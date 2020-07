Matkustaminen vapautui tänään – Andreas pääsee vihdoin Unkariin tapaamaan 98-vuotiasta äitiään: ”On ollut ikävä”

Helsinki-Vantaan lentoasemalta suunnattiin maanantaiaamuna muun muassa Unkariin, Kreikkaan ja Riikaan.

Matkustaminen vapautui maanantaina kymmeniin maihin, kun Euroopassa sisärajavalvonnasta luovuttiin 17 maan osalta.

Tunnelma Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli aamulla vielä rauhallinen. Ihmiset kokoontuivat suuriksi joukoiksi lähinnä vain koneeseen nousun yhteydessä. Osalla matkustajista oli kasvomaskit naamallaan ja osalla ei.

Suurin osa kahviloista, ravintoloista ja kaupoista oli yhä kiinni. Hiljaisilla käytävillä kaikuivat kolmella kielellä nauhoitetut kuulutukset, joissa kehotettiin käyttämään hengityssuojainta ja pitämään etäisyyttä.

Kentällä oli auki ainoastaan yksi lounge, joka sekin supistetuin aukioloajoin. Tax-free-myymälän ollessa kiinni, liikenne turvatarkastuksesta terminaaliin oli ohjattu kulkemaan kiertoreittiä.

IS tapasi lentokentällä innokkaita ensimmäisiä matkustajia.

Lahtelainen Andreas oli matkustamassa Unkarin Budapestiin, mistä mies on alkujaan kotoisin. Siellä asuu yhä hänen 98-vuotias äitinsä, jota hän ei ole päässyt tapaamaan kuukausiin. Äiti on koronakevään ajan joutunut olemaan eristyksissä muista ihmisistä.

– On tietysti ollut ikävä, koska näin hänet viimeksi 9. helmikuuta. Siinä iässä ei voi enää tietää.

– Olemme kyllä puhuneet videopuheluita, joiden aikana hän puhuu puoli tuntia ja minä kuuntelen, Andreas naurahtaa.

Andreas pääsee vihdoin Unkariin tapaamaan äitiään.

Andreaksen oli tarkoitus matkustaa Unkariin jo aiemmin tänä keväänä, mutta suunnitelmat menivät koronapandemian vuoksi uusiksi.

– Oli lennot jo, joten toivottavasti niistä saa joskus rahat takaisin, hän tuumaa.

Andreas aikoo viettää Budapestissa viikon, jonka aikana hän tapaa äitinsä lisäksi muita sukulaisiaan sekä vanhoja ystäviä. Koronatilanne kaupungissa on Andreaksen mukaan ollut koko kevään suhteellisen rauhallinen, eivätkä hänen tuttunsa ole onneksi sairastuneet.

Spontaani purjehdusreissu

Nella Tyrväinen puolestaan oli suuntamassa etelään, nimittäin Kreikan Ateenaan. Hän oli lähdössä spontaanille purjehdusreissulle yhdeksäksi päiväksi.

– Tämmöinen ex tempore -purjehdusreissu. Lauantai-iltana varasin lennon.

Kaveri oli laittanut Tyrväiselle viestin, jossa hän kertoi koronan vuoksi ilmaantuneesta peruutuspaikasta purjehdusmatkalla. Hän otti paikan vastaan viime hetkellä.

Nella suuntasi Kreikkaan purjehtimaan.

Lentoliput olivat hänen mukaansa tyypillisen hintaisia.

– Aika perus hintaluokkaa olivat.

Koronapandemia on peruuttanut Tyrväiseltäkin viime kuukausien reissuja. Hän on kesäisin mukana joukkueessa, joka pyöräilee Suomesta Pariisiin keräten samalla rahaa hyväntekeväisyyteen. Vallitsevan tilanteen vuoksi suunnitelmat menivät uusiksi ja Pariisi vaihtui Suomen kiertämiseen. Tiimi polki yhdeksässä päivässä 1 200 kilometriä.

– Sattui onneksi tosi hyvät säät. Ensi vuonna sitten Pariisiin.

Irtiotto arjesta

Riikaan suuntaavat Suvi ja Petteri olivat lähdössä reissuun puhtaasti lomailu mielessä.

– Vähän äkkilähtö oli, alle kuukausi sitten todettiin, että lähdetään käymään, Suvi kertoo.

– Istuttiin terassilla ja tuli pakonomainen tarve, että nyt on pakko päästä jonnekin, Petteri sanoo.

Suvi ja Petteri lähtivät Riikaan lomalle.

Suvi kertoo, että tarvitsi töistä ja arjesta irtioton.

– Vähän sellaista hermolomaa.

Kolmen päivän matkan aikana he aikovat yrittää päästä kenties kylpylään ja tutustumaan paikalliseen yöelämään. Myös paikallinen kasvitieteellinen puutarha kiinnostaa.

Suvin oli tarkoitus lähteä kesäkuussa kuukauden ilmaiselle interrail-reissulle, jonka hän oli voittanut aiemmin. Peruuntuminen oli suuri pettymys. Tämä reissu piristää, sillä muita reissuja ei ole suunnitteilla.

– Tämä on toistaiseksi se kesän ’the juttu’, Petteri naurahtaa.

– Eipä sitä tiedä, jos tuolla on tosi kivaa, että innostuuko sitä kiertämään enemmän maailmaa, mitä nyt maailmaa saa tällä hetkellä kiertää.

Ennen matkaa he ovat tutustuneet Riikan tautitilanteeseen, joka vaikutti rauhalliselta.

– Varovainen kun on, niin pärjää, Suvi tuumaa.

”Jos ei nyt rupea mitään kaiteita nuoleskelemaan”

Lomamatkalle Amsterdamiin lähtöään tekevä Jade kertoi, ettei koronatilanne jännitä häntä nuoren ikänsä vuoksi. Reissun ajankohta valikoitui pakon sanelemana.

– Menen tapaamaan kahta kaveriani. He ovat todella rakkaita ystäviä, enkä tule tapaamaan heitä vuoteen, jos en mene nyt, Jade sanoo.

Jade suuntasi Amsterdamiin.

Myöskään työreissulle Hollantiin suunnannut Jori ei ole huolissaan tilanteesta. Hän kertoi, että töidensä vuoksi hänen on pakko matkustaa.

– Jos ei töissä käy, niin rupeaa olemaan aika kapea leipä siinä kohtaa, hän sanoo.

Jori arvioi, että fiksulla käytöksellä ja hyvällä käsihygienialla pääsee pitkälle.

– Jos ei nyt rupea mitään kaiteita nuoleskelemaan tuolla.

Jori lähti työmatkalle Hollantiin.

Jade ja Jori sanoivat molemmat olevansa tyytyväisiä lentoaseman turvatoimiin, joilla pyritään ehkäisemään viruksen leviämistä.

Korona iski lentoaseman liiketoimintaan

Lentoaseman kehitysjohtaja Sami Kiiskisen mukaan huhti-toukokuussa lentokentällä on ollut päivässä noin tuhat matkustajaa. Maanantaina määrä on 7 000.

– Edelleen tietysti normaaliin verrattuna pientä, mutta uskon, että määrät nousevat jatkuvasti.

Koronatilanne on ollut kova isku lentoaseman liiketoiminnalle.

– Tämä tilanne on vaikuttanut liiketoimintaan aivan dramaattisesti. Huhtikuun alusta asti on ollut ihmisiä lomautettuna, mutta hyvin henkilökuntamme on ymmärtänyt tilanteen, Kiiskinen kertoo.

Lentoaseman kehitysjohtaja Sami Kiiskinen.

Tällä viikolla lentoasemalta on eniten Saksaan menijöitä ja Suomen sisäisiin kohteisiin toiseksi eniten menijöitä.

Kiiskinen muistutti, että matkustaessa kannattaa aina olla mukana kasvomaski. Maailmalla ne ovat monilla lennoilla pakollisia. Kasvomaskeja saa ostettua myös Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

Varotoimenpiteenä myös siivousta lentokentällä on tehostettu ja matkustajia kehotetaan noudattamaan turvavälejä. Myös käsidesiä on kentällä tarjolla useissa pisteissä.

Poikkeusolot vallinneet maaliskuusta asti

Suomessa on eletty poikkeusaikaa matkustamisen osalta jo maaliskuusta asti.

Hallitus ja tasavallan presidentti totesivat 16. maaliskuuta Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja päätyi ottamaan valmiuslain käyttöön. Jo muutaman päivän päästä Suomen rajat menivät kiinni.

Koronavirus näkyy lentoaseman varotoimenpiteissä.

Suomi on jo aiemmin poistanut sisärajavalvonnan Norjan, Tanskan, Islannin ja Baltian maiden kanssa. Tänään rajoituksia puretaan 17 maan osalta, joissa tautitilanne vastaa Suomea.

Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueelta maihin kuuluvat Alankomaat, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein ja Sveitsi. Myös liikenne Kyproksen, Irlannin, Andorran, San Marinon ja Vatikaanin välillä sallitaan rajoituksitta.

Matkustusrajoituksien purkaminen tarkoittaa kyseisten maiden kohdalla, että suomalaisia ei enää kehoteta välttämään kyseisiin maihin matkustamista, eikä maasta Suomeen saapuessa tarvitse asettua omaehtoiseen kahden viikon karanteeniin. Kyseisistä maista pääsee myös matkustamaan vapaasti Suomeen.