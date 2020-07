Suomalaiset asiantuntijat antavat konkreettisen muistilistan korona-ajan matkalle – tarpeelliset asiat ja välteltävät paikat

Oletko lähdössä ulkomaille? IS koosti kahden asiantuntijan avulla neuvot siitä, mitä koronaviruksen aikana kannattaa ottaa huomioon.

Suomi höllensi maanantaista alkaen matkustussuosituksiaan, ja useisiin Euroopan maihin voi nyt matkustaa vapaasti ilman aiemmin voimassa ollutta kahden viikon omaehtoista karanteenisuositusta.

HUSin epidemiologisen yksikön vetäjä, infektioklinikan apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kuitenkin painottaa, että tarpeetonta matkustamista ulkomaille tulee yhä välttää.

– Koronavirus on edelleen maailmanlaajuisesti suuri riski, ja tilanne voi edelleen muuttua äkisti eri puolilla maailmaa ja Eurooppaa. Rajoitusten purkamisen myötä toinen aalto on alkanut nostaa päätään eri puolilla.

Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri toteaa, että matkustaminen on paljon vähäisempää normaaliin verrattuna ja moni on tehnyt päätöksen matkailla mieluummin kotimaassa.

Siihen, onko ulkomaille lähteminen järkevää, Meri ei halua ottaa suoraan kantaa.

– Minun tehtäväni ei oikeastaan ole antaa suosituksia, kukin harkitkoon sen omalta osaltaan. Matkustellessa riski sairastumiseen on aina vähän suurempi, mutta siihen voi omalla käyttäytymisellä vaikuttaa paljon, Meri sanoo.

IS koosti Ruotsalaisen ja Meren haastattelujen pohjalta 20 kohdan listan, mitä ulkomaille lähtevän on hyvä ottaa huomioon sekä ennen matkaa että kohteessa ollessa.

1. Arvioi riskit

Ruotsalaisen mukaan ihan ensimmäiseksi täytyy miettiä, onko matkalle lähteminen järkevää. Lisäksi on hyvä huomioida, että tällä hetkellä omaehtoinen karanteenisuositus poistettiin vain osasta maita.

– Pitää selvittää, mitkä ovat ne maat, joista Suomeen saapuessa ei ole vapaaehtoista karanteenisuositusta ja tautitilanne on suurin piirtein sama kuin Suomessa.

2. Selvitä kohdemaan käytännöt

Ennen matkaa on hyvä selvittää kohdemaan rajoitukset, jotka usein voivat poiketa Suomessa voimassa olevista rajoituksista ja suosituksista.

Tietoa saa muun muassa ulkoministeriöstä ja kohdemaan viranomaisilta.

– Osassa Euroopan maista on edelleen kasvomaskipakko ruuhkapaikoissa, kuten kaupoissa ja liikennevälineissä. Tällaiset perusasiat tulee selvittää, mitkä ovat pandemian aikana kyseisen maan toimintamallit, jotka koskevat myös turisteja, Ruotsalainen sanoo.

3. Tee matkustusilmoitus

Matkustusilmoitus kannattaa tehdä aina, mutta sen tärkeys korostuu korona-aikana entisestään.

– Maassa voi tapahtua äkisti jotain, jolloin paikalliset viranomaiset antavat uusia ohjeita, Ruotsalainen sanoo.

4. Ota matkavakuutus ja tarkista sen kattavuus

Matkavakuutus kannattaa olla aina matkustettaessa voimassa.

Sen ehdot on kuitenkin hyvä käydä tarkasti läpi, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.

– Kannattaa tarkistaa, että vakuutussuoja on pandemian aikana riittävän kattava, Ruotsalainen sanoo.

5. Varaa mukaan käsihuuhdetta

Matkalle lähtiessä on huomioitava samoja asioita kuin kotimaassakin pandemia-aikana. Ruotsalainen kehottaa pitämään mukana käsihuuhdetta, jota voi käyttää, kun käsien vesisaippuapesu ei ole mahdollinen.

6. Hanki omia kasvomaskeja

Suomen apteekeissa ja marketeissa on ostettavissa kirurgisia suu-nenä­suojaimia. Lentokentällä on myös myynnissä kasvomaskeja, ja lisäksi lentoyhtiöt tarjoavat niitä asiakkailleen. Varminta on kuitenkin hankkia mukaan omat maskit, jotta niitä on aina saatavilla.

– Kertakäyttöinen kirurginen suunenäsuojain on kätevämpi. Kangasmaski on toinen vaihtoehto, mutta se vaatii käytön jälkeen 90 asteen pesun tai keittämisen, eikä turistina ulkomailla tämä ole aina mahdollista, Ruotsalainen sanoo.

7. Käytä kasvomaskia

Meri muistuttaa, että kasvomaskia on syytä käyttää tarvittaessa, mutta sitä ei tarvitse pitää koko aikaa kasvoillaan. Maskin käyttö on tarpeen esimerkiksi julkisissa liikennevälineissä. väkijoukoissa ja jonottaessa.

– Jos nyt pyöräillään kadulla tai kävellään rannoilla, niin ei maskia silloin tarvitse pitää. Jos ei ole muita ihmisiä lähellä, niin ei maskia silloin tarvita, Meri sanoo.

8. Älä käytä maskia väärin

Meri muistuttaa, että maskin pitää peittää sekä nenä että suu, sen tulee olla tiivis ja se vaihdetaan säännöllisesti. Tärkeää on, ettei maskia oteta välillä pois kasvoilta eikä kosketella turhaan.

– Sivuilta ei saisi päästä kauheasti ilmaa läpi. Maski vaihdetaan, kun se on kostunut tai sitä on käytetty pidempään, Meri sanoo.

Kirurgista suunenäsuojainta voi käyttää yhtäjaksoisesti useita tunteja. Ruotsalainen huomauttaa, ettei maskin teho heikkene kostuessa, mutta se voi alkaa tuntua epämiellyttävältä.

– Itse olen pitänyt kuusikin tuntia suunenäsuojainta ilman, että se on kostunut, Ruotsalainen sanoo.

9. Ole varovainen jo lentokentällä

Finavia suosittelee tällä hetkellä käyttämään kasvomaskia kentällä ollessa. Monet lentoyhtiöt vaativat kasvomaskin käyttämistä koko lennon ajan. Kentillä on hyvä muistaa riittävän etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin.

– Lentokenttä on sekä mennessä että tullessa paikka, jossa on paljon ihmisiä ja jonotettaessa voi joutua olemaan hieman lähempänä. Aina on varminta huolehtia itse välimatkoista ja käyttää maskeja oikeaoppisesti, Meri sanoo.

Ruotsalainen muistuttaa myös, että maski on tärkeä jo lentokentällä. Vielä tärkeämpää se on lentokoneessa, missä ihmiset istuvat lähekkäin. Useat lentoyhtiöt edellyttävät kasvomaskin käyttöä lentokoneessa.

10. Vältä ruuhkapaikkoja

Meri kehottaa suunnittelemaan matkaa etukäteen ja miettimään kohteet sen mukaan, missä riskit ovat pienimmät.

– Jos voi välttää sellaisia paikkoja, missä on väenpaljoutta, se on aina hyvästä, Meri sanoo.

11. Pidä turvaväliä

Kahden metrin turvaväli on hyvä sääntö, mutta pelkästään siihen ei kannata tuudittautua. Isoissa kaupungeissa turvavälin pitäminen ei aina myöskään onnistu.

Ruotsalainen muistuttaa, että esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Italiassa maskin käyttö on edelleen pakollista kaupoissa ja liikennevälineissä.

– Vaikka kohdemaassa ei olisi maskipakkoa, niin ehdottomasti suosittelen sen käyttöä ruuhkapaikoissa ja julkisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä on paljon.

12. Pese käsiä hyvin ja oikein

Meri toteaa, että käsihygieniasta huolehtiminen matkalla toimii samoin kuin kotimaassakin. Se ehkäisee sekä tartunnan saamista itselle että mahdollisen tartunnan levittämistä muille ihmisille.

– Aina kun käy esimerkiksi ravintoloissa tai kauppapaikoissa, niin mennen tullen on hyvä puhdistaa ne käpälät.

Ruotsalainen suosittelee käyttämään alkoholipohjaista käsihuuhdetta. Vesisaippuapesu on myös hyvä vaihtoehto. Halutessaan voi käyttää molempia.

– Kun ollaan matkoilla, niin käsihygienian osalta käsihuuhde on kaikkein kätevin. Sitä pitää laittaa riittävästi ja hieroa kaikkialle käsiin 30 sekuntia, kunnes aine on haihtunut ja kädet ovat kuivat.

13. Hanskojen käyttö ei ole tarpeen

Ruotsalainen ja Meri eivät pidä hanskojen käyttöä tarpeellisena. Käsien huolellinen pesu on heidän mukaansa riittävä ja tehokkaampi varotoimenpide.

– Hanskat on aika epämukavat, enkä usko, että niillä pystytään kauheasti tartuntoja ehkäisemään, Meri sanoo.

– Ellei nyt olla suoraan tekemisissä potilaiden kanssa tai tilanteessa, jossa sitä virusta todella olisi lähettyvillä, hän lisää.

14. Muista julkisen liikenteen vaarat

Myös julkisilla kulkuvälineillä liikkuessa on hyvä käyttää kasvomaskia. Ruotsalainen muistuttaa, ettei hyväkään käsihygienia poista pisaratartunnan riskiä, joka on olennainen koronan tartuntareitti.

– Jos joukkoliikennevälineessä, kuten metrossa, joutuu seisoessa pitämään tukitangosta kiinni, johon useat ihmiset ovat koskeneet, poistuessa kannattaa käyttää käsihuuhdetta.

– Kannattaa vähän seurata myös, mitä paikalliset tekevät. Heillekin on omat ohjeensa annettu. Suomalaiset tosin ovat ehkä vähän säntillisempiä ja tarkempia näissä asioissa, Meri sanoo.

15. Ole tarkkana ravintoloissa

Ravintoloita ei ole syytä välttää, kunhan huolehtii käsihygieniasta. Ruokaravintolassa ennen ruokailua tulee kädet pestä tai käyttää käsihuuhdetta ja pitää turvavälit kunnossa.

– Uskoisin, että Euroopan maissa, joissa kasvomaskit ovat käytössä, on ravintoloiden toimintakin säädelty tiukemmin kuin Suomessa, Ruotsalainen sanoo.

16. Jonota väljästi, muista maski

Jonottaessa on hyvä yrittää pitää riittävää turvaväliä ja lisäksi käyttää kasvomaskia.

– Maskin käyttö on rutiinia Euroopassa monissa maissa. Suomessa maskin käytöstä keskustelu ja suosituksen puuttuminen ovat aiheuttaneet ihmetystä, sanoo Ruotsalainen.

17. Käsienpesu pois lähtiessä

Vessassa on syytä pitää vähintään yhtä hyvä yskimis- ja käsihygienia kuin muuallakin. Meren mukaan wc-tiloissa on normaalistikin käyttäydyttävä hygieenisemmin.

– Käsien pesu pois lähtiessä on tärkein keino, Meri toteaa.

18. Buffetpöydässä voi piillä riski

Hotellin buffet on Ruotsalaisen mukaan haasteellinen paikka.

– Jos itse joutuisin lähtemään nyt ulkomaille, niin valitsisin sellaisen tilanteen, jolloin aamupalalla on mahdollisimman vähän ihmisiä. Käsihuuhdetta kannattaa käyttää ennen syömistä, Ruotsalainen sanoo.

Meri ei sen sijaan näe hotellin buffettia kovinkaan kummoisena riskinä.

– Ruoassa ei ole riskiä ja melko pieni riski on niissä ottimissakin. Isompi riski on istua vastatusten jonkun kanssa, jolla mahdollisesti olisi korona-infektio. Sielläkin on hyvä pitää huolta etäisyyksistä. Suurempi riski on saada tartunta ilmateitse, Meri sanoo.

19. Uima-altaalla on turvallista

Meren mukaan riski saada tartunta uima-altaalta on melko pieni. Hänen mielestään altaalla ei ole tarpeen noudattaa normaalia tiukempaa varovaisuutta.

– Ollaan ulkotilassa, tuuli käy, eikä sitä varmaan ihan kylki kyljessä siellä olla itseä grillaamassa, Meri sanoo.

20. Vältä yökerhoja

Sekä Meri että Ruotsalainen toteavat yökerhojen olevan yksi suurimmista riskipaikoista koronaviruksen saamiseksi.

– Riskit ovat suurimmat siellä, missä ihmiset seurustelevat, nauttivat alkoholia ja ovat lähellä toisiaan eivätkä välitä turvaväleistä, Meri sanoo.

– Välttäisin yökerhoja. Siellä turvavälien hallinta ja maskin käyttö voi olla hankalaa. Korona-altistumisen riski on siellä huomattavasti suurempi, koska ihmiset ovat lähekkäin ja joutuvat puhumaan taustamusiikin vuoksi voimakkaammin ja pisaroita tulee enemmän, Ruotsalainen sanoo.