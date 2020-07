Kotimaanmatkailun buumi täytti suosituimmat ranta- ja luontokohteet äärimmilleen – ”Tällä erää menekkiä olisi päivittäin useammallekin luksussviitille”

Vierailujen kesto on usein entistä pitempi. Moni kesäturisti tulee paikkakunnalle ensi kertaa.

Kun ulkomaanlomalle ei oikein tohdi korona-aikana lähteä, suomalaiset näyttävät todella innostuneen tänä kesänä kotimaanmatkailusta. Lomakohteista kerrotaan, että majoituspaikat on monin paikoin myyty täyteen tai ainakin lähes täyteen.

Suomalaisten matkailubuumi tulee sikäli kreivin aikaan, että ulkomaalaisia turisteja on maassa tänä kesänä erittäin vähän. Kotimaisten turistien ryntäys on alan yrittäjille tarpeen myös siksi, että keväällä karanteenit lamaannuttivat matkailualan.

– Kaikki majoituspaikat löytävät nyt ostajan myös tällaisena huonomman sään päivänä. Varaustilanne on hyvä elokuun alkupuolelle asti, sanoo Kalajoella sijaitsevan hotelli Rantakallan ja Kalajoen Hiekkojen toimitusjohtaja Raija Eskola-Valli.

Hän kertoo joutuneensa juuri myymään matkailijoille "eioota": jokainen hotellihuone ja rantamökki oli varattuna.

Ei paikkaa koko takamatkaa

Eskola-Valli silti samalla painottaa, että nyt saatavat tulot eivät kokonaan paikkaa kevätpuolen koronaromahduksen tappioita.

– Meille kesä on muinakin vuosina ratkaisevan tärkeä. Kalajoki on turismin sesongilta niin kesäpainotteinen, että jos rahaa ei silloin tule, voidaan vanhan pohjalaissanonnan mukaisesti pistää hampaat naulaan.

Eskola-Vallin mukaan ulkomaalainen lomailija on Kalajoella nyt harvinainen näky. Saman viestin saa suosituista matkakohteista eri puolilta Suomea.

– Ulkomaalaisia turisteja on saapunut tänä kesänä hyvin vähän, määrä on liki olematon. Jonkin verran on tullut saksalaisia matkailijoita Pohjois-Norjan kautta Suomeen, sanoo Kuusamon kaupungin matkailuneuvonnan palveluesimies Jari Karjalainen.

Majoituspalvelujen eri järjestäjät kertovat, että yöpymisen hintataso ei ole juurikaan noussut tänä kesänä, vaikka onkin myyjän markkinat.

"Turvallinen kotimaanmatkailu vetää nyt"

Kesän 2020 turismissa on Suomessa muitakin aiemmasta poikkeavia piirteitä. Yksi niistä on lomamatkan kesto.

– Turvallinen, vastuullinen matkailu kotimaassa vetää nyt. Kun pitkiä ulkomaanmatkoja jää väliin, lomavierailuilla myös viivytään pitempään kuin tavallisina kesinä, arvioi Porvoon kaupungin matkailu- ja markkinointipäällikkö Sari Myllynen.

Porissa sijaitsevan Virkistyshotelli Yyterin myyntipäällikkö Anne Yli-Kesti sanoo, että ero on huomattava.

– Lomalaiset viipyvät selvästi pitempään kuin aiemmin.

Ilmiön on huomannut myös Kolin Matkailun matkailuneuvoja Tommi Kekäläinen: kesän lomavieraista moni yöpyy useamman kuin yhden yön.

– Mökkejä menee vuokralle pitemmäksi aikaa. Majoituksen pituus riippuu osin siitä, miten kaukaa Kolille tullaan.

Vierailulle hetken mielijohteesta

Uusi vivahde tai piirre kesämatkailussa on myös se, että merkittävä osa tulijoista on ensikertalaisia. Moni heistä ei ole käynyt kohteessa tai edes paikkakunnalla aiemmin.

– Ehkä jopa kolmasosa vieraista on nyt uusia kävijöitä, sanoo Salon Teijossa sijaitsevan Kirjakkalan ruukkikylän yrittäjä Kai Schneider.

Samoin Hankoon tänä kesänä saapuneissa turisteissa on huomattavan paljon ensikertalaisia, säestää Hangon kaupungin matkailutoimiston kesätyöntekijä Titti Immonen.

– Osa suomalaisista näyttää nyt tekevän ex-tempore (improvisoituja) kesämatkoja, Immonen makustelee.

Salolaisen Schneiderin mukaan turistien aalto saapui ensin keväällä Teijon kansallispuistoon ja kesän puolella majoituspaikkoihin.

Hemmottelua laatupalvelulla

Virkistyshotelli Yyterin Yli-Kestin mukaan suomalaiset lomailevat tänä kesänä laajalla skaalalla myös tason suhteen. Kysyntä kattaa niin perustason kuin luksusluokankin majoituksen.

– Tällä erää menekkiä olisi päivittäin useammallekin luksussviitille kuin meillä on tarjolla. Loman laatuun panostamisella on nyt suomalaisille selvästi isompi merkitys kuin ennen.

Porvoon Myllysen mielestä on havaittavissa, että kevään karanteenit ovat saaneet ihmiset arvostamaan palveluita, joita nyt asteittain avataan.

– Ihmiset näyttävät todella nauttivan esimerkiksi ravintolapalveluista.

Kukaties väki ajattelee, että kevään koronaerityksessä kärvisteltiin tarpeeksi, nyt ei kursailla.

Kalajokisen Eskola-Vallin mukaan koronapandemian opit näkyvät myönteisellä tavalla lomalaisten käytöksessä.

– Matkailijat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota siisteyteen ja hygieniaan. Sen huomaa, että käsidesiä käytetään.