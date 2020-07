Main ContentPlaceholder

Tuhon jäljet – dronevideo näyttää, millaista jälkeä iso tulipalo teki kerrostalossa Jyväskylässä

Viime perjantaina senioritalossa roihusi iso tulipalo Jyväskylän Palokassa. Sisä-Suomen poliisi kertoi maanantaina, että palon lähteeksi epäillään ylimmän kerroksen parvekkeella poltettua kynttilää. Kynttilää on nähtävästi poltettu sellaisella alustalla, joka ei ole ollut paloturvallinen, poliisi kertoo. Tuli on päässyt leviämään ensin parvekkeen pintarakenteisiin, mistä se on päässyt leviämään edelleen talon kattorakenteisiin. Keskiviikkona dronella kuvattu video näyttää tulipalon jäljet, jotka ovat edelleen selvästi näkyvissä.