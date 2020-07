Ekku, 17, osti marjarahoilla ensin mopon ja sitten Mersun – kertoo nyt 6 vinkkiä marjametsään

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsämarjasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä.

Mikkeliläisen Korholan perheen pihassa komeilee tumma Mercedes-Benz. Auto kuuluu perheen 17-vuotiaalle pojalle, Ekku Korholalle.

Korhola osti vuosimallia 2005 olevan C-sarjan Mercedeksen 2019 joulukuussa itse tienaamillaan rahoilla, jotka hän oli saanut poimimalla ja myymällä mustikkaa sekä sieniä.

Dieseliä syövällä Mercedeksellä on takanaan kilometrejä runsaat 430 000.

"Sisäänajettu", sanoisivat jotkut mersukuskit.

– Pienestä asti olen marja- ja sienimetsällä käynyt. Niiden myynnistä kertyneet rahat olen säästänyt. Nyt olen niillä rahoilla ostanut itselleni ensiauton, Korhola sanoo.

Huonona marja- ja sienivuonna Korholan tienestit ovat jääneet noin 200 euroon. Keskimäärin rahaa on vuodessa tullut 400–600 euroa. Nuorena poiminnan aloittaneella Korholalla rahaa on ehtinyt kertyä säästöön mukava summa.

Sienten ja marjojen käsittelyyn ja vientiin erikoistuneen pohjoiskarjalaisen perheyrityksen toimitusjohtaja Loreno Dalla Valle arvioi, että 600 euroa vastaa noin 17:ää täyttä ämpärillistä mustikkaa.

Korholan arvioimiin ansioihin on laskettu sekä mustikat että sienet.

Ajokortin Korhola sai tämän vuoden toukokuussa. Autoa hän ehti rauhassa muokkaamaan ja varustelemaan mieleisekseen ennen kortin saamista.

Juuri kyseisen mallinen Mercedes-Benz oli nuorella miehellä haaveena Etelä-Savon metsissä kulkiessaan.

– Kyllä, juuri tällainen auto minulla oli alun perin haaveena. Tämä on normaalia täällä meillä maalla, että tehdään töitä ja säästetään.

Sopiva auto löytyi Helsingistä, jonne Korhola matkusti yksin autoa katsomaan. Kaupat syntyivät ja ajokortin omannut isoveli kävi auton lopulta hakemassa Etelä-Savoon. Marjarahaa paloi noin 2 000 euroa.

Ensimmäinen säästökohde Mersu ei silti ollut. Mopoiässä nuorimies säästi ja osti marja- ja sienirahoilla itselleen mopon.

Perheen äiti Anne Korhola kertoo, että heidän koko kuusilapsinen perheensä on mukana marja- ja sienitalkoissa. Sisarusparven välillä on aina ollut kilpailua siitä, kuka kerää eniten metsän antimia.

– Kanttarelli on se, mistä lapset ovat parhaan tilin saaneet. Jokaisella on se muistijälki, että minkä puun juurella niitä kanttarelleja kasvaa.

Marjat ja sienet Ekku Korhola myy äitinsä avustuksella mikkeliläisille torikauppiaille tai yksityishenkilöille.

Marjojen laatu halutaan pitää korkeana. Korholan perheessä marjat ja sienet puhdistetaan jo metsässä.

– Täysi poimuri viedään kannonnokassa istuvalle kaverille ja täysi poimuri vaihdetaan tyhjään. Sillä aikaa, kun toinen täyttää uutta poimuria, puhdistajana toimiva kaveri levittää marjat lävikköön ja poistaa roskat. Lopulta puhtaat mustikat kaadetaan ämpäriin, Anne Korhola kertoo.

Vuositasolla mitattuna Korholan perheessä yksi henkilö kerää vähintään 50 kiloa kanttarelleja ja noin 100–150 kiloa mustikkaa.

Sieniä perhe kerää kauden aikana noin kolme kertaa viikossa ja marjoja jopa päivittäin.

Metsässä ollaan keskimäärin kerrallaan kahdesta neljään tuntia. Loma-aikaan pidempäänkin, perheen äiti kertoo.

”Marjaan nyt vaan kaikki”

Metsämarjasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta.

Erikoistutkija Rainer Peltolan mukaan mustikkasadosta näyttäisi tulevan jonkin verran tavanomaista parempi.

– Mustikan kukinta oli tavanomaisella tasolla mutta pölytysolosuhteet olivat sen verran hyvät, että keskinkertaisesta kukinnasta näyttäisi olevan tulossa ihan hyvä sato.

Hyvä mustikkasato enteilee Peltolan mukaan myös hyvää puolukkasatoa.

– Yleensä se on niin, että jos mustikkasato on hyvä, niin myös puolukkasato on hyvä.

Hillan ystäville on tiedossa niin ikään kelpo vuosi.

– Pohjois-Suomessa sijaitsevissa havaintometsissämme hillasato on monissa paikoissa runsas ja jopa mainio. Voidaan sanoa paikoin jopa erittäin runsas.

Erikoistutkija kehottaa suomalaisia metsämarjojen ystäviä suuntaamaan kohti metsää.

– Marjaan nyt vaan kaikki. Voi olla, että ensi talvena pakastealtaan mustikkaa voi olla niukasti saatavilla.