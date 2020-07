Kerkon pääsykoepisteillä olisi päässyt mihin tahansa kauppatieteellisen alan kouluun, silti hän jäi ilman opiskelupaikkaa – syynä erikoinen sääntö

Jos Kerkko Sunell olisi menestynyt pääsykokeiden ensimmäisessä vaiheessa huonommin, hän olisi voinut saada opiskelupaikan.

Kauppatieteellisen alan pääsykokeet ovat tänä vuonna herättäneet närkästystä. Koronaepidemian takia lähes kaikilla aloilla jouduttiin tekemään nopeassa aikataulussa täysin uudenlaisia pääsykoejärjestelyitä, mutta etenkin kauppatieteellisen alan järjestelyt ovat tuntuneet monen mielestä epäoikeudenmukaisilta.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan ensimmäinen vaihe järjestettiin sähköisenä etäkokeena. Toiseen vaiheeseen päässeet hakijat menivät yliopistolle paikan päälle tekemään kokeen.

Närkästystä on aiheuttanut valintaperusteisiin keväällä tehty muutos, jossa määriteltiin, että toisen vaiheen tulos saa olla enintään 20 prosenttia heikompi kuin ensimmäisen vaiheen tulos. Jos toisen vaiheen tulos on siis vaikkapa 21 prosenttia ensimmäistä heikompi, opiskelupaikkaa ei voi saada.

Muutos tehtiin vilpin estämiseksi.

– Kun ensimmäinen vaihe tehtiin sähköisesti etänä, niin tiedostettiin vilpin mahdollisuus. Valvotussa kakkoskokeessa ajateltiin, että tulee selkeästi testattua se, että henkilö on itse tehnyt kokeen, selittää Suomen kauppakorkeakoulut ry:n puheenjohtaja, LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani Sami Saarenketo.

Suomen kauppakorkeakoulut ry:n puheenjohtaja Sami Saarenketo toteaa, että etäkokeessa tiedostettiin vilpin mahdollisuus.

Saarenketo myöntää, että järjestelyn takia on mahdollista, että huonommin menestynyt hakija on vienyt paremmin menestyneen koulupaikan. On myös mahdollista, että moni sellainen hakija, joka ei harjoittanut ensimmäisessä vaiheessa vilppiä, mutta sai toisessa vaiheessa syystä tai toisesta alle 80 prosenttia ensimmäisen vaiheen pisteistä, jäi ilman koulupaikkaa vain 20 prosentin säännön takia.

Kauppatieteelliselle alalle haki tänä vuonna 13 683 ihmistä. Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan koordinaattori Kirsi Kaljunen kertoo, että lisäpaikat mukaan lukien aloituspaikkoja on kaikkiaan 2 137.

Yksi niistä, jotka menestyivät kauppatieteellisen alan pääsykokeissa hyvin, mutta eivät silti saaneet koulupaikkaa, on 19-vuotias Kerkko Sunell. Hänen ensimmäinen hakukohteensa oli Aalto-yliopisto.

Sunell oli lukenut pääsykokeisiin täyspäiväisesti tammikuusta alkaen. Sunell kertoo, että ensimmäisen vaiheen maksimipistemäärä oli 30 pistettä. Hän oli saanut ensimmäisestä vaiheesta 22,96 pistettä ja pääsi sen ansiosta toiseen vaiheeseen. Vähimmäispistemäärä toiseen vaiheeseen etenemiseksi oli Aalto-yliopistossa 19,96 pistettä.

Toisen vaiheen maksimipistemäärä oli 20 pistettä. Jotta Aalto-yliopistoon pääsi sisälle, toisesta vaiheesta piti saada vähintään 11,47 pistettä. Sunell sai 11,96 pistettä, mutta opiskelupaikkaa ei tullut, vaikka 11,96 pistettä olisi riittänyt mihin tahansa Suomen kauppatieteellisen alan kouluun.

Syy on siinä, että Sunellin toisen vaiheen pisteet olivat karvan verran yli 20 prosenttia huonommat kuin ensimmäisen vaiheen pisteet. Jotta hän olisi ollut ”itsensä tasoinen” toisessa vaiheessa, hänen olisi pitänyt saada vähintään 12,25 pistettä. Ilta-Sanomat on nähnyt Sunellin valintakoetulokset.

Sunellin mielestä kauppatieteellisen alan pääsykokeet oli muilta osin järjestetty hyvin.

Toisin sanoen jos Sunell siis olisi menestynyt ensimmäisessä vaiheessa huonommin, hän olisi saanut opiskelupaikan. Hän myöntää, että asia tuntuu hieman epäreilulta, vaikka säännöt olikin kerrottu etukäteen.

– Tietenkin lopullinen syy siihen, miksi näin kävi, on se, etten osannut vastata kaikkiin kysymyksiin oikein. Mutta on tässä mielenkiintoista se, että jos ensimmäinen koe olisi mennyt huonommin, olisin saattanut saada paikan, Sunell sanoo.

– Siellä voi olla ja onkin opiskelijoita, jotka saivat molemmista kokeista vähemmän pisteitä kuin minä.

Koska Sunell ei toisessa vaiheessa yltänyt 80 prosenttiin ensimmäisen vaiheen pisteistään, hänet luokiteltiin epäkelvoksi kaikkiin hakukohteisiin. Niinpä seuraava vuosi kuluu töiden parissa, ja ensi keväänä Sunell aikoo yrittää kauppakorkeakouluun uudestaan.

Myös Twitterissä muutama ihminen on kertonut törmänneensä samaan ongelmaan kauppatieteellisen alan pääsykokeissa. Twitterissä on muun muassa kummasteltu sitä, miten ketään voidaan ikään kuin syyttää vilpistä ilman todisteita.

Eikö tällainen järjestely ollut epäreilu hakijoita kohtaan, Sami Saarenketo?

– En voi siihen sanoa. Tätä asiaa punnittiin suurella joukolla. Kun sitä mietittiin, minkälaisella asetelmalla poikkeustilanteessa kokeet on mahdollista järjestää, siinä oli kaikkien kymmenen yksikön dekaanit ja juridiikkaan perehtyneitä henkilöitä. Siinä vallitsevassa tilanteessa ne olivat parhaita päätöksiä, joita tehtiin. Perusteita ja prosessia mietittiin hyvin tarkkaan.

– Jälkiviisastelu on tietenkin parasta viisastelua, mutta en ajattelisi, että olisimme pystyneet yhtään paremmin toimimaan. Se (päätös) on sen ajan vallitsevan tiedon varassa tehty.

Saarenketo sanoo, että elokuussa lomien jälkeen työryhmä kokoontuu tekemään perusteellisen analyysin siitä, mikä pääsykoejärjestelyssä toimi ja mikä ei.

Saarenketo sanoo seisovansa edelleen sen takana, että 20 prosentin sääntö oli hyvä.

– Olisin edelleen laittamassa sen. Ajatus oli se, että kun muilla isoilla aloilla oli kokeita ennen meitä, ja valvomattomassa etäkokeessa oli mahdollista käyttää apuja ja tehdä vilppiä, tämä (20 prosentin sääntö) oli sellainen kannustin siihen, että hakijat valmistautuisivat itsenäisesti. Toinen vaihe ei sinällään poikennut ensimmäisestä millään muulla tavalla kuin että se oli valvottu.

– Jokaisella alalla halutaan parhaat mahdolliset opiskelijat – motivoituneimmat, jotka ovat itse pärjänneet. En osaa ottaa sen suoremmin kantaa.

Ilta-Sanomat on ollut yhteydessä eri yliopistoihin ja pyytänyt tietoja siitä, miten moni hakija jäi ilman opiskelupaikkaa kyseisen järjestelyn takia. Tilastoja ei ole kuitenkaan kerrottu.