhdessä.

– Se ei rakenna hallitukselle liimaa, jos ainoastaan istutaan alas sovituksi 45 minuutiksi, johon on tehty kymmenen ongelmakohdan lista, jotka pitää pystyä ratkomaan.

Tästä asiasta Saarikolle on noussut perhevapaalla vahva itsekritiikki.

– Dialogia, keskusteluita, aikaa ajatella, miten politiikkaa tehdään. Se on kohta, joka minua töihin paluussa hirvittää. Että pystynkö jotakin tästä ajattelusta kuljettamaan mukanani.

Tuleva kuntavaalikevät on jo Nasima Razmyarin ajatuksissa. Hänen nelivuotinen apulaispormestarikautensa päättyy silloin.

– Ilman muuta sä olet ehdolla jatkokaudelle, Annika Saarikko sanoo. Ja niin Nasima Razmyar aikoo ollakin.

– Rakkaus Helsinkiin ei ole muuttunut tänä aikana. Päinvastoin, se on kasvanut, Nasima Razmyar sanoo.

Annika Saarikon tulevaisuus voi muuttua jo syyskuussa, jos hän asettuu ehdolle keskustan puheenjohtajavaaliin.

Saarikko heitti hiljattain käsileikkauksesta toipuneena 4+5+2, yhteensä 11. Yksi tikka meni maahan.

Viime vuoden IS:n tikkakisassa Saarikko totesi, että voi olla, ettei enää tule uutta mahdollisuutta keskustan puheenjohtajaksi.

– Niin olin sen ajatellut, hän sanoo.

Nyt hän sanoo, että harvoin tulee kohdalle tilanne, että odotukset tulevat kohdalle uudemman kerran.

Hän on antanut itselleen luvan aidosti miettiä mahdollista puheenjohtajaehdokkuuttaan.

– Kaikki mihin ryhdyn, minun on tapana tehdä tosissaan niin kuin Nasimallakin, puolivillaista ei olekaan.

– Siksi päätös pitää tuntua. Luotan, että tiedän aidosti. Nyt en vielä tiedä.