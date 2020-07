Tällaiset ovat jonot: Vesa Keskinen jakaa tänään bensaa ilmaiseksi – ”Takkiin tulee 30 000 euroa”

Kyläkauppias uskoo, että Tuurissa nähdään kaikkien aikojen suurin ruuhka.

Kyläkauppias Vesa Keskinen täyttää tänään 53 vuotta. Sen kunniaksi hän jakaa kansalle maanantaina ilmaiseksi bensaa kello 17–24.

– Silloin on Tuurissa suurin ruuhka mikä ikinä on nähty, Keskinen arvelee.

Viime kesänä Keskinen myi synttäripäivänään bensaa euron litra -hinnalla.

– Silloin ilmoitin, että jos kyläkaupan myyntiennätys ei mene rikki, myyn seuraavaksi bensaa ikävuosieni (52) senttimäärällä. Ennätystä ei syntynyt, ja lupaus oli lunastettava, Keskinen kertoo.

52:n sentin bensaa piti myydä elokuussa. Viranomaisten yhteydenoton jälkeen tarjoustapahtumaa siirrettiin. Bensa-alesta olisi syntynyt niin valtava ruuhka, että esimerkiksi hälytysajoneuvot eivät olisi päässeet jonosta ohi. Bensa-ale siirtyi lopulta marraskuulle.

– Silloin noin tuhat autoa ehti käydä tankilla. Tappiota tuli vähän päälle 20 000 euroa. Nyt takkiin tulee noin 30 000 euroa, Keskinen sanoo.

– Ensin ajattelin myydä bensaa alle sentillä litra. Siten luovuin siitä ajatuksesta. On teknisesti helpompaa ja asiakkaalle ystävällisempää, jos hinta on tasan tarkkaan ilmainen.

Seuraavaksi varmankin aiot maksaa asiakkaalle, joka tankkaa Tuurin tankilla?

– En ole ajatellut sellaista. Tämä on bensatrilogian viimeinen osa. Osat yksi ja kaksi on nähty, tämä on kolmas. Lisää ei tule, se alkaisi olla saman toistoa.

Vesa Keskinen jakaa ilmaista polttoainetta.

Korona on koetellut myös Tuuria. Alkuvuonna kasvua oli 6,6 prosenttia, sitten tuli korona.

– 13. maaliskuuta jälkeen myynti hujahti 80 prosenttia miinukselle. Toukokuussa myynti palautui, oli jo pientä kasvua, samoin kesäkuussa. Heinäkuussa kasvu näyttää olevan 10 prosentin luokkaa. Olen tyytyväinen, Keskinen sanoo.