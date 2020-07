Isoisän rantarolexien joukosta löytyi aarre – rannekello paljastui yllättävän arvokkaaksi

10-vuotias Amos Therman sai viime jouluna yhteensä 11 edesmenneelle isoisälleen kuulunutta kelloa. Kellojen piti olla korkeintaan 50 euron arvoisia, mutta kelloliikkeessä yhden kellon arvo olikin paljon odotettua suurempi.

Helsinkiläisen Amos Thermanin, 10, edesmennyt isoisä Arne Therman jätti jälkeensä toistakymmentä kelloa.

Amoksen vaari Heikki Liede, 74, löysi kellot Arnen Espoossa sijaitsevan omakotitalon laatikoista selvittäessään yli kymmenen vuotta sitten kuolleen Arnen kuolinpesää.

– Vein kaikki kellot arvioitavaksi kelloliikkeeseen ja silloin kerrottiin, että kellojen kokonaisarvo olisi korkeintaan 50 euroa. Ihmettelin, että mitä ihmettä mä niillä oikein teen, Liede muistelee.

Heikki Liede löysi edesmenneen Bo Thermanin kotoa toistakymmentä kelloa, joista suurin osa oli niin sanottuja ranta-Rolexeja.

Osan kelloista Liede jakoi tuttavilleen ja sukulaisilleen, mutta loput jäivät lojumaan pöytälaatikoihin 10 vuoden ajaksi. Kunnes viime jouluna hän kysyi, jos 10-vuotias Amos haluaisi isoisänsä kellot itselleen. Ja hänhän halusi.

– Useimmat olivat feikkejä, senhän näki, mutta se oli kiva lahja. Ne oli hauskoja kapineita. En silloin miettinyt, onko ne arvokkaita, Amos sanoo.

Amos halusi selvittää joululahjaksi saamansa kellojen arvon. Arviointireissu Piekäisen kelloliikkeeseen tehtiin yhdessä isän Sebastian Thermanin kanssa.

Amos päätti selvittää kellojen arvon. Muista kelloista perhe oli pystynyt päättelemään, että ne ovat arvottomia niin sanottuja ranta-Rolexeja, mutta kolmen kellon aitoudesta he eivät olleet varmoja.

Amos vei kellot isänsä Sebastian Thermanin, 46, kanssa helsinkiläiseen Piekäisen kelloliikkeeseen.

– Poikani vaati, että viedään kellot arvioitavaksi, koska hän oli varma, että kellot ovat arvokkaita. Sitten hän sanoi, että mitäs jos joku kello onkin tosi arvokas, niin sitten hän voi vaikka myydä sen ja ostaa jotain tosi hienoa.

– Sitten sanoin, että joo joo, että miten vaan, voimme viedä ne meidän tietämälle parhaalle kellosepälle. Varmistetaan nyt vielä, että onhan se ihan hauskaa tällaista kesälomapuuhaa, Amoksen isä Sebastian kertoo.

Kello- ja kultaliike Piekäinen Oy:n kelloseppä Riikka Piekäinen arvioi Amoksen pyynnöstä kolme kelloa. Yhden kellon arvo pääsi yllättämään täysin.

Kello- ja kultaliike Piekäinen Oy:n kelloseppä Riikka Piekäisellä olikin sangen yllättävää asiaa.

Yksi kelloista paljastui hyvin harvinaiseksi Eterna Matic Sevenday -mallin arvokelloksi. Sveitsiläinen Eterna lukeutuu kellomerkkien aateliin. Vuonna 1856 perustettu yritys toimii yhä Sveitsissä, Grenchenin kylässä. Etera Matic -automaattikello julkistettiin vuonna 1948.

Arvokello on vielä turhan iso Amoksen ranteeseen. ”Se on pikkaisen liian iso. Yksi niistä feikkikelloista sopii mun ranteeseen ja tykkään käyttää sitä. Se on jopa mukavampi kuin tämä aito”, Amos kertoo.

Amos-pojalle päätynyt kello on vuodelta 1970 ja on 18 karaatin kultaa.

– Tämä automaattikello on siinä mielessä poikkeuksellinen, että siinä on paitsi kuukauden päivä, niin myös viikonpäivä. Se on tällainen Sevenday-malli, jossa on monimutkaisempi koneisto. En löytänyt netistä ainuttakaan vastaavaa, jossa olisi tuo kokokultainen ranneke, Sebastian Therman sanoo.

Odottamaton uutinen oli enemmän kuin mieluinen.

– Ajattelin, että kiva kun meni näin ja mä kyllä arvelinkin, että ainakin yksi niistä on aito. Se tuntui aidolta ja kultahan painaa aika paljon, se oli aika painava, Amos iloitsee.

Rannekello näyttää edelleen oikeaa aikaa ja päivämäärää 50 vuoden, eli yli 18 000 päivän jälkeen.

– Kelloseppä sanoi, että kello on täysin toimintakunnossa, oikein hyväkuntoinen. Hän vain otti sen huoltoon, koska tiivisteet olivat ehtineet hapertua tässä 50 vuoden aikana.

Keräilijä voi maksaa tällaisesta Eterna Matic -kultakellosta jopa kymppitonnin.

Sitten kultaseppä kertoi Amokselle sen, minkä hän halusikin kuulla; kello on myös rahassa mitattuna arvokas.

– Hän sanoi, että jo pelkästään romukultana se olisi yli 2 000 euroa. Koneisto on vähintään tuhannen euron arvoinen. Sitten kun se kokonaisuus on sen verran poikkeuksellinen, niin joku keräilijä saattaisi hyvinkin maksaa siitä 5 000 euroa tai jopa kymppitonnin, Amoksen isä kertoo.

Pojalle ennen kelloliikereissua tehty lupaus pisti sillä hetkellä mietityttämään.

– Vähän tuli sitten tenkkapoo, kun kuulin, että kello onkin niin arvokas. Sanoin, että tulipas luvattua vähän liikaa. Olin onneksi vähän varmistanut selustaani kun sanoin, että jos se osoittautuu todella arvokkaaksi, niin raha menee aikoinaan pojan opiskelustipendiksi.

Kaiverrusta kellossa ei ole, joten ei ole varmaa, minä päivänä ja mistä se on alun perin ostettu, mutta Sebastian tietää kertoa, että arvokello oli aikoinaan hänen isoisänsä Bo Thermanin juhlakello.

Kuvassa Amos-pojan isoisoisä Bo Therman seisoo ylpeänä rakennuttamansa mökin edessä.

Mies työskenteli asianajajana arvostetussa Procopé & Hornborg -yrityksessä ja toimi myös asianajajaliiton eettisen toimikunnan puheenjohtajana.

– Hän oli arvostettu ja kunnioitettu asianajaja. Siihen aikaan 1960–70 -luvulla oli varmaan tarpeen olla edustava kello, kun se oli asianajajan työväline, Bo Thermanin pojanpoika Sebastian kertoo.

Bo Therman kuoli 1990-luvun alussa ja kultakello siirtyi hänen pojalleen Arne Thermanille.

– Vaimoni muistaa nähneensä kellon isäni kädessä juhlatilaisuuksissa, mutta ei hän ikinä puhunut siitä mitään. Olin kokonaan unohtanut kellon enkä ollut kiinnittänyt huomiota kelloon, Sebastian muistelee.

Kuvassa Amos-pojan isoisä Arne Therman polttaa piippua mökillä. Kuva on otettu 1970-luvun alussa.

Sebastianin isällä Arnella oli pöytälaatikoissaan iso liuta kelloja. Arvokelloa lukuun ottamatta kellot olivat poikkeuksetta väärennöksiä.

– Aina kun isäni oli jossain etelänmatkalla, hänellä oli tapana ostaa rannalla olevilta kauppiailta näitä feikki-Rolexeja. Häntä huvitti se, että hän sai ostettua Rolexin pilkkahintaan, vaikka hän tiesi kyllä tasan tarkkaan, että ne ovat väärennöksiä.

– Se oli hänelle eräänlainen vitsi, että hän osti niitä oikein halpoja kelloja matkoiltaan. Hän osti aina uuden kellon, kun joku tuli tarjoamaan, Sebastian naurahtaa.

Asianajajana työskennellyt Arne Therman kuoli yli 10 vuotta sitten ja kellot, arvokello mukaan lukien unohtuivat varastojen uumeniin vuosiksi. Kukaan ei arvannut, että kellojen joukossa on aarre.

– Kellot lojuivat varastoissa rihkamapinona. Ajattelin, ettei niistä ole juuri mitään iloa, Sebastian kertoo.

– Se oli onnekas juttu, että juuri tämä kello päätyi pojalle. Isäpuoleni Heikki oli antanut kelloja pois muille lapsille ja aikuisille, jotka tykkäävät kelloista. Tämä oli hauska sattuma, että juuri tämä kello päätyi sitten takaisin meidän haltuun.

Nyt Sebastian-isä ja Amos-poika käyvät keskustelua siitä, mitä kellolla tehdään. Myydäänkö se vai pidetäänkö suvussa.

Amoksen mielipide asiaan on selvä.

– Joo me puhuttiin perheen kanssa, että me varmaan myydään kello. Useimmat rahat menee mun säästötilille opiskelurahoiksi ja sitten mä saan varmaan 400 euroa itselleni. Mä saisin käyttää sen mihin haluan.

Amos pitää selvänä, että kello myydään. ”Kello on aika hieno, mutta kyllä me ollaan jo sovittu, että me myydään se. Ei meidän perhe sitä tarvitse”, Amos kertoo.

Isä Sebastian ei ole niin varma.

– Nyt kun selvisi, että isäni ja isoisäni ovat aikoinaan käyttäneet kelloa ja vaimoni muistaa nähneensä kellon isäni kädessä, niin nyt on tuntunut siltä, että sukukalleus pitäisi ehkä säilyttää.

– Se on sellainen muisto heistä, mutta valitettavasti täytyy sanoa, että poikaani kiinnostaa nyt eniten se, että hän saa siitä hienot rahat, että voi ostaa hienoja robotteja.

Amos aikoo laittaa arvokellon hyvään talteen ennen mahdollista myyntiä. ”Mulla on tällainen hylly, jossa on lukko, että se voisi ehkä mennä siihen”.

Roboteilla isä viittaa Amoksen hartaasti toivomaan 400 euron arvoiseen Cozmo-robottiin, joka on ilmeilevä ja puhuva tekoälyrobotti.

– Ei se ole ihan mahdoton toive. Ehkä hän voi saada tällaisen pienen robotin muutenkin, isä Sebastian sanoo.