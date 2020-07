Vesa Keskisen ilmaisbensa sekoitti päät: Autojono jopa 8 kilometrin mittainen, paikalla 4 poliisipartiota sekä kymmeniä järjestysmiehiä

Vesa Keskisen ilmaisen bensan tarjous päihittää jopa ilmaiset muoviämpärit. Keskisen synttäritarjous synnytti valtaisan ruuhkan.

– Ilmasta katsottuna tankille on arvioilta kahdeksan kilometrin jono, kun jonot laskee yhteen, Vesa Keskinen sanoo.

Vesa Keskisen bensatarjous on voimassa puoleen yöhön.

– Valitettava tosiasia on, että ilmaista bensaa ei riitä ihan kaikille jotka tulee jonon jatkoksi kello 22:n jälkeen, Vesa Keskinen sanoo.

Kun useammalla Tuuriin johtavalla tiellä on jono, se aiheutti melkoiset turvajärjestelyt.

– Liikennettä ohjaamassa on kymmenen virallista järjestysmiestä sekä noin 20 omaa työntekijäämme, joilla on järjestysmieskortti. Apuna on neljä poliisipartiota.

53-vuotissynttäreitään Vesa Keskinen ei ole ehtinyt juhlimaan. Synttäripäivä oli täysi työpäivä. IS tavoitti kyläkauppiaan, kun hän työpäivän jälkeen parkkeerasi autoaan pihaan.

– Kotona varmaan odottaa hyvä illallinen, Vesa Keskinen unelmoi.

Olitko Tuurin bensajonossa? Lähetä kuva Ilta-Sanomille kännykästä MMS-viestinä numeroon 13456 (hinta 0,30 €/viesti) WhatsApp-viestinä numeroon 0406609019 tai nettilomakkeella.

Viime kesänä Keskinen myi synttäripäivänään bensaa euron litra -hinnalla.

– Silloin ilmoitin, että jos kyläkaupan myyntiennätys ei mene rikki, myyn seuraavaksi bensaa ikävuosieni (52) senttimäärällä. Ennätystä ei syntynyt, ja lupaus oli lunastettava, Keskinen kertoo.

52:n sentin bensaa piti myydä elokuussa. Viranomaisten yhteydenoton jälkeen tarjoustapahtumaa siirrettiin. Bensa-alesta olisi syntynyt niin valtava ruuhka, että esimerkiksi hälytysajoneuvot eivät olisi päässeet jonosta ohi. Bensa-ale siirtyi lopulta marraskuulle.

– Silloin noin tuhat autoa ehti käydä tankilla. Tappiota tuli vähän päälle 20 000 euroa. Nyt takkiin tulee noin 30 000 euroa, Keskinen sanoo.

– Ensin ajattelin myydä bensaa alle sentillä litra. Siten luovuin siitä ajatuksesta. On teknisesti helpompaa ja asiakkaalle ystävällisempää, jos hinta on tasan tarkkaan ilmainen.

Seuraavaksi varmankin aiot maksaa asiakkaalle, joka tankkaa Tuurin tankilla?

– En ole ajatellut sellaista. Tämä on bensatrilogian viimeinen osa. Osat yksi ja kaksi on nähty, tämä on kolmas. Lisää ei tule, se alkaisi olla saman toistoa.