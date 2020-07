Näin matkustusrajoitukset muuttuvat tänään 17 maan osalta

Suomi poistaa rajoituksia 17 Euroopan maan osalta. Matkustaessa kannattaa ottaa kuitenkin huomioon, että muissa maissa voi olla Suomesta poikkeavia koronamääräyksiä.

Hallitus päätti menneellä viikolla poistaa rajaliikenteen rajoituksia 17 Euroopan maan osalta. Maanantaista alkaen liikenne sallitaan rajoituksetta seuraaviin maihin: Hollanti, Belgia, Italia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovenia, Slovakia, Unkari, Sveitsi, Liechtenstein, Kypros, Irlanti, Andorra, San Marino ja Vatikaani.

Jo aikaisemmin matkustusrajoituksia on poistettu Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan osalta. Espanjasta, Luxemburgista, Portugalista, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista tai Tshekistä ei edelleenkään pääse matkustamaan Suomeen vapaasti. Tarpeetonta matkustamista näihin maihin ei suositella.

IS seuraa rajojen avautumista koko maanantain ajan. Suora lähetys avautumisesta alkaa noin kello 7.30.

Suomen kansalaista ei perustuslain mukaan saa estää saapumasta maahan tai poistumasta maasta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Niistä maista, joissa sisärajavalvontaa edelleen tehdään, palaavia kehotetaan kuitenkin edelleen pitämään kahden viikon omaehtoinen karanteeni paluun jälkeen.

Hallitus on asettanut rajoitusten poistamisen kriteeriksi sen, että lähtömaassa saa olla korkeintaan kahdeksan uutta tautitapausta 100 000:a ihmistä kohden kahden viikon aikana. Arvioinnissa ei kuitenkaan keskitytä pelkästään tähän ilmaantuvuuslukuun, vaan tarkastellaan tautitilanteen kokonaistilaa maassa. Joissain tapauksissa avaamista voidaan harkita, jos tapauksia on enintään 10 sataatuhatta asukasta kohden, mutta trendi on selvästi laskeva.

Maanantaina avautuvista maista Belgiassa, Itävallassa, Saksassa ja Sveitsissä tartuntaluku oli 3. heinäkuuta tehdyssä arviossa yli 8 tapausta 100 000:a henkilöä kohden. Suomessa ilmaantuvuusluku on noin yksi. Jos tautitilanne huononee merkittävästi jossain jo avatussa maassa, voidaan rajoituksia tarvittaessa palauttaa. Hallitus tarkastelee rajoituksia aina kahden viikon välein.

Monen toiveissa saattaa olla Suomen ja Ruotsin välisen liikenteen avaaminen, mutta ainakin 3. heinäkuuta tehdyssä arviossa Ruotsin tartuntaluku oli vakiintuneisuudestaan huolimatta merkittävästi Suomen asettamaa rajaa korkeammalla, 142,68 tapausta 100 000:a henkilöä kohden.

Euroopan lisäksi rajoituksia höllennetään Algerian, Australian, Georgian, Japanin, Uuden-Seelannin, Ruandan, Etelä-Korean, Thaimaan, Tunisian, Uruguayn ja Kiinan osalta. Näiden maiden osalta sallitaan työmatkaliikenne ja muu välttämättömäksi luettava liikenne. Maahantulo näistäkin maista on rajoitettua 11. elokuuta saakka.

Matkustaessa kannattaa ottaa huomioon, että kohdemailla saattaa myös olla omia rajoituksia suomalaisten maahantulolle. Osa lentoasemista ja maista saattaa esimerkiksi vaatia maskien käyttöä. Ajantasaista tietoa muiden maiden rajoituksista löytyy Euroopan unionin ylläpitämältä Re-open EU -sivustolta.

Euroopan ulkopuoliset maat valittiin Euroopan unionin neuvoston koostamalta ”vihreältä listalta”, joihin neuvosto suosittaa EU-jäsenvaltioiden avaavan liikenteensä vaiheittain. Suomi jätti vielä avaamatta rajoja Kanadaan, Montenegroon, Marokkoon ja Serbiaan maiden tautitilanteen takia.

Kauttakulkumatkustaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta on jatkossa sallittua. Lähtökohtaisesti kauttakulkua tekevän tulee pysytellä lentoaseman kauttakulkualueella, mutta maahantulo saatetaan sallia, jos odotusaika lentoasemalla on todella pitkä. Tällöin matkailija voi majoittua esimerkiksi lentokentän lähellä olevaan hotelliin, kerrotaan Rajavartiolaitoksen nettisivuilla.

Jos mielii matkata Suomeen vapaa-ajan matkalle, matkustajien tulee välttää sellaisten maiden läpikulkemista, joihin Suomi ei suosittele matkustamista. Jos on esimerkiksi matkalla Norjasta Suomeen, mutta aikoo kulkea Ruotsin kautta, pitää ottaa huomioon, että Ruotsin ja Suomen välisessä liikenteessä hyväksytään vain välttämätön liikenne, johon lomamatka ei sisälly. Samankaltaisia rajoituksia voi olla myös muissa maissa.

Maanantaista alkaen Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta.