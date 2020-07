Katso tutkakuvat: Syvä matalapaine virtaa Suomen halki – taajamatulvat mahdollisia, sadevaroitus annettu

Sadevaroitus maalla, tuulivaroitus merellä.

Sademyräkkä vai jopa myrskypuuskia maa-alueilla?

Se on pienestä kiinni.

Varmuudella tiedetään, että Suomeen saapuu varhain lauantaina syvä matalapaine, joka leviää aamun aikana Etelä-Suomeen ja poistuu sunnuntaina aamuyöllä ilmatilastamme Pohjois-Karjalan kautta, takaovesta.

Sade jatkuu kerran alettuaan mojovat kaksitoista tuntia eli puoli vuorokautta ja saattaa paikallisesti aiheuttaa jopa taajamatulvia.

Sadevaroitus on annettu.

Läntisellä Suomenlahdella varoitetaan luoteismyrskystä, mutta on olemassa vaihtoehtoinen skenaario eli mahdollisuus, että myös Etelä-Suomessa tuuli yltyy puuskissa myrskylukemiin.

Tuulet yltyvät vasta matalan jälkipuoliskolla, kuten tapana on.

Ilmatieteen laitos olettaa, että matalapaineen keskus etenee ulkona Suomenlahdella.

Mutta:

– Täsmällistä reittiä on mahdoton ennustaa, vaikka se on jo aika lähellä. Jos reitti on yhtään pohjoisempi, myrskypuuskat ovat mahdollisia myös Etelä-Suomessa, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto.

Mutta:

– Näillä näkymin ne jäävät merelle.

Siinä tapauksessa Etelä-Suomen puuskat ovat kovimmillaan 15 m/s.

Matala saavuttaa Suomen lauantaina aamukolmelta. Silloin alkaa sataa Lounais-Suomen saaristossa ja Hankoniemellä.

Kello kuudelta ropisee Turussa ja pääkaupunkiseudulla.

Kello 6:n ja 9:n välissä sadealue on levittäytynyt Hämeenlinnaan ja pisara-armeijan kärki etenee idässä Kotkan kohdalla.

Kello 9 sataa jo Tampereellakin, kuin myös Mikkelissä ja Savonlinnassa.

– Aamun aikana se levittäytyy koko Etelä-Suomen ylle, Karusto tiivistää.

Kello 12 matala on saavuttanut Joensuun ja Pohjois-Karjalan, ja sitä kautta se myös poistuu aikanaan Suomesta.

Turun seutu alkaa poutaantua kello 18, samoin Tampereen seutu, pääkaupunkiseutu ja Hämeenlinna kello 21, Joensuun seutu sunnuntaina kello 3–6.

Takareunan ennustaminen on tosi epätarkempaa kuin etureunan.

– Jälkipuolisko on hajanainen ja siellä tulee kuuroja. Yhtenäinen sade voi loppu Helsingissäkin jo kello 18 mennessä.

– Tämä on koko malli saattaa olla aavistuksen etukenossa, joissakin malleissa matala saapuu meille hiukan myöhemmin, Karusto pohdiskeli perjantaina illan suussa, kun H-hetkeen oli alle puoli vuorokautta.

Samalla Karusto silmäili lauantain päähenkilöä tutkakuvista.

– Se on vielä kehittyvä matalapaine, tuolla se on Etelä-Ruotsin eteläpuolella.

Sieltä matala matkaa kohti Suomea Itämeren itäistä reunaa, Latviaa ja Viroa kaulaillen. Samalla se niin sanotusti syvenee, vaikka ei heittäydykään uimasilleen.

– Se tulee meille lounaasta ja leviää sitten itään pitkin Suomenlahtea, Karusto selostaa matalan reittiä.

Se ikään kuin kurvaa Suomen porstuassa.

Paljonko vettä saadaan, vaihtelee paikallisesti.

– Aika runsaita kertymiä on odotettavissa, sellaista 10–20 milliä vuorokaudessa, mutta jossain päin sama määrä voi tulla jo tunnissa, ja suurimmat vuorokausikertymät olla 30–50 milliä, Karusto pyörittelee.

Mikäli rankimmat sateet osuvat taajamiin, seurauksena voi olla tulvimista.

– Niitä on hyvin hankala ennustaa. Osuuko kaupunkiin vai ulkopuolelle, Karusto harmittelee.

Kesä- ja heinäkuun vaihteen Päivö-myrskyn lukemiin nyt ei yllettäne. Silloin 70–80 millin vuorokausikertymiä mitattiin useilla asemilla Itä-Suomessa, ja hurjimmat lukemat olivat 90–100 milliä.

