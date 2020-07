Rajoitusten purkaminen johti Kreikan­-matkojen varaus­buumiin – nyt maassa asuvat suomalaiset paljastavat, millainen koronatilanne turistisaarilla oikeasti on

Suomalaiset ovat varanneet kuumeisesti Kreikan-lomia matkustusrajoitusten loputtua.

Matkarajoitusten purkaminen johti Suomessa Kreikka-huumaan. Muun muassa matkatoimisto Tuilta kerrottiin, että ensimmäiset Kreikan-matkat myytiin salamannopeasti loppuun.

Millaista Kreikassa nyt on? Rannikkovaltiossa asuvien suomalaisten mukaan arkea varjostaa yhä koronaepidemia turistisaaria myöten.

Egeanmeren Rodoksella kaikki matkustajat asetetaan lentokentällä koronatestiin, kertoo kaupungissa Casa di Fausto -ravintolaa pitävä suomalainen Minna Puhakka‐Pastrikou.

– Testillä on 24–48 tunnin tulostetuloaika, jolloin pitäisi pysyä hotellissa. Jos tulos on positiivinen, viranomaiset ovat yhteydessä matkailijaan. Negatiivisen testin saaneisiin ei oteta yhteyttä. He voivat liikkua saarella vapaasti 48 tunnin jälkeen.

Kreikkalais-suomalainen Christos Polihronis ruoanlaitossa Dromos Street Food -ravintolassa Rodoksella lounasaikaan.

Rodoksen lentokentällä asiaton oleskelu ilman matkalippua on kielletty.

Matkalaisia seulotaan väljemmin Kreetan Haniassa, mutta myös suomalaiset saattavat joutua testattaviksi. Loma-asuntoja valtaosin suomalaisille Petrino Housessa vuokraavan Johanna Litmon mukaan negatiivisen testin saaneet saavat liikkua kaupungilla 24 tuntia testin jälkeen.

– Lentokentällä tehdään päivittäin enintään 275 koronatestiä. Tietokone katsoo ihmisten matkustusilmoituksia ja valikoi testattavat. Minun asunnoissani asuvia suomalaisia ei olla kuitenkaan vielä testattu kertaakaan. Positiivisen tuloksen saaneet siirretään lentokenttää lähellä sijaitsevaan karanteenihotelliin, Litmo sanoo.

Haniaan 1990-luvun alussa muuttanut Johanna Litmo miehensä Manolis Heretakisin kanssa.

Kentältä päästessään hotellihuonetta varaamattoman matkailijan on syytä odottaa normaalioloista huomattavasti kapeampaa tarjontaa. Puhakka-Pastrikoun mukaan heinäkuussa Rodoksen hotelleista vain 20–30 prosenttia on avannut ovensa. Plataniaksen kylässä lomahuoneistoja emännöivä Marianne Nissilä-Batakis puolestaan kertoo, että Haniassa kaikki isoimmat hotellit ovat edelleen kiinni.

– Luultavasti suurin osa niistä aukeaa elokuussa, Hanian ja Rethymnonin alueen kunniakonsuliksi nimitetty Nissilä-Batakis kertoo.

Marianne Nissilä-Batakis muutti Rhodokselle 1990-luvun alussa ja työskenteli ennen ravintolauraansa saaren suomalaisen koulun opettajana. 30 vuotta saarella asuneen naisen mukaan paikalliset kaipaavat kipeästi suomalaisia turisteja.

Julkisissa kulkuvälineissä ja takseissa Kreikan laki edellyttää matkustajia käyttämään hengityssuojaimia. Kampaamoissa ja ruokakaupoissa määräys rajoittuu henkilökuntiin. Turvavälien toteutumista vahditaan tarkasti, ja Rodoksella asiakkaan on syytä varautua kauppaostoksilla jonottamiseen.

– Asiakas saa supermarketin ovella numerokortin. Numeron ylittäessä liikkeen salliman määrän on odotettava ulkona, kunnes joku tulee kaupasta ulos, Puhakka-Pastrikou sanoo.

Nykyisen tartuntatilanteen nojalla auringonotto on turistisaarten uimarannoilla sallittua. Hiekalla koronan jäljet näkyvät toisistaan aiempaa kauemmas asetettuina rantatuoleina ja aurinkovarjoina. Vasta käynnistyneen turistivirran vuoksi ihmismäärät ovat rannoilla edelleen matalia.

– Onhan tämä hiljaisuus meistä täällä heinäkuussa aivan ihmeellistä. Sentään rannoilla ei ole mitään eristyspleksejä, joilla jossain vaiheessa peloteltiin, Puhakka-Pastrikou naurahtaa.

Rodoksen rannoilla aurinkovarjot ja rantatuolit pidetään etäällä toisistaan. Asiakkaita ohjataan pitämään turvavälejä ja huolehtimaan hygieniastaan.

Cabana Maren ranta Kreetalla heinäkuussa.

Ravintoloissa henkilökunta noudattelee suomalaismatkaajille kotimaasta tuttuja sääntöjä. Pöydillä on 1,5 metrin turvavälit ja asiakkaille on järjestettävä mahdollisuus käsien desinfiointiin. Rodoksella ravintoloista noin puolet on avannut ovensa, kun taas Kreetan Haniassa liki kaikki ravintolat ovat Nissilä-Batakisin arvion mukaan auki. Henkilökunta palvelee asiakkaita hengityssuojaimet kasvoillaan.

– Asiakkaat ottavat ruoat ravintoloista usein mukaan ja menevät syömään rauhallisempiin paikkoihin, kuten rannalle, Puhakka-Pastrikou sanoo.

Kasvosuojaimin varustautunut henkilökunta Puhakka-Pastrikoun omistamassa Dasa di Fausto -ravintolassa. Nainen avasi ravintolan helmikuussa juuri ennen epidemian puhkeamista ja hallituksen määräystä sulkea ravintolat.

Ravintola Thalassino Ageri Kreetalla heinäkuussa.

Koko Kreikan alueella kaikki väkirikkaat kesätapahtumat on peruttu heinäkuun loppuun. Nissilä-Batakiksen mukaan Kreetalla juhlat ovat kuitenkin useimmiten paikallisten ortodoksikristittyjen uskonnollisia juhlia, joihin turistit ovat menneinä vuosinakaan harvemmin osallistuneet.

Nähtävyyksiä turistit saavat käydä katsomassa turvavälien puitteissa, mutta esimerkiksi Rodoksella yli 50 hengen päiväretkien järjestämisestä ei vielä tiedetä.

Kreikan tartuntaluvut ovat pysyneet halki epidemian matalina. Kreetalla tartuntoja on todettu kevään jälkeen Johanna Litmon mukaan 20 kappaletta. Rodoksella kaikki neljä tartuntatapausta ajoittuvat huhtikuuhun ja sairastuneet parantuivat kodeissaan ilman sairaalahoitotarvetta. Kuolemantapauksia maassa on ollut epidemian aikana 200.

Rodoksen Urban Fight Club -liikuntasali desinfiointiaikaan.

Uima-allas Agia Marinan kaupungissa Kreetalla.

Kreetalla matkailualan työntekijät ovat huolehtineet turistien ja paikallisten turvallisuudesta suorittamalla vapaaehtoisen koronapassin. Professoreiden ja lääkärien ohjeistamaan 10-tuntiseen verkkokurssiin osallistui Johanna Litmon mukaan 100 000 saaren matkailualan työntekijää.

Saarilla asuvat suomalaiset pitävät matkakohteita turvallisina ja suomalaisia turisteja kaivattuina.

– Ei ole mielestäni minkäänlaista syytä, että ei voisi tulla. En ole kuullut, että kukaan pelkäisi turistien tuovan tartuntoja. Kuvittelisin, että kaikki odottavat turisteja, koska se on kuitenkin tämän saaren tärkein elinkeino, Nissilä-Batakis kertoo IS:lle puhelimitse Kreetalta.