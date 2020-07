Poliisi etsii kadonneen Jami-Petterin, 21, ruumista – veljeksiä epäillään taposta

Poliisi tarkistaa parhaillaan vinkkejä kadonneen Jami-Petteri Klemolan löytämiseksi. Hänen epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi.

Kadonneen Jami-Petteri Klemolan, 21, taposta epäillään 26- ja 29-vuotiaita miehiä, jotka on vangittu. Miehet ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan veljeksiä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä MTV.

– Olemme saaneet runsaasti vihjeitä tapaukseen liittyen ja poliisi on parhaillaan etsimässä kadonnutta, tarkistamassa vihjeitä. Vielä sellaista vihjettä ei ole tullut, joka olisi johtanut läpimurtoon. Elämme siinä toivossa, että löydämme kadonneen. Häntä etsitään parhaillaankin, rikoskomisario Ove Storvall Pohjanmaan poliisista kertoi.

Poliisi on aiemmin etsinyt kadonnutta ruumiskoirien kanssa Kaustisen, Vetelin ja Räyringin alueilta.

Klemolan epäillään joutuneen henkirikoksen uhriksi illalla 16. kesäkuuta.

Vihjeitä tuli runsaasti sen jälkeen, kun poliisi julkaisi kuvan kahdesta kameraan poseeraavasta likaisesta miehestä. Kuvan epäillään liittyvän surmatun kätkemiseen.

Lian alkuperää on arveltu julkisuudessa muun muassa noeksi.

– Onko se nokea vai humusta, joka on tullut suosta tai järven rannalta? Likaisia miehet on, mutta mitä se lika on, siitä meillä ei ole tietoa. Me haluaisimme nyt saada sen tiedon, että missä tämä kuva on otettu, Storvall kommentoi.

Kuva on otettu todennäköisesti juuri surmayönä.

Poliisi julkaisi kuvan myös punaisesta Toyota Carina-henkilöautosta.

– Epäillyt ovat käyttäytyneet ihan asiallisesti kuulusteluissa, mutta taktisista syistä en pysty avaamaan, mitä me olemme esitutkinnassa saaneet selville. Epäillyt ja kadonnut tunsivat toisensa, Storvall sanoi.

Storvallin mukaan poliisilla on kuitenkin tietynlainen käsitys myös motiivista. Se voi tutkinnan edetessä tarkentua.

Epäillyillä on aiempaa rikoshistoriaa mm. useita rattijuopumuksia, joista osa törkeitä.

Poliisi pyytää yhä vihjeitä kadonneen kohtaloon ja kahden epäillyn liikkeisiin liittyen. Mahdolliset havainnot tai muut tiedot pyydetään ilmoittamaan lähimmälle poliisiasemalle tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi