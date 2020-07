Espoon Suurpellon murhasta vangitulla on pitkä rikoshistoria – myöntänyt olevansa Helvetin enkeleiden jäsen

Toisella epäillyistä on tilillään pitkä liuta erilaisia huume- ampuma-ase ja väkivaltarikoksia.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi perjantaina kaksi vuonna 1980 syntynyttä miestä todennäköisin syin murhasta epäiltyinä. Espoon Suurpellon tiistaisessa ammuskelussa sai surmansa vuonna 1995 syntynyt mies.

Poliisin mukaan molemmilla epäillyillä on vahvoja kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Toisella epäillyistä on pitkä rikoshistoria. Hän on lisäksi myöntänyt oikeudessa olevansa moottoripyöräkerho Helvetin enkelien jäsen.

Mies on muun muassa pahoinpidellyt silloista naisystäväänsä kahdesti Ivalossa vuosina 2005–2006. Espoon käräjäoikeus tuomitsi hänet vuonna 2008 kahdesta pahoinpitelystä 100 päiväsakon rangaistukseen, mikä hänen silloisilla tuloillaan teki yhteensä 1 800 euroa.

Tammikuussa 2012 Espoon käräjäoikeus tuomitsi miehen vaarallisen esineen hallussapidosta 20 päiväsakon, eli 400 euron, rangaistukseen. Hän oli pitänyt hallussaan nyrkkirautaa espoolaisessa ravintolassa.

Esitutkinnassa hän kertoi nyrkkiraudan olleen vyönsolkena, eikä hän ollut omien sanojensa mukaan tietoinen, ettei sellaista vyönsolkea saisi pitää tai se olisi lain vastaista.

Viikkoa myöhemmin hänet tuomittiin Espoon käräjäoikeudessa laittomaan tuontitavaraan ryhtymisestä. Hän oli hankkinut ulkomailta hormoniampulleja, joiden tuonti Suomeen ei ole sallittua. Rangaistukseksi hän sai 60 päiväsakkoa, joka hänen tuloillaan tarkoitti 360 euroa.

Mies oli myös syytettynä useista rikoksista vuonna 2013 käydyssä suuressa Helvetin enkeleitä koskeneessa oikeuskäsittelyssä Espoon käräjäoikeudessa ja myöhemmin Helsingin hovioikeudessa. Hänet tuomittiin tuolloin ampuma-aserikoksesta 60 päiväsakon rangaistukseen, mikä hänen tuloillaan teki yhteensä 360 euroa. Muut häntä koskeneet syytteet hylättiin.

Espoon Suurpellon ampumisessa sai surmansa 1995 syntynyt mies. Poliisi tutkimassa rikospaikkaa tapahtumapäivänä.

Vuonna 2015 mies tuomittiin Vantaan käräjäoikeudessa hallinnan loukkauksesta, huumausaineen käyttörikoksesta ja ampuma-aserikoksesta 20 päivän ehdolliseen vankeuteen. Mies valitti päätöksestä hovioikeuteen, mutta peruutti valituksensa myöhemmin.

Hallinnan loukkaus liittyi kiinteistöön, jonka hän omisti yhdessä ex-vaimonsa vanhempien kanssa. Hän oli muun muassa vuokrannut kiinteistöä luvatta, ja vienyt ex-vaimonsa tavarat luvatta pois heidän yhteisestä kodistaan. Hyvinkään käräjäoikeus oli aiemmin määrännyt miehen muuttamaan pois talosta häädön uhalla.

Ex-vaimon vanhemmat perivät samaan aikaan mieheltä hänelle lainaamiaan rahoja, jotka mies oli jättänyt maksamatta takaisin. Velkojen yhteissumma oli noin 25 000 euroa.

Toinen epäillyistä ajoi vuonna 2015 henkilöautolla huumausaineiden vaikutuksen alaisena Oulusta Kajaanin kautta Espooseen. Hänet tuomittiin rattijuopumuksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta 50 päiväsakon rangaistukseen, mikä tarkoitti hänen tuloillaan 300 euroa. MTV Uutisten tietojen mukaan myös hänellä on vahvoja kytköksiä Helvetin enkeleihin.