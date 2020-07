Espoon ampuminen: ainakin toisella murhasta epäillyistä taustaa Helvetin enkeleistä

Espoon Suurpellon ampumisesta epäillyistä miehistä ainakin toisella on taustaa Helvetin enkeleistä, käy ilmi aiemmista tuomioistuimen asiakirjoista.

Tapahtumien kulku on hahmottunut, tutkinnanjohtaja kertoo.

Espoon Suurpellon ampumisesta epäillyistä miehistä ainakin toisella on taustaa Helvetin enkeleistä, käy ilmi aiemmista tuomioistuimen asiakirjoista. Poliisi on kertonut, että molemmilla murhasta epäillyillä on vahva kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tutkinnanjohtaja ei tämän tarkemmin kommentoi epäiltyjen taustoja.

– En voi tätä vahvistaa tässä vaiheessa, pitäydytään tiedotteessa, että vahva kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen on, sanoo STT:lle tutkinnanjohtaja Jan Aarnisalo.

Kaksikkoa vaaditaan vangittavaksi tänään puolenpäivän jälkeen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Heitä epäillään vuonna 1995 syntyneen miehen murhasta. Miestä ammuttiin Suurpellon Klariksentiellä tiistaina iltayhdeksän aikaan. Hän kuoli sairaalassa ampumisessa saamiinsa vammoihin.

Tutkinnanjohtaja sanoo, että tapahtumien kulku on hahmottunut poliisille ja teon syystä on jonkinlainen epäily.

– Mutta ne ovat vasta meidän erilaisia hypoteeseja, joita tutkinnassa aina on. En voi vahvistaa vielä mitään. Kaikki kuulustelutkin ovat aivan alkuvaiheessa, Aarnisalo sanoo.

Epäillyn taustasta kertoi aiemmin MTV. Sen mukaan myös toisella epäillyllä on yhteyksiä Helvetin enkeleihin.