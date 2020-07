Ammattikalastajat huomasivat: Suomen säässä tapahtui jotain odottamatonta

Avomerellä ja sisävesillä ammatikseen kalastavat ovat huomanneet, että ennakoimattomien tuulten määrä on lisääntynyt. Muutos on kalastajien havaintojen mukaan merkittävä.

Muistatteko vielä viime talven, kun eteläinen Suomi jäi ilman pakkasta ja lunta?

Loviisan ulkosaaristossa asuva ammattikalastaja Mikael Lindholm muistaa, harvinaisen hyvin.

Talvi oli kalastajan näkökulmasta poikkeuksellisen ikävä. Meri ei koko talven aikana jäätynyt lainkaan. Jäättömällä merellä päivystivät hylkeet, joiden vuoksi avomerellä ei saanut kalastaa.

– Kulunut vuosi on ollut hyvin erikoinen. Talvi tuli elettyä säästöillä, koska tuloja ei ollut, Lindholm kertoo.

Lauhaa talvea seurasi koronakevät. Sen aikana Lindholmin tilanne hiljalleen helpottui.

– Kun kalaan taas pääsi, se meni kyllä kaupaksi. Täällä saaristossa järjestettävät kesätorit on tänä vuonna peruttu, mutta kaupat ja ravintolat ostavat kalaa tavalliseen tapaansa, Lindholm kertoo.

Hyvääkin on tapahtunut. Kesäkuun helteiden jälkeen sää viileni, ja nyt kalaa nousee merestä niin paljon, että Lindholmin työpäivät venyvät 16-tuntisiksi.

– En ole koskaan saanut niin paljon lohta kuin nyt, hän naurahtaa.

Mikael Lindholm kalastaa työkseen avomerellä Loviisan edustalla. Kuva on joulukuulta 2019.

”Koko talvi kovaa tuulta tai myrskyä”

Lindholm on huomannut sään muuttuvan vuosien mittaan aiempaa ennakoimattomammaksi.

– Talvi oli sellainen, että oli koko ajan joko kovaa tuulta tai myrskyä. Tämän vuoden puolella on ollut tuulisempaa kuin koskaan aikaisemmin, Lindholm arvelee.

Hän tarkistaa eri lähteiden sääennusteet noin kymmenen kertaa päivässä. Niiden perusteella hän laatii oman yhteenvetonsa.

– Ennusteet eivät aina pidä paikkaansa. Tiedän, että sään ennustaminen on vaikeaa. Muuttuvan tilanteen mukaan täytyy vain elää, Lindholm kertoo.

Sisävesikalastaja: ”Pilvistä näkee, tuleeko myrsky”

Haukivedellä Rantasalmella ammatikseen kalastava Tarmo Tolvanen aloittaa työpäivänsä aamukolmelta. Myös Tolvanen seuraa aktiivisesti sääennusteita.

Kesällä Tarmo Tolvanen troolaa muikkua Haukivedellä. Kuva on heinäkuulta 2019.

– Kun työssä ollaan säiden armoilla, pyrin katsomaan sääennusteen niin tarkkaan kuin mahdollista. Tietysti sitä aina toivoo tarkkaa ennustetta. Kun vesillä ollaan, se on ihan turvallisuuskysymyskin, etten lähde myrskynsilmään, Tolvanen sanoo.

Tolvanen on samaa mieltä kuin Lindholm: ennakoimaton tuulisuus on viime vuosina lisääntynyt.

– Sellainen havainto on tullut. Olen kalastanut työkseni 30 vuotta. Tiedän toki, että matalapaineen reittiä on todella vaikea ennustaa, ja tuulten ennustettavuus on varmasti aika huono.

Tolvanen on joutunut tilanteeseen, jossa hän on ollut keskellä järvenselkää, kun myrsky on puhjennut. Silloin on vaikea päästä suojaan.

Tolvanen kertoo itse opettelemastaan keinosta, jota hän käyttää ahkerasti.

– Pilvistä näkee esimerkiksi helteen jälkeen, jos kova myräkkä tai tuulenpuuska on tulossa.

Meteorologi: Kesämyräköiden sijaintia on vaikea ennustaa jopa päivän päähän

Ilmatieteen laitoksen meteorologi Pauli Jokinen kertoo, että kuluva vuosi on ollut edellisiin verrattuna tuulisempi.

– Pitää paikkansa, että viime talvi ja kuluva vuosi ovat olleet tavanomaista tuulisempia, Jokinen sanoo.

Meteorologi ei osaa sanoa, onko nimenomaan ennakoimattomien tuulien osuus lisääntynyt. Tuulisuutta ennustettaessa kaikki on joka tapauksessa kiinni hyvin pienestä.

Jokinen kertoo esimerkin: matalapaine liikkuu huomenna Suomenlahtea pitkin kohti itää, mutta on mahdoton sanoa varmuudella, mihin kaikkein voimakkaimmat tuulenpuuskat osuvat.

– Sillä, jäävätkö ne Viron puolelle vai yltävätkö Suomen etelärannikolle, on käytännössä suuri merkitys, mutta matalapaineen reittiä ennustettaessa eroa voi olla 50 kilometriä suuntaan tai toiseen.

Kalastajia Utsjoen Tenojoella heinäkuun alussa.

Vuodenaika vaikuttaa tuulten ennustettavuuteen. Voimakkaat tuulet saattavat jäädä kesällä hyvinkin pienille alueille. Talviajan myrskyjä voi yleensä ennustaa paremmin, koska ne ovat pidempikestoisia ja kattavat laajemman alueen.

– Näin kesällä tuulten ennustaminen jopa yhden päivän päähän on toisinaan mahdotonta, Jokinen sanoo.