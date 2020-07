Jyväskylän senioritalon palo syttyi uudelleen, levinnyt toiseen kerrostaloon – ”Ollaan kovilla tämän kanssa”

Palo saatiin jo kerran hallintaan.

Jyväskylän Palokassa perjantai-iltana syttynyt senioritalon palo saatiin jo kerran hallintaan. Palo on kuitenkin lähtenyt uudelleen leviämään.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Pauli Nurminen kertoo, että palo on nyt levinnyt siiven kautta toiseen kerrostaloon, joka on myös osa senioritaloa.

– Meillä on nyt kaksi taloa sammutettavana, Nurminen kertoo Ilta-Sanomille kello puoli yhden aikaan lauantaina.

– Ollaan kovilla tämän kanssa. Menee aamuun asti.

Nurminen kertoo, että rakennuksen rakenne on hyvin haastava. Hän kertoo yllättyneensä, että rakennuksessa ei ole palokatkoja. Lisäksi talossa on roiloja, joiden kautta liekit ovat päässeet leviämään.

Katso yllä olevalta videolta, miltä palo näytti noin puoli yhden aikaan yöllä.

Palon sammuttaminen menee pitkälle aamuun.

Paikalla olevan Ilta-Sanomien kuvaaja kertoo yhden jälkeen, että palo on saatu uudelleen hieman himmenemään. Pahimmat ilmiliekit on ohi, mutta liekkejä näkyy vielä jonkin verran.

Rakennus saatiin jo kerran hallintaan hieman ennen kello yhtätoista perjantaina. Tuolloin Nurminen kertoi STT:lle, että suurimmat paloalueet on saatu sammutettua.

Palo levisi rakennuksen siiven kautta toiseenkin kerrostaloon. Nyt sammutettavana on kaksi kerrostaloa, kertoo palopäällikkö.

Rakennus on ehditty jo evakuoida. Talosta evakuoitiin 150 ihmistä palon sytyttyä. Evakuoiduille on järjestetty tilapäismajoitus yöksi. Nurminen kertoo, että evakuoidut on viety läheiselle koululle. Nyt syttyneessä toisessa kerrostalossakaan ei ole enää ketään.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo Twitterissä, että rakennuspalon vuoksi tiellä liikkumista on vältettävä. Poliisi ohjaa paikalla liikennettä ja turvaa pelastuslaitoksen sammutustyötä.

Tuleen syttynyt rakennus on valmistunut vuonna 2018.

Palopäällikkö kertoo, että rakennus on rakenteidensa vuoksi erittäin haastava sammutettava.

Ennen vuorokauden vaihtumista lauantaiksi tilanne ehti olla jo tämä: ilmiliekkejä ei näkynyt, vaan rakennus pelkästään savutti. Pian ilmiliekit kuitenkin syttyivät uudelleen ja palo lähti leviämään.