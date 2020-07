Anna Perhon kolumni: Eikö juuri pääministerin, jos jonkun, pitäisi palkata Suomen paras siivooja?

Siivoamisen yhteiskunnallisen tarkastelun alla piilee jotain kiehtovaa. Siivoaminen ja puhtaus kytkeytyvät suoraan moraalikäsityksiimme, jopa identiteettiin, kirjoittaa Anna Perho.

Poikkeuslakien astuttua voimaan kodeissa alkoi tapahtua: jos ei voi käydä töissä uupumassa, kuskata lapsia harrastuksiin, tai edes kuluttaa, niin aina voi – siivota.

Kierrätyskeskuksiin on kuskattu ennätysmäärä turhaa krääsää, joka ostettaessa tuntui siltä, että tämä tekee minut onnelliseksi ja haluttavaksi olennoksi. Sitten se happani parissa viikossa epämateriaksi, joka on sullottu keittiön yläkaapin perälle odottamaan ihmettä ”jos tätä joskus vielä tarvii.”

Siivoamisessa on jotain huumaavaa. Jo itse Carl Jung sanoi, että ihmisen ympäristö kuvastaa hänen sisäistä maailmaansa. Kun pandemia syöksi arjen kaaokseen, on vain luontevaa, että sitä on yritetty hallita raivaamalla, kuten ammattitermi kuuluu.

Ja eikö olekin kummallisella tavalla tyydyttävää katsoa ohjelmia, joissa ammattijärjestäjät tekevät iskuja kaatopaikoilta näyttäviin koteihin. Järjestys se olla pitää!

Siivoaminen on ollut tapetilla, kun Helsingin Sanomat raportoi joissakin siivousfirmoissa vallitsevasta törkeästä työntekijöiden hyväksikäytöstä.

Ongelmaan olisi kyllä sikäli helppo puuttua, että Arpajaishallinto on jo päättänyt kriminalisoida isomman mittakaavan siivoamisen estämällä ilmastonmuutosta hidastavan Compensate-säätiön toiminnan. Tällainen valtafantasiaansa todeksi elävä virkamiespataljoona olisi juuri oikea taho laittamaan lapun luukulle, tarvittaessa vaikka koko siivousalalle.

Näennäisesti arkipäiväiseen työhön ja toimialaan liittyy paljon muitakin yhteiskunnallisia latauksia.

Toimittaja Harriet Walker vertasi hiljattain The Times -lehdessä korona-ajan kodin ja työn yhdistämis-infernoa The Handmade’s Tale -sarjan kauhuihin.

” Kodin imuroiminen ei aivan vertaudu siihen, että olisi seksiorjana uskonnollisessa kultissa.

Kodin imuroiminen ei aivan vertaudu siihen, että olisi seksiorjana uskonnollisessa kultissa, mutta Walkerin heitto herättää kyllä sen ajatuksen, että jos kotityöt tuntuvat itsestä niin vaikeilta, miksei niiden tekemistä arvosteta enemmän?

Siivousfirmojen sikailua selittää vain ahneus ja piittaamattomuus, mutta itse siivoajan työn arvostuksessakin on katteetonta vajetta.

Kun siivoamisen yhteydessä puhutaan piikayhteiskunnasta ja paskaduunista, tulee paha mieli. Eikö kaikki työ ollutkaan arvokasta? Miltä tuntuu siivousyrittäjästä, joka saa jatkuvasti viestiä, että hän on raukka, joka pitäisi pelastaa imurin varresta? Millä tavalla yhteiskuntaa muuttaa paremmaksi, että hyvin koulutettu ja runsasta palkkaa nauttiva ihminen kuuraa tiskialtaansa itse sen sijaan, että joku muu saisi siitä toimeentulonsa, ja yhteiskunta verokillinkejä?

Kun pääministeri kertoo lehtijutussa ”rentoutuvansa siivoamalla”, moni tavallisten naisten siivoamista taantumuksellisena pitävä onkin yhtäkkiä mielissään. Minä en. Eikö juuri pääministerin, jos jonkun, pitäisi palkata Suomen paras siivooja ja keskittyä siihen, miten valtakunta voitaisiin pelastaa kaikkien aikojen talouskatastrofilta?

Siivoamisen yhteiskunnallisen tarkastelun alla piilee jotain vielä kiehtovampaa. Siivoaminen ja puhtaus kytkeytyvät suoraan moraalikäsityksiimme, jopa identiteettiin. Ei ole sattumaa, että puhumme puhtaista hyveistä, tai tahrattomasta omatunnosta. Puhdas koti viestii, että tässä on kunnon ihminen. Siivoojan voikin tätä kautta mieltää PR-työntekijäksi, joka huolehtii maineestamme.

Ja tyytyväisyydestä. Muun muassa vuoden parhaan työpaikan tittelillä palkittua siivousyritystä vetävä Saana Tyni julistaa kotisivuillaan tekevänsä suomalaisista kodeista onnellisempia siivouskäynti kerrallaan. Mitä likaista siinä on?

Kirjoittaja on toimittaja ja tuottaja.