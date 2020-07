Työsopimusasiantuntijan mukaan työpaikkailmoitus ”herättää paljon lisäkysymyksiä”.

Varakas pohjanmaalainen yrittäjäsuku etsii työpaikkailmoituksella henkilökohtaista avustajaa iäkkäälle lähiomaiselleen, joka toipuu aivoinfarktista ja ei sen takia selviydy kaikista arkiaskareista omatoimisesti. Työ on avustamista mm. pukemisessa, ruokailussa, liikkumisessa ja ulkoilussa.

Työ on kokoaikatyötä, ja töitä on työnhakuilmoituksen mukaan joka päiväksi. Lisäedellytyksenä on muuttaa samaan omakotitaloon, jossa on oma huone ja täysi ylläpito. Töitä tehdään pääsääntöisesti omakotitalossa mutta joskus myös matkoilla, esimerkiksi kesämökillä.

Verotustietojen mukaan useita miljoonia euroja lähivuosina ansainnut lähisuku tarjoaa hoitotyöstä palkkioksi 1 250 euroa kuukaudessa, josta 530 euroa pidätetään täysihoidon kustannuksiin. Näin varsinaisen rahapalkan osuus on 720 euroa kuukaudessa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sopimusasiantuntija Laura Tuominen sanoo, ettei hän ota kantaa yksittäiseen työpaikkailmoitukseen, kannattaako työpaikkaa ottaa vastaan.

– Kannattaa kuitenkin tehdä lisäselvityksiä, mikä on kokonaisuus. Työsopimusta tehdessä pitää olla tieto kaikista yksityiskohdista. Pitää tietää, millä ehdoin töitä tekee, Tuominen sanoo Ilta-Sanomille.

Tuomisen mukaan kyseinen työpaikkailmoitus ”herättää paljon lisäkysymyksiä”.

– Ilmoituksessa ei viitattu minkään alan työehtosopimukseen. Työlainsäädäntöä pitää silti noudattaa. On tärkeää tietää, millaiset työnteon edellytykset ovat. Miten toimivat lepovuorot ja työsuojelu? Lisät, lomat, lomarahat? Työaikojen ja lepovuorojen sijoittelu? Miten on järjestetty viikkolepoaikojen toteutuminen? Eri vuorokauden aikaan tehtävät työt ja niiden lisät? Tuominen kyselee.

Tuomisen silmään pisti myös työstä maksettava kuukausipalkka 1 250 euroa. Vaikka henkilökohtaisen avustamisen työnkuva on hyvin moninaista ja monimuotoista ja vaihtelee avuntarvitsijan mukaan, tietty kokonaisuus pitää Tuomisen mukaan olla silti kunnossa.

– Työsopimuslaissa on velvoite, ettei saa olla ihan mitä tahansa palkkaehtoja. Pitää olla konteksti, johon palkka sidotaan. Vaikka ei olisikaan järjestäytyneen työnantajan sitovaa työehtosopimusta, työpaikassa on noudatettava tavanomaista ja kohtuullista palkkatasoa. 1 250 eurossa herää kysymys, miten hyvin tavanomainen ja kohtuullinen palkka toteutuu. Palkkaan sisältyvät luontaisedut ovat vielä oma problematiikkansa, Tuominen katsoo.

Toinen työnhakuilmoituksessa olleista yhteyshenkilöistä sanoi Ilta-Sanomille, että työnhakuilmoituksen johdosta on tullut paljon väärinkäsityksiä.

– Noudatamme Suomen lainsäädäntöä kuten työlainsäädäntöä, työsopimuslakia, työaikalakia, vuosilomalakia ja sieltä tulevia ylityötä ja lepoaikoja koskevia määräyksiä, yhteyshenkilö kertoi.

– Työnhakuilmoitus on tehty yhdessä te-toimiston ja Kelan kanssa, ja maanantaina täsmennämme ilmoitusta te-toimiston kanssa. On ihan absurdi ajatus, että töissä pitäisi olla koska tahansa mihin kellonaikaan tahansa. Työviikko on 40-tuntinen. Loput ajasta on vapaata. Lomat ja lisät lasketaan lain säännösten mukaan.

– Haluamme myös tarkentaa, että muitakin avustajia on, eli uusi henkilö ei työskentele yksin. Myös aviomies, tytär ja kokopäiväinen laillisesti palkattu avustaja hoitavat häntä. Työajat sovitaan lain määräämissä puitteissa etukäteen keskustellen, yhteyshenkilö korosti.

Yhteyshenkilön mukaan myös palkasta oli keskusteltu yhdessä te-toimiston ja Kelan asiantuntijoiden kanssa.

– Aloituspalkassa toimimme lain puitteissa. Kiinnostus avointa paikkaa kohtaan on yllättänyt meidät positiivisesti.

Tuominen toivoo yleisellä tasolla, että sekä työnantajat että -tekijät järjestäytyisivät ammattiliittoihin.

– Korostan molemminpuolista järjestäytymistä. Silloin tiedetään suoraan, mitä työehtosopimusta työpaikalla noudatetaan. Jos tiedetään noudatettava lainsäädäntö, moni asia yksinkertaistuu ja saataisiin ehdot yhdenmukaisiksi ja normalisoitua. Työolosäätely on erittäin olennainen osa.

– Tämä kuvastaa sitä, miten toisaalta järjestäytynyttä ja toisaalta villiä tällainen henkilökohtaisen avustamisen työ on. Jos työnantaja ei ole järjestäytynyt, työehdot voivat olla hyvinkin villit.

Tuominen kuitenkin painottaa, että järjestäytymätön työnantajakaan ei voi toimia työlainsäädännön määräyksiä vastaan.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.