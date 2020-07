Poliisi epäilee: Parvekkeella palanut kynttilä sytytti yhden Jyväskylän senioritalon parvekkeista, roihu kohosi kattorakenteisiin

Poliisi epäilee, että parvekkeella poltettu kynttilä on syynä senioritalon tulipaloon.

Poliisi selvittää Jyväskylän Palokassa 10.7.2020 sattuneen kerrostalojen palon syttymissyytä.

Sisä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan, että tähän mennessä suoritetun tutkinnan perusteella on selvinnyt, että palon lähteeksi epäillään Lukutie 1 D -kerrostalon ylimmän kerroksen parvekkeella poltettua kynttilää.

Kynttilää on nähtävästi poltettu sellaisella alustalla, joka ei ole ollut paloturvallinen, poliisi kertoo. Tuli on päässyt leviämään ensin parvekkeen pintarakenteisiin, mistä se on päässyt leviämään edelleen talon kattorakenteisiin.

Asiasta on kirjattu rikosilmoitus tutkintanimikkeellä "yleisvaaran tuottamus". On syytä epäillä, että ennen tulentekoa ja tulta käsiteltäessä sytyttäjä ei ole varmistunut siitä, että tulesta ei aiheudu vaaraa.

Onnettomuustutkintakeskus on käynnistänyt asiassa varsinaisen tutkinnan ja sen yhteydessä selvitetään mm. rakennustekniset seikat.