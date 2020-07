Kolumni: Ystäväni antoi minulle ohjenuoran, joka on somemaailmassa korvaamaton

Ihmisen katse kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Tätä some ei voi ikinä korvata, kirjoittaa Seida Sohrabi.

Sosiaalisesta mediasta on 2000-luvulla tullut paikka, jossa käymme ja seuraamme keskusteluita. Some on muuttanut keskustelu- ja vuorovaikutustapaamme. Some-keskustelijoina saatamme olla vähemmän sanojamme harkitsevia ja toisaalta kuuntelijoina epätarkkoja, jolloin todennäköisyys erimielisyyksille ja väärinymmärryksille on suuri.

Some päästää ihmisen huonoimmat puolet esille – siellä lauotaan asioita, äksyillään, syytellään, leimataan ja haukutaan. Sosiaalinen media on raadollinen ja vaarallinen väline käydä keskustelua.

Korona-aikana tutuksi tulleet etäyhteydet eivät tule ikinä korvaamaan kallisarvoista kasvokkain tapaamista ja kohtaamista. Kohtaaminen on inhimillisin ja paras tapa käsitellä sekä yhteiskunnallisia että yksityisiä asioita ja siinä armeliaisuusperiaate pääsee loistoonsa – toisin kuin somessa.

Armeliaisuusperiaate on argumentointiin liittyvä periaate, jossa ihmisen sanoma tai väittämä katsotaan toisen parhaaksi. Sen mukaisesti vältetään tahallaan tai tahaton väärinymmärtäminen. Armeliaisuusperiaate kehottaa kuuntelemaan toista hyvässä uskossa. Oletuksena on, että argumentin esittänyt henkilö pyrkii loogiseen ja paikkansapitävien asioiden esittämiseen ja on tutustunut siihen aihealueeseen, johon hän ottaa kantaa. Tämä ei tarkoita sitä, että eri mieltä ei saisi olla tai tarkentavia kysymyksiä ei saisi esittää. Sen vastakohta on olkinukke, jossa vastapuolen näkemys halutaan tahallaan ymmärtää väärin. Joskus olkinukesta toista syyttävä osapuoli sortuu siihen itse.

Periaatteen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että väistämättä kaikki laajat historialliset ja filosofiset argumentit sisältävät joitain virheitä kuten historioitsija David Hackett Fischer on osuvasti todennut. Virheet eivät kuitenkaan kokonaisuuden kannalta ole argumentilta pois, ellei argumentti ole riippuvainen yksittäisestä virheestä. Toisin sanoen muutama virhe harvemmin kaataa asian ytimen ja pointin. Kokonaisuus ratkaisee.

Armeliaisuusperiaate on ohjenuora, jota itse pyrin kaikissa keskusteluissani noudattamaan. Olen huomannut, että sosiaalinen media on huonoin paikka tämän periaatteen toteuttamiselle. Sillä, vaikka kuinka naputellessa voi sanoa juuri sen mitä haluaa sanoa, ei kirjoittaminen tule korvaamaan ihmisten välisen kontaktin ydintä – toisen katseen, eleiden ja puherytmin ja -volyymin seuraamista ja siihen yhtymistä.

Ihminen kohdistaa lähes heti katseensa toisen silmiin. Katse kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Some ei voi ikinä korvata tätä kokonaisvaltaista kohtaamista.

Tällä viikolla todistin kasvokkain näkemisen ja armeliaisuusperiaatteen voiman ja tärkeyden. Siinä missä aikaisemmin erään henkilön kanssa näytti somen perusteella siltä, että emme voisi tulla lainkaan toimeen, kävi toisin. Kävi niin hullusti, että viihdyimme jopa toistemme seurassa. Yllätimme itsemmekin.

Armeliaisuusperiaatetta voi kuvata hienosti tavalla, jolla ystäväni Pirjon isoäiti Anni viitoitti lapsenlapselleen ohjenuoraksi elämään: ”Tunne oma arvosi ja anna arvo toisellekin.” Armeliaisuusperiaate on inhimillinen ohjenuora noudatettavaksi – pyrkimys on kuunnella, esittää tarkentavia kysymyksiä ja yhdistää ihmisiä, ei repiä tai luoda vastakkainasetteluja.

Kirjoittaja on valtiotieteiden maisteri ja Lähi-idän asiantuntija. Hän toimii opettajana helsinkiläisessä peruskoulussa.