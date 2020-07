Etäsuorituksia, perumisia ja korvauksia – Suomalaisten korkeakoulujen suhtautuminen syksyn vaihtoihin vaihtelee

Korona iski kovaa opiskelijoiden kansain­välistymiseen, ja monen suunnitelmat menivät uusiksi. Korkeakoulut päättävät itse, miten tulevan syksyn vaihdot ja harjoittelut järjestetään.

Koronantäyteinen kevät on muuttanut opiskelijoiden kansainvälistymis­suunnitelmia, paikoin rajustikin. Turun yliopistossa kauppatieteitä opiskeleva Kiia Laukkanen joutui keskeyttämään vaihtonsa Perun Universidad de Limassa pandemian iskiessä.

– Tilanne siellä muuttui todella nopeasti. Maaliskuun alussa siellä oli muistaakseni reilu sata tapausta, emmekä olettaneet, että kovin ankaria rajoituksia tulisi. Yhtäkkiä presidentti kuitenkin ilmoitti, että seuraavana päivänä bussit ja lennot eivät enää kulje. Ehdin olla puolitoista viikkoa maassa rajoitusten keskellä, ennen kuin pääsin Ranskan kotiutuslennolla takaisin Suomeen, hän sanoo.

Laukkasen tarkoituksena oli opiskella perulaista kulttuuria ja espanjaa, joten hän päätti siirtää vaihtonsa myöhempään ajankohtaan.

– Sain Liman yliopistolta tiedon, että vaihdon voi siirtää ensi syksylle, mutta Perun koronatilanteen takia se siirtyi vuoden 2021 keväälle. Siirto kävi myös Turun yliopistolle, joka on ollut ihana tässä tilanteessa, hän sanoo.

Korkeakoulujen linjauksissa eroja

Korkeakoulut päättävät itse vaihtoon lähtevistä ja saapuvista opiskelijoista. Opetushallituksen tietojen mukaan kolmasosa korkeakouluista on perunut sekä saapuvat että lähtevät opiskelijavaihdot syksyn osalta.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo yliopiston lähettävän vain yksittäisiä opiskelijoita turvallisiin maihin.

– Lähtökohtanamme on se, ettei meillä ole opiskelijavaihtoja. Emme ota vastaan vaihto-opiskelijoita eikä meiltä myöskään lähde. En usko, että syksyllä tulee olemaan juurikaan lähteviä opiskelijoita, sillä esimerkiksi matkajärjestelyt ja kaikki sellaiset olisi pitänyt jo tehdä, hän sanoo.

Yliopisto ei Määtän mukaan voi kieltää halukkaita opiskelijoita lähtemästä vaihtoon. Rahoitusta yliopiston puolelta ei kuitenkaan myönnetä lähtijöille.

Harjoitteluja mukautetaan

Jossain tutkinto-ohjelmissa on pakollinen ulkomaan jakso. Itä-Suomen yliopiston ruotsin ja venäjän kielten opiskelijat suorittavat professori Risto Turusen mukaan pakollisen kieliharjoittelun. Keväällä yliopisto pyysi noin kymmentä Venäjällä ollutta opiskelijaansa palaamaan takaisin.

– Kyseiset opiskelijat voivat jatkaa harjoitteluaan myöhemmin. Ruotsin osalta olemme voineet järjestää harjoitteluja Suomen ruotsinkielisillä alueilla. He, joilla valmistuminen on ollut kiinni harjoittelun suorittamisesta, ovat voineet korvata harjoittelujakson muilla suorituksilla. Näin on turvattu opiskelijoiden oikeusturva, hän sanoo.

Myös Turussa joitain harjoittelujaksoja on muokattu. Turun ammattikorkea­koulun kansainvälisten asioiden päällikkö Anu Härkösen mukaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan harjoittelun sijaan vaihto-opiskelijoille tarjotaan syyslukukaudella teoriaopintoja.

– Pyrimme joustamaan mahdollisimman paljon tässä tilanteessa. Emme ole myöskään kategorisesti kieltäneet tai peruneet omien opiskelijoidemme vaihtoja tai harjoitteluja ulkomaille, hän sanoo.

Turun yliopisto on suunnittelija Janne Loikkasen mukaan muokannut harjoitteluita tarvittaessa täysin tai kokonaan etänä suoritettaviksi.

Myös Vaasan yliopistossa harjoitteluja on muutettu keväällä.

– Tänä kesänä jotkut opiskelijoistamme suorittavat ainakin osan harjoittelujaksostaan virtuaalisesti ulkomaiselle työnantajalle, liikkuvuuspalveluiden palveluvastaava Ahmed Hamad sanoo.