30 vuotta yhdessä olleet Iiro Rantala ja Lotta Kuusisto rakastuivat sairaalassa New Yorkissa: ”Kylläpä kävi mäihä”

30 vuotta yhtä pitäneen taiteilijaparin rakkaus syttyi sairaalassa New Yorkissa, kun Iiro Rantalalta oli leikattu umpilisäke. Lotta Kuusiston mukaan on lottovoitto löytää Iiron kaltainen ihminen.

Taiteilijapari Lotta Kuusiston, 54, ja Iiro Rantalan, 50, rakkaus syttyi aikanaan muutaman vuoden ystävyyden jälkeen. Ensikohtaaminen oli keväällä 1988 Espoon Teatterin tanssiaisten harjoituksissa. Kumpikin oli paikalla esiintymässä, Kuusisto tanssijana ja Rantala Trio Töykeät -jazzkokoonpanonsa kanssa.

Vielä tuolloin rakkaus ei roihahtanut, vaikka Trio Töykeät tekikin pikkutytöstä saakka jazzia kuunnelleeseen Kuusistoon suuren säväyksen.

– Ensikuulemalta oli selvää, että uudessa yhtyeessä oli jotain poikkeuksellista, joka teki lähtemättömän vaikutuksen, Lotta Kuusisto kertoo.

Pianisti Iiro Rantalan ja tanssija Lotta Kuusiston suhde on kestänyt jo 30 vuotta.

Tapaamisesta virisi ystävyys, ja aikaa vietettiin kaveripohjalta yhteisten ystävien kanssa. Pari vuotta myöhemmin Kuusisto valmistui Teatterikorkeakoulusta tanssijaksi. Kun tuolloin parikymppinen Iiro suuntasi vuonna 1990 New Yorkiin opiskelemaan musiikkia, myös Lotta päätti tehdä pitkäaikaisesta haaveestaan totta ja lähteä hankkimaan lisäoppia tanssin mekasta. New Yorkiin tuntui turvalliselta suunnata senkin takia, että Kuusistojen perheystävä, filmitähti Taina Elg asui siellä.

Suomalaisamerikkalaista tähteä tarvittiinkin jo parin kuukauden kuluttua, kun Iirolle tuli kovia vatsavaivoja. Elg tiesi, miten saada Lotan sairastunut ystävä hyvään sairaalaan. Se ei New Yorkissa ole mikään itsestäänselvyys.

Rantalalta leikattiin umpilisäke, ja komplikaatioiden takia hänen piti pysyä sairaalassa kolme viikkoa. Kuusisto kävi katsomassa häntä lähes päivittäin. Oli tavallista enemmän aikaa jutella, ja seurustelu pääsi vauhtiin. Sittemmin Taina Elgistä tuli pariskunnan esikoispojan kummi.

– Iirossa elämä pulppuaa vahvasti. Hänen avoin, valoisa energiansa on mahtavaa. Se tuntuu ehtymättömältä ja kannattelee usein minuakin. Olen itsekin energinen, mutta myös harkitsevaisempi ja epäileväisempi, Lotta Kuusisto kuvailee.

Sairaalassa vietetystä ajasta on nyt melkein 30 vuotta, ja hääpäivästäkin tulee kohta 25 vuotta. Elokuista merkkipäivää oli tarkoitus juhlistaa kahden kesken, mutta keväältä siirtyneet työt pitävät Lotan tiukasti uuden Piilolääkäri-esityksen harjoituksissa.

– Olemme sopineet, ettei hääpäivän juhlistaminen ole päivästä kiinni. Juhlimme joskus myöhemmin. Ja meillähän joka päivä yhdessä on muutenkin kuin juhlaa, Lotta nauraa.

Huumorintajuinen pariskunta tuntuu olevan kuin toisilleen tarkoitetut. Kuusisto antaa miehelleen täydet pisteet.

– Hän on erittäin hyvä puoliso. Koen olevani hyvin onnekas. Ajattelen usein, että kylläpä kävi mäihä. On lottovoitto löytää ihminen, jonka kanssa viihtyy näin hyvin.

Aviomies ihastuttaa edelleen monin tavoin.

Iiro on ollut aina otteissaan nopea. Elämänkokemus auttaa entistä paremmin keskittymään tärkeisiin asioihin.

– Iän myötä oppii myös tunnistamaan omia voimavarojaan. Minua edelleen hurmaannuttavan energian oheen hänelle on kehittynyt kyky nähdä myös ne hetket, jolloin on parempi virittää tehoja vähemmälle, Kuusisto on huomannut.

– Sillä tavalla hän suojelee itsensä lisäksi myös meitä läheisiään, jotta emme päädy hoitamaan kehäraakiksi ajautunutta pianistia, joka ei ole osannut pysähtyä.

Näin pariskunta Rantala-Kuusisto hassuttelivat kameralle syksyllä 2009.

Kuusisto arvostaa miehensä mutkatonta suoruutta, jossa puheet ja teot ovat yhtä.

– Iiro on kaikilla tasoilla luotettava. Se on hieno ominaisuus, joka tekee rinnalla elämisen helpoksi.

Myös huumorista on Kuusiston mukaan arjessa kovasti apua.

– Yhteistä huumoria on paljon. Siihen sisältyy todella huonoa huumoria sekä paljon sellaista, jota ei voisi koskaan sanoa kenenkään muun kuullen. Nauramme myös usein itsellemme.

Huumori on iso osa Iiro Rantalan ja Lotta Kuusiston parisuhdetta.

Huumorilla ei kuitenkaan kuitata vaikeita asioita.

– Huumori ei ole meille mikään pakokeino. Jos on oikeasti tiukka paikka, silloin mietitään ja ratkaistaan asioita puhumalla.

Rantala on ollut aina keskusteluun kykenevä, Kuusisto on joutunut opettelemaan avautumista.

– Minulla meni tovi, että opin kertomaan asioistani. Olin ennen mykkäkoulun pitäjä, mutta en ole enää. Ja se on ihanan vapauttavaa.

Kuusisto muistuttaa, että kaikkiin parisuhteisiin liittyy myös vaikeampia hetkiä.

– Emme ole kuitenkaan keksineet, mikä voisi olla sellainen asia, josta emme pääsisi yhdessä ylitse.

Ongelmia ei ole tullut, vaikka rennosti jutusteleva aviomies on toisinaan intoutunut julkisuudessa kertomaan yhteisiä asioita. Lotta ei pahastunut silloinkaan, kun Iiro kertoi parin seksielämän olevan varsin vireää.

– Tottahan se on. Seksi on oleellinen osa toimivaa suhdetta, ja meillä se on aina toiminut, Kuusisto vahvistaa.

Lotta Kuusisto luopui urastaan tanssijana 2000-luvun alkupuolella. – Tanssimisesta luopuminen oli iso identiteettikriisi, mutta koskaan en ole ajatellut, että olisin joutunut tekemään sen Iiron uran takia.

Rantala pudotti muutama vuosi sitten rutkasti painoa. Se kohensi kummankin terveyttä.

– Hänen kuorsaamisensa loppui. Se oli häirinnyt minunkin untani, joten nyt nukun paremmin.

Kuusisto luopui urastaan tanssijana 2000-luvun alkupuolella. Aviomies teki näyttävää uraa ulkomailla. Se vaati jatkuvaa matkustamista.

– Tanssimisesta luopuminen oli iso identiteettikriisi, mutta koskaan en ole ajatellut, että olisin joutunut tekemään sen Iiron uran takia. Jos minulla olisi ollut tarpeeksi kova palo tanssimiseen, käytännön asiat olisivat olleet järjestettävissä.

Linnan juhlissa pariskunta kuvattiin vuonna 2015.

Kuusistoa alkoi kiinnostaa muunlainen esiintyminen. Pariskunta on tehnyt paljon yhteistyötä vuosien varrella. Uusi Sanat ja sävel -esitys on kuitenkin ensimmäinen, jossa he ovat lavalla kahdestaan. Iiro soittaa ja Lotta lausuu pääasiassa Eeva Kilven, mutta myös muiden, tekstejä.

– Esityksessä käydään läpi ihmiselämän eri vaiheita. Mukana on paljon rakkaussuhteen teemoja.

Kuusiston mielestä hyvän suhteen tukipilareihin kuuluu, ettei toista pyritä muuttamaan. Kuluneet vuodet ovat muokanneet molempia, mutta muutos on saanut tulla vapaasti eikä toisen toiveiden mukaan.

– Hyväksymme toisemme täysin, ja annamme tilaa olla oma itsensä. Uskon, että teemme kumpikin toisillemme hyvää, Kuusisto arvioi.

