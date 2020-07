Tamperelainen Juha koki Pärnun myrskytuulessa läheltä piti -tilanteen – ”Puuta ja tiiltä useamman tuhannen kilon edestä läsähti maahan”

Suomi säästyy kovimmilta myrskytuulilta ja pahin myteri jää Viron puolelle.

Viro on joutunut tänään lauantaina ankaran myrskytuulen jalkoihin.

Suomalaisten suosimassa Pärnussa useampi katu ja tie on poikki, puita on kaatunut ja kaupungin rakennukset ovat saaneet ankaraa osumaa.

Voimakkaat tuulenpuuskat pistivät myös rantakaupungissa kesälomaansa viettävän tamperelaisen Juha Silvanin lomasuunnitelmat uusiksi.

Silvan kertoo myrskyn alkaneen hieman ennen puolta päivää tänään, mutta nyt tuuli on jo laantunut ja pahin on hänen mukaansa jo takana päin.

Alun perin perheen oli tarkoitus lähteä pyöräilemään, mutta ulos ei oikein uskaltanut edes lähteä.

Matkalla ostoskeskukseen Silvan ja vaimo kokivat kuitenkin läheltä piti -tilanteen, kun pinta-alalta muutama kymmenen neliötä suuri rakennuksen sisäänkäynnin katos romahti täysin yllättäen maahan tuulen voimasta aivan vieressä.

– Olimme liikennevaloissa ja äkkiä katos mosahti siihen maahan. Siinä oli puuta ja tiiltä, voisi sanoa että tavaraa oli useamman tuhannen kilon edestä ja tuulen voimasta se läsähti maahan siinä meidän silmien edessä. Ei sitä pystynyt ymmärtämään.

– Näimme vain että muutama ihminen ehti siitä alta pois, mutta kukaan ei tiennyt, jäikö sinne alle ketään. Onneksi palomiehet tulivat nopeasti paikalle ja alkoivat raivata kasaa.

Pinta-alalta muutama kymmenen neliötä suuri rakennuksen sisäänkäynnin katos romahti tänään Pärnussa tuulen voimasta.

Silvan kuvailee näkyä myräkän jälkeisessä kaupungissa karuksi.

– Pari aitaa on mennyt sisään. Puita on kaatunut talojen päälle. Jalan kokoisia puunoksia on ympäri kaupunkia pitkin puistoja ja teitä.

Viiden päivän Pärnuun loman on määrä päättyä huomenna sunnuntaina.

– Huomenna pitäisi lähteä takaisin Suomeen, toivottavasti ei merellä ole kovaa myräkkää, Silvan sanoo.

Tuuli kuritti Juha Silvanin hotellin takapihan puita ankaralla kädellä.

Suomi kuitenkin säästyy tällä kertaa kovimmilta myrskytuulilta, sillä pahimmat tuulet jäävät Viron puolelle maa-alueella. Matalapaineen keskus on nyt jo väistymässä Viron yläpuolelta.

Tällä hetkellä kovimmat tuulet kulkevat Suomenlahtea myöten, ja lahdella on jo myrskyvaroitus voimassa.

– Kovin myteri on Viron maa-alueelta Suomenlahden itäosaan. Siitä se väistyy edelleen koilliseen ja Venäjän puolelle, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Eerik Saarikalle.

Suomessa on Saarikallen mukaan matalapaineen vuoksi kuitenkin tuulista etenkin kaakossa Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa, joissa voi vielä olla illan aikana hyvinkin tuulista.