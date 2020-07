Neito oli pulassa kukkakaupan katolla Kajaanissa – surumielinen tositarina karusta Kainuusta

Ahdistelua. Ja jaloa auttamisenhalua.

Neito oli pulassa Kajaanissa keskiviikkona puolilta päivin.

Kyseessä oli Kainuuseen eksynyt tai Kainuussa eksynyt kakadu, neitokakadu.

”Neito pulassa” on niin arkkityyppinen fiktiivisten tarinoiden hahmo, että sille on oma hakusana Wikipediassa.

Tyypillinen neito pulassa on nuori naimaton nainen, joka on konnan tai hirviön vallassa ja joka sankarin pitää pelastaa. Varhaisimpia tiedossa olevia neito pulassa -hahmoja oli kreikkalaisen mytologian Andromeda, joka oli kahlehdittu kallioon, ja jota inha hirviö vartioi.

Neitokakadu lienee saanut nimensä, koska on niin kaunis väreiltään. Nimi annettiin aikana, jolloin nuorten naisten arvottaminen ulkonäön perusteella oli vielä maan tapa eri kulttuureissa.

Kauneutta oli ehkä kakadukin Kainuusta etsinyt. Kaikista mahdollisista kattorakenteista se oli pulassa kukkakioskin katolla Välikadulla. Kukkien kauneudelle löytyi nopeasti riitasointu. Eksoottista neitoa tulivat ahdistelemaan, eivät satujen hirviöt, vaan proosallisesti räävänokkaiset harakat.

Ja aivan kuten saduissakin, apuun riensi sankari, tässä tapauksessa Kainuun pelastuslaitoksen palomiehet, nuo isokypäräiset ja letkeäletkuiset prinssit, jotka saivat pyydystettyä neidon haaviin ja veivät sen Juliuksen Eläinhotelliin Anne Oikarisen hoiviin.

Neito ei noussut enää orrelle.

Kainuun pelastuslaitoksen Facebook-sivuilla neidolle huhuiltiin omistajaa, sillä kakadu ei ole Suomessa luonnonvarainen laji.

Jostain se oli kotoisin, jonkun oma se oli ollut.

Neito oli ollut kovilla muutenkin kuin kiusanhenkisten harakoiden vuoksi. Keskiviikko oli Kainuussa kesäpäiväksi viileä ja sateinen. Kuurot olivat rankkoja, lämpötila vain 14–15 astetta.

– Se oli vähän ryytyneen näköinen tullessaan meille, ja unelias, ehkä vähän tokkurassa, Oikarinen kertoo.

– Se ei jaksanut orrelle, mikä on aina huono merkki.

Tavallaan jo se, että palomiehet olivat onnistuneet pyydystämään kakadun, oli huolestuttava merkki.

Lähimenneisyydestä tunnetaan tapauksia – Helsingistä – joissa karanneiden kakadujen pyydystämiseksi on järjestetty suuroperaatioita, joihin on osallistunut raavaita miehiä ja huipputehokkaita nostolava- ja tikasautoja, ja aina lopulta kakadu on vetänyt pitemmän korren, lentänyt rääkäisten loitommalle, ja kaikki on pitänyt aloittaa alusta.

Oikarinen yritti ruokkia kakadua, mutta kovan päivän koettelemukset olivat vieneet siltä ruokahalun.

Neito riutui silmissä.

– Vähän huonoa sille kuuluu, Oikarinen sanoo varovasti, kuin valmistellakseen toimittajaa, mitä oli tulossa.

Kakadu ei nähnyt seuraavaa päivää. Illalla yhdeksältä se ei enää ollut tässä maailmassa, vaan oli lentänyt näkymättömin siivin kakadujen taivaaseen, missä, jos sellainen on olemassa, ei ehkä ole harakoita eikä muitakaan varislintuja.

– Ei sillä mitään vammoja näkynyt, jotain pientä nirhaumaa toisessa jalassa, mutta jo pelkkä järkytys saattaa olla kohtalokasta, Oikarinen kertoo.

– Ne voivat olla niin herkkiä.

Omistaja ei ehtinyt ilmoittautua.

Kakaduita tavataan karkuteillä suhteellisen usein. Yksi syy saattaa Oikarisen mukaan olla niiden koko. Räkättirastaan kokoinen kakadu on sen verran kookas, että sen saatetaan antaa liikkua huoneistossa vapaana.

– Se riittää, että ikkuna on auki.

– Ne ovat myös erittäin taitavia avaamaan lukkoja ja murtautumaan ulos häkeistään, Oikarinen lisää.

Vapaus on petollista.