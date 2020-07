Suomalaiskaksikolle vaaditaan Hyvinkäällä alkaneessa oikeudenkäynnissä ehdottomia vankeusrangaistuksia muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Syyttäjän mukaan Hollannin poliisin soluttautujan avulla paljastettiin alkukeväästä Suomeen tulossa ollut liki sadan kilon amfetamiinierä. Huumeet takavarikoitiin Hollannissa lähellä Saksan rajaa, ja erä korvattiin vastaavilla samannäköisillä paketeilla. Huumeiden lisäksi kuriirilta takavarikoitiin puhelin. Sillä poliisi jatkoi viestittelyä suomalaismiehelle, joka syyttäjän mukaan odotti huumeita Suomeen.

KRP:n mukaan mies on Helvetin enkeleiden jäsen. Suomeen tulossa olleessa erässä oli syyttäjän mukaan yhteensä 96 kiloa vähintään 63-prosenttista amfetamiinia.

Syyttäjän mukaan kuriirin puhelinta käyttänyt poliisi sopi suomalaismiehen kanssa huumeiden toimittamisesta Helsingin Vuosaaren satamaan. Auto saapui Suomeen maaliskuussa, ja se parkkeerattiin hotellin lähistölle. Suomalaismies sai ohjeet sen luokse, siirsi sinisiin Ikea-kasseihin lastatut paketit omaan autoonsa ja ajoi Tuusulassa sijaitsevalle teollisuushallille.

Syyttäjän mukaan mies jätti paketit teollisuushallin toimistoon ja lähti. Paikalle saapui omalla avaimellaan toinen suomalaismies. Tämä käsitteli syyttäjän mukaan kasseissa olleita paketteja. Käsittelystä on todisteita, sillä Hollannin poliisi oli takavarikon yhteydessä ja korvatessaan huumeet valepaketeilla laittanut niihin liikkeentunnistimet, syyttäjä sanoo.

Kaksikko tapasi myöhemmin läheisellä kaupalla, missä poliisi otti heidät kiinni. Syyttäjä vaatii heille ehdottomia vankeusrangaistuksia keskiviikkona Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Hyvinkäällä alkaneessa oikeudenkäynnissä.

Puolustus: Hollannin poliisilla rikollinen siviilisoluttautuja

Syytetyt kiistävät amfetamiinierää koskevan syytteen törkeästä huumausainerikoksesta. Heidän mukaansa heillä ei ollut tekemistä huumeiden kanssa. Paketit hakenut mies myöntää käyneensä autolla ja vieneensä paketit teollisuushallille, mutta kiistää, että niissä olisi pitänyt olla huumeita.

Miesten puolustukset kritisoivat Hollannin poliisin peitetoimintaa, ja osaa todisteista vaaditaan hyödyntämiskieltoon. Toisen syytetyn asianajajan Jukka Juuselan mukaan todisteet on saatu lainvastaisesti ja kyse on rikollisesta siviilisoluttautujasta. Juuselan mukaan soluttautuja on tehnyt Hollannin syyttäjän kanssa sopimuksen siitä, että hänen rikoksiaan katsotaan sormien läpi.

– (Tämä) ei ole Suomen lain mukaan sallittua, Juusela sanoo.

Juuselan mukaan siviilisoluttautuja on lisäksi ollut se, joka on tehnyt aloitteen huumausainerikoksen tekemisestä. Rikosta ei olisi syntynyt ilman siviilisoluttautujan toimintaa, hän sanoo.

– Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei toteudu, jos rikosprovokaatiolla syntyneitä todisteita voi hyödyntää.

"Käytän oikeuttani olla vastaamatta"

Miehiä kuulusteltiin maaliskuun kiinnioton jälkeen useita kertoja. Valepaketit noutanut, KRP:n mukaan Helvetin enkeleihin kuuluva mies kieltäytyi poliisikuulusteluissa lähes tyystin kommentoimasta tutkintaa.

– Käytän oikeuttani olla vastaamatta.

– Jätän vastaamatta.

– Ei mitään kerrottavaa, hän toisti kysymys toisensa jälkeen.

Helvetin enkeleitä koskevaan kysymykseen mies kuitenkin vastasi hieman monisanaisemmin.

– Käytän oikeuttani olla vastaamatta, huomautan kuitenkin, että kyseessä on moottoripyöräkerho eikä mikään jengi.

Mieheltä oli poliisin esitutkintamateriaalin perusteella takavarikoitu Helvetin enkeleiden liivit ja ryhmän jäsenyyteen viittaava juliste ja kutsu.

Kolmas suomalaisepäilty luovutettiin Hollantiin

Syyttäjän mukaan miesten hallusta löytyi amfetamiinin lisäksi 10 kiloa hasista, liki 37 kiloa dynamiittia, satoja patruunoita, useita aseita ja aseiden osia. Miehille vaaditaan niiden osalta rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta, räjähderikoksesta, törkeästä ampuma-aserikoksesta ja vaarallisen esineen hallussapidosta.

Miehet kiistävät syytteet pääosin.

Suomessa tehty esitutkinta oli osa Hollannin viranomaisten operaatiota, jossa on tutkittu Helvetin enkelien amfetamiinin maahantuontia muun muassa Britanniaan ja Suomeen. Hollannissa rikoksista epäillään useita ihmisiä, joista osa kuuluu Helvetin enkeleihin tai sen alajengiin Red Devilsiin.

Nyt syytteessä olevan kaksikon lisäksi Suomessa otettiin kiinni myös kolmas mies, joka on viranomaisten tiedon mukaan Helvetin enkelien täysjäsen Suomessa.

Noin viisikymppistä miestä epäillään törkeästä rahanpesusta ja törkeästä huumausainerikoksesta. Mies on luovutettu Hollannin viranomaisille, ja hänen osaltaan syyteharkinta tehdään Hollannissa.