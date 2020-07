Messias, opetuslapset ja seimi saivat kyytiä – Raamatusta tehtiin sukupuolineutraali, 20-vuotiaille sopiva uusi käännös

Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistaan Uudesta testamentista versio, jonka on tarkoitus aueta aiempaa paremmin erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle. Samalla kyytiä saavat monet hankalat ja vanhakantaiset ilmaisut.

Pian julkaistava käännös Uudesta testamentista pyrkii tavoittamaan uutta yleisöä luopumalla monista vanhoista ja kankeista ilmaisuista.

Autuas, vanhurskas, vapahtaja, opetuslapsi. Raamattu on täynnä sanoja, jotka suurin osa suomalaisista tunnistaa, mutta joiden merkitys saattaa lähemmässä tarkastelussa jäädä hämäräksi.

Lokakuussa Helsingin kirjamessuilla julkaistaan Uudesta testamentista versio, jonka on tarkoitus aueta aiempaa paremmin erityisesti nuoremmalle lukijakunnalle. Samalla kyytiä saavat monet hankalat ja vanhakantaiset ilmaisut.

– Pyrimme tekemään tekstistä ymmärrettävää, eikä siinä tule ensimmäisenä mieleen sanat jotka liittyvät 1800-luvun maatalouskulttuuriin, selittää käännöstyöstä vastaavan Suomen Pipliaseuran toiminnanjohtaja Markku Kotila.

Tästä syystä käännöksestä on poistettu esimerkiksi sana seimi, joka on korvattu eläinten heinillä. Kristinuskon kannalta olennaisen laupeuden sijaan käännöksessä puhutaan hyväntahtoisuudesta. Jopa sana Vapahtaja on korvattu nykyaikaisemmalla Pelastajalla.

– Sellaisia sanoja, joiden merkitystä oikein kukaan ei osaa enää sanoa, on vaikkapa vanhurskaus. Oudon käsitteen nähdessään ihminen täyttää sen omilla ideoillaan. Käännettäessä on tärkeää käyttää ilmaisuja, jotka ovat tuttuja muualta, Kotila sanoo.

Kielen lisäksi huomiota on kiinnitetty myös sukupuolineutraalimpiin ilmaisuihin, jotka ovat enemmän tätä päivää. Kun nyt käytössä oleva, vuodelta 1992 peräisin oleva kirkkoraamattu puhuu veljistä, on sama ilmaus uudessa suomennoksessa veljet ja sisaret.

UT2020-nimellä kulkeva käännös julkaistaan vain sähköisenä versiona mobiilikäyttäjille. Tekstiä on hiottu ja testattu huolellisesti sopivilla testiryhmillä. Kotila haluaa korostaa, ettei uudessa käännöksessä mitään sanoja ole varsinaisesti poistettu, vaan käännös on tehty Uuden testamentin kreikankielisestä alkutekstistä.

– Tällä käännöksellä ei ole tarkoitus korvata virallista kirkkoraamattua. Emme ole kääntäneet kirjaa, vaan tekstin luettavaksi mobiiliympäristössä. Halusimme Uudesta testamentista luotettavan käännöksen, joka on samalla ymmärrettävä. Siinä pyritään käyttämään sanastoa, joka on tyypillistä noin 20-vuotiaan käyttämälle ja ymmärtämälle kielelle.

Kotilan mukaan käännökseen tulleita reaktioita on ollut kahdenlaisia. Raamattua paljon lukevat eivät välttämättä näe muutosta tarpeelliseksi, koska ymmärtävät tekstiä muutenkin. Kielteistä palautetta on tullut myös paljon kaunokirjallisuutta lukevalta, oikeakielisyydestä kiinnostuneilta suomalaisilta.

Kirkkoherra Kari Kanala.

Erittäin myönteisesti hankkeeseen taas suhtautuu esimerkiksi Helsingin Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala, joka sanoo oitis aikovansa käyttää uutta käännöstä saarnoissaan.

– Kirjallinen ilmaisu on aina konservatiivisempaa kuin puhuttu. Kun siinä päästään nykyaikaisempaan ilmaisuun, on se aina edistysaskel.

Eikö kirkossakävijöistä voi tuntua oudolta, jos enää ei puhuta esimerkiksi Messiaasta tai opetuslapsista?

– Itse pidän opetuslapsia todella alentavana ilmaisuna. Kyse oli kuitenkin aikuista miehistä ja naisista jotka Jeesusta seurasivat, ja oppilas-sana on paljon parempi. Messiaan sijaan Kristus taas on meille luonnollisempi sana, joka on tuttu uskotunnustuksesta ja muusta.

Seimi-sanan kohtaloa Kanala kertoo pohtineensa pidempään, koska ilmaisu on keskeinen esimerkiksi joulunäytelmissä. Mielenkiintoisena muutoksena hän pitää myös saastaisen hengen kääntymistä demoniksi.

Näin jotkin Raamatun sanat muuttuvat UT2020-käännöksessä

autuas -> onnellinen

hapate -> taikinajuuri

herjata -> pilkata, puhua pahaa

kavaltaa -> ilmiantaa

kilvoitella -> ponnistella

kiusaus -> koettelemus, testi

langeta -> kompastua, joutua ansaan

laupeus -> hyväntahtoisuus, myötätunto

leili -> (nahkainen säilytys)pussi

opetuslapsi -> oppilas

pakanat -> vierasuskoiset, muut kuin juutalaiset

portto -> huora, maksullinen nainen, prostituoitu

palvelustyttö -> palvelija (ja asiayhteydessä tuodaan muuten ilmi, että naisesta on kyse)

publikaani -> tullimies, tulliaseman välistävetäjä

saastainen henki -> demoni

seimi -> eläinten heinät

spitaali -> (vaarallinen) ihosairaus

tekopyhä -> teeskentelijä

totisesti -> minä vakuutan teille

Vapahtaja -> Pelastaja

Öljymäki -> Oliivimäki

Näin osuus Vuorisaarnasta (Matt. 5:1-10) muuttuu eri käännösversioissa:

UT2020

Kun Jeesus näki väkijoukon, hän nousi vuorelle. Hän istuutui, ja oppilaat tulivat hänen luokseen. Jeesus alkoi puhua ja opetti heitä näin:

»Onnellisia ovat hengeltään köyhät:

taivaiden valtakunta on heidän.

Onnellisia ovat suruaan valittavat:

heitä lohdutetaan.

Onnellisia ovat maltilliset:

he perivät maan.

Onnellisia ovat ne, joilla on oikeudenmukaisuuden nälkä ja jano:

he saavat kyllikseen.

Onnellisia ovat myötätuntoiset:

heitäkin kohdellaan myötätuntoisesti.

Onnellisia ovat puhdassydämiset:

he saavat nähdä Jumalan.

Onnellisia ovat rauhantekijät:

heitä kutsutaan Jumalan lapsiksi.

Onnellisia ovat ne, joita vainotaan oikeudenmukaisuuden vuoksi:

taivaiden valtakunta on heidän.»

Kirkkoraamattu 1992

Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. \v 2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

»Autuaita ovat hengessään köyhät,

sillä heidän on taivasten valtakunta.

Autuaita murheelliset:

he saavat lohdutuksen.

Autuaita kärsivälliset:

he perivät maan.

Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano:

heidät ravitaan.

Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:

heidät armahdetaan.

Autuaita puhdassydämiset:

he saavat nähdä Jumalan.

Autuaita rauhantekijät:

he saavat Jumalan lapsen nimen.

Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan:

heidän on taivasten valtakunta.

Mikael Agricolan suomennos Uudesta testamentista 1548

Koska hän nyt näki kansan, ylesastui hän vuorelle, ja kuin hän oli istunut, edeskävit hänen opetuslapsens hänen tygens. Niin hän avasi suuns, opetti heitä ja sanoi: Autuaat ovat ne hengeliset vaivaiset, sillä heidän ompi taivaan valtakunta.

Autuaat ovat ne mureelliset, sille heidän pitää saamaan lohdutoksen.

Autuaat ovat ne siviät, sillä heidäpitää maan perimän.

Autuaat ovat ne, jotka isoovat ja janoovat vanhurskautta, sillä he ravitetaan.

Autuaat ovat ne laupiaat, sillä heidän pitää saaman laupeuden.

Autuaat ovat ne puhtaat sydämest, sillä heidän pitää Jumalan näkemän.

Autuaat ovat ne rauhantekijät, sille ne pitää Jumalan poijaksi kutsuttaman.

Autuaat ovat ne, jotka vanhurskauden tähden vaivaa kärsivät, sillä heidän ompi taivaan valtakunta.