14-vuotias poika pysähtyi metsälammelle ja kauhistui: pohjasta pilkottivat ihmisen jalkaterät – kammottava tarina alkoi paljastua

Satu Sallinen katosi Munkan venekerhosta kesken yöllisen vartiovuoron 1997. Vasta paljon myöhemmin alkoi paljastua, mitä yön hämärässä oli tapahtunut.

Ilta-Sanomat käsittelee juttusarjassa suomalaisten mustasukkaisuussurmien synkkää historiaa. Tämä on sarjan neljäs osa.

Viimeiset elonmerkit. Ne yövartijana ollut Satu Sallinen taltioi helsinkiläisen Munkan venekerhon päiväkirjaan aamuyöllä toukokuun 19. päivänä 1997. Kello oli 04.20.

Ilma oli tyyni. Mittari näytti neljää astetta. Rusakko loikki venekerhon portille, mutta säikähti, kun halogeenivalo syttyi.

Satu Sallinen kuuli vielä kevään ensimmäisen käen kukkuvan.

Aamulla hän ei enää ilmaantunut työvuoroonsa Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Se oli outoa, sillä hän oli tunnollinen työntekijä.

Vartiokopista löytyi osa hänen korvakoruaan. Se kieli karmivasta kohtalosta, joka paljastui kuukautta myöhemmin.

Satu Sallinen katosi vartiovuoron jälkeen.

Satu Sallinen taltioi viimeiset elonmerkit itsestään vartiokopin päiväkirjaan.

14-vuotias tukkirekan apupoika meni huuhtomaan kasvojaan metsälampeen Kuhmoisissa. Lammen pohjasta pilkottivat ihmisen jalkaterät.

Ruumis oli kääritty jätesäkkiin ja upotettu rautapainoilla. Siinä oli 13 pistohaavaa. Kaksi pistohaavoista oli selässä.

Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa nielusta löytyi viinirypäle. Selän pistohaavat ja nieluun jäänyt rypäle kertoivat siitä, että Satu Sallinen oli tullut yllätetyksi.

Karmiva totuss paljastui metsälammesta kuukausi katoamisen jälkeen.

Ruumis oli upotettu järveen painoilla.

Hänen entinen kihlattunsa pidätettiin kuusi päivää ruumiin löytymisen jälkeen. ”Repe” oli Sallista 15 vuotta vanhempi hiljainen helsinkiläismies, työtön sähköasentaja. Hänet oli otettu kiinni jo kerran aiemmin toukokuussa, mutta laskettu vapaaksi.

Repe pärjäsi paremmin kalojen kuin naisten kanssa.

– Olen ollut kova kalamies. Kalastuksen vuoksi minulla ei ole aikaa liiemmin naisille riittänyt. Viimeisin seurustelusuhteeni minulla on ollut Satu Sallisen kanssa. Sitä edellinen vakavampi seurusteluni on ollut noin 10 vuotta sitten. En muista edes tämän naisen nimeä, Repe kertoi poliisille.

Oikeudenkäynnissä seurustelusuhteen todellinen luonne paljastui. Satu Sallisen kannalta Repen ”rakkaus” oli kuristavaa ja lopulta tappavaa.

Kummasta sinun osaltasi Sadun kanssa oli enemmän kysymys – rakkaudesta vai omistamisesta, poliisikin tenttasi miestä.

– Kyllä minä ainakin rakastin häntä paljon aivan loppuun saakka, Repe vastasi.

Venekerhon jäsenet järkyttyivät Sallisen murhasta.

Munkan venekerhon vartiokoppi.

Pari oli tavannut toisensa venekerholla kesäkuussa 1996. He menivät kihloihin puolisen vuotta myöhemmin 24 tunnin risteilyllä.

Pian kihlauksen jälkeen Satu kertoi äidilleen, ettei suhteesta tule mitään Repen mustasukkaisuuden takia. Mies epäili, että Satu kävi vieraissa, jos Satu poikkesi maitokaupassa. Mies ei halunnut päästää hetkeksikään Satua silmistään.

– Ainoat meille yhteiset asiat olivat kalastus ja veneily, kaikki loput asiat, joita teimme ja paikat, jonne menimme, olivat minun ideoitani tai asioita, jotka olivat osa vain minun päivittäistä aikatauluani. Hänellä ei näyttänyt olevan minkäänlaista henkilökohtaista ”sisältöä” omassa elämässään – se kiersi minun elämäni ympärilläni, Satu kirjoitti veljelleen.

Mies ei hyväksynyt eroa, vaan alkoi uhkailla ja häiritä. Hän häiritsi soitoilla päivin ja öin, uhkaili Viron mafialla ja palkkamurhalla.

– Hän on esimerkiksi kertonut minulle maksaneensa suuren summan minun hoitelemiseksi, Satu kirjoitti äidilleen.

– Hän eli minun elämääni ravitsematta meidän elämäämme, Satu kirjoitti.

Vain kaksi kuukautta ennen katoamistaan Satu kirjoitti äidilleen: ”toivon, että elän ensi kesään”.

Se toive ei toteutunut. Satu Sallinen eli vain kesän kynnykselle.

Entinen kihlattu kiisti ensin jyrkästi surmanneensa Satua. Todisteet puhuivat häntä vastaan.

Ruumiskoira oli merkannut miehen auton Toyota Camryn takaluukun. Takaluukusta löytyi ihmisverta, jonka DNA sopi Sallisen DNA-profiiliin erittäin suurella todennäköisyydellä.

Kuulustelut saivat yllätyskäänteen, kun Repe yhtäkkiä väittikin palkanneensa kaverinsa tekemään palkkamurhan 90 000 markalla. Tapporaha oli Repen mukaan tarkoitus maksaa 20 000 markan kuukausierissä.

Kaveri oli sama, jonka kanssa Repe oli viettänyt ennen surmaa aikaa ravintola Ukko-Munkissa sinappipossua syöden.

Repen puheet järkyttivät kaveria, jonka muistikuvat illasta olivat huonot. Poliisi käytti harvinaista keinoa, hypnoosia, apuna tutkinnassa.

– Venerannassa tapahtui jonkinlainen hässäkkä ja tämän seurauksena olen tullut paikalle ja havainnut ihmisen kokoisen mytyn maassa, joka sitten on yritetty peitellä jollakin. Olen ollut nostamassa tätä myttyä johonkin tummaan tilaan, missä on ollut sanomalehtiä ja jotakin muuta materiaalia. Mytyn nostaminen tuotti vaikeuksia ja luiskahti, koska pinta oli liukas. Ilmeisesti olen mennyt jonkinlaiseen shokkiin, kun olen havainnut, että maassa oleva mytty on Satu Sallinen. Nyt kun olen saanut kerrottua nämä asiat niin kuin ne todellisuudessa ovat, minulla on paljon parempi olo, kaveri kertoikin hypnoosin jälkeen.

Myöhemmin hän perui puheensa ja sanoi niiden olleen unta.

Viimeinen vartiovuoro Munkan venekerholla. Aamulla Satu Sallinen ei enää ilmaantunut työpaikalleen.

14-vuotias poika löysi Satu Sallisen ruumiin Katajajärvestä, kun poika meni huuhtomaan kasvojaan rantaan levähdyspaikalla.

Entistä kihlattua ja hänen kaveriaan syytettiin oikeudessa murhasta. Kaverin vaihtoehtoinen syyte oli avunanto murhaan.

Ex-kihlatun asianajaja kertoi oikeudessa, kuinka mies oli yksinäinen susi, jolle seurustelusuhteen päättyminen merkitsi putoamista korkealta ja kovaa. Mies lopetti merellä käymisen ja kalastamisen ja alkoi käyttää runsaasti alkoholia. Alkoholi provosoi asianajajan mukaan niitä ”hulluja ajatuksia, joita hyljättyjen miesten päässä liikkuu”.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi ex-kihlatun 10,5 vuoden vankeusrangaistukseen täyttä ymmärrystä vailla tehdystä murhasta. Käräjäoikeuden mielestä veritekoon johtaneet syyt kuuluivat inhimillisen tragedian piiriin. Kaverin syyte hylättiin kokonaan.

Hovioikeus korotti ex-kihlatun murhatuomiota vuodella. Hovioikeus ei uskonut ex-kihlatun puheita palkkamurhasta, vaan katsoi miehen itse surmanneen entisen naisystävänsä vakaasti harkiten ja suunnitelmallisesti. Hovioikeuskin hylkäsi kaverin syytteet.

Ex-kihlattu kuoli 2004. Hän ei koskaan tunnustanut murhaa.

