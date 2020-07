Leirintäalueen naisten suihkusta löytyi yllätys, joka ei unohdu: ”Sillä ei ollut päällä kuin uimahousut ja nahkatakki”

Leirintäalueilla on tänä kesänä vilkasta, kun tavallista useampi haluaa matkustaa kotimaassa.

Karkaavia vuohia, jokeen joutuneita autoja, palavia telttoja, eroavia pariskuntia, kutsumattomia vieraita teltassa, poliiseja pamppujen kanssa... Leirintäalueiden porttien sisään mahtuu jos jonkinlaisia tarinoita.

Ilta-Sanomat haastatteli leirintäalueiden yrittäjiä ja keräsi heiltä mieleen painuneita muistoja vuosien varrelta.

Haastattelimme juttuun Messilän leirintäalueen, Ounaskosken leirintäalueen sekä Leininrannan camping-alueen yrittäjiä.

Mortti ja Vertti lähtivät karkumatkalle kaupunkiin

Yrittäjä Päivi Saarela on seurannut Hollolassa sijaitsevan Messilä Camping -leirintäalueen tapahtumia jo 24 vuoden ajan.

Eräs mieleen painunut episodi liittyy kahteen vuoheen, Morttiin ja Verttiin, jotka asustelevat Messilän leirintäalueen pihalla olevassa aitauksessa.

Yhtenä aamuna erään karavaanariperheen lapset päättivät kaivaa kuopan aitauksen alle ja vetivät vuohet sarvista aitauksesta ulos. Karkuunhan vuohet sitten lähtivät.

– Olimme mieheni kanssa kotona, kun joku soitti täältä, että vuohet ovat karanneet ja painavat tien vartta Lahtea päin. Silloin oli vielä markkinapäivä Lahdessa, ja täältä on keskustaan matkaa 8 kilometriä, Saarela kertoo.

Vuohet lähtivät kilometrien pituiselle karkumatkalle kohti Lahden keskustaa ennen kuin jäivät satimeen.

Saarelan mies haki narunpätkän, ja pariskunta lähti juoksemaan vuohien perään. Vuohet jatkoivat määrätietoisesti matkaansa kohti Lahden keskustaa ja olivat ehtineet jo muutaman kilometrin päähän leirintäalueelta.

– Välillä vuohet olivat pyörätiellä ja välillä menivät metsään. Välillä ne söivät ihmisten kukkia pihoilta, ihan hirveä show. Joku oli soittanut hätäkeskukseen. Poliisit tulivat paikalle ja myös eräs toimittaja, Saarela muistelee.

Messilä Campingin yrittäjä Päivi Saarela on todistanut 24 vuoden aikana monenlaisia sattumuksia.

Lopulta mies nappasi vuohet kiinni kuuden kilometrin päästä.

– Miehelläni meni kaikkiaan kuusi tuntia aikaa ennen kuin hän pääsi takaisin tänne leirintäalueelle. Hän piteli vuohia sarvista kiinni. Sitten ne palautettiin omaan aitaukseensa. Siinä meni koko päivä, mutta loppu hyvin kaikki hyvin, Saarela naurahtaa.

Metsästyspukuinen mies eksyi väärään telttaan

Saarela muistaa vuosien takaa myös tarinan, jossa tuntematon mies päätyi illanvieton päätteeksi väärään telttaan nukkumaan.

– Meillä oli kerran täällä kausipaikalla yksi perhe. Perheen mies käytti aina sellaista maastokuvioista metsästyspukua. Hän lähti yksi ilta tuosta ravintolasta jatkoille kaupunkiin ja tuli aamuyöstä takaisin leirintäalueelle.

Joskus telttaan voi päätyä kutsumattomia vieraita.

– Seuraavana aamuna eräs rouva tuli tähän vastaanottoon. Muistan ikäni rouvan ilmeen, kun hän sanoi, että herrajumala, mitä hän tekee, että hän on ihan peloissaan, kun heidän teltassaan nukkuu metsästyspukuinen mies.

Tämäkin tarina päättyi onnellisesti, kun mies saatiin omaan telttaan nukkumaan.

Nettikamerassa näkyi jotain huolestuttavaa

Messilän leirintäaluekeskuksen katolla pyörii 24 tuntia vuorokaudessa nettikamera. Eräänä keväänä Saarela oli vaeltamassa ystävänsä kanssa Espanjassa, kun hän päätti tauolla katsoa nettikamerasta, mitä leirintäalueelle kuuluu.

– Kamera kuvasi juuri sillä hetkellä sisääntuloporttia. Siinä yksi mies talutti pyöräänsä ja hoiperteli. Katsoin vielä seuraavan kierroksen, niin siinä vaiheessa mies lensi pyörän yli kuin jänis pusikkoon, ja pää meni pöheikköön.

Yrittäjien mukaan tilanteet kärjistyvät leirintäalueilla usein viinan takia.

– Sitten oli pakko katsoa vielä kolmas kierros, niin siinähän se mies makasi. Pyörä oli keskellä tietä ja ukko pusikossa. Huolestuin ja soitin sitten respaan, että menkää katsomaan, että ukko makaa pää puskassa. Ei siinä ollut onneksi käynyt mitään. Hän oli pikku tuiterissaan kaatunut. Pari naarmua tuli otsaan.

Poliisit kaarsivat pihaan luotiliivit päällä

Messilän leirintäalueelle saapui eräänä iltana pitkä letka halvannäköisiä, puolikuntoisia autoja, joista nousi joukko parikymppisiä puolalaisnuoria. Saarela ohjasi porukan omalle alueelleen telttailemaan.

– Aamulla yksi porukan kundeista tuli kysymään huolestuneena, että onkohan Lahden lähettyvillä tapahtunut joku onnettomuus, kun heidän porukastaan puuttuu kaksi ihmistä. Porukka oli ajanut letkassa tänne, mutta kaksi miehistä ei koskaan saapunut perille.

Iso osa leirintäalueen asiakkaista tulee paikalle matkailuautolla tai vaunulla.

Saarela soitti Lahden poliisille kysyäkseen mahdollisista onnettomuuksista, joita ei poliisin mukaan ollut sattunut.

Hetkeä myöhemmin poliisi soitti takaisin ja halusi tiedustella lisää kyseisestä porukasta. Lähettyvillä oli varastettu arvokkaita aurinkolaseja ja vaatteita ja poliisi epäili telttailevia nuoria rikoksista.

– Minähän ajattelin sitten, että kauheaa, mikä jengi tämä oikein on.

Hetki puhelun jälkeen täynnä olevan leirintäalueen pihaan kaarsi viisi poliisiautoa ja poliiseja luotiliivit päällä.

– Poliisipäällikkö kysyi, missä nämä puolalaiset ovat. Ohjasin heidät sinne alueelle. Poliisi sulki kulkuväylät ja käänsi kaikki teltat ympäri. Poliisi penkoi kaikki tavarat, mutta mitään ei löytynyt. Eli puolalaiset eivät olleet mitään rosvoja.

Saarela päätti soittaa vielä Hämeenlinnan poliisille, jos he tietäisivät kadonneista puolalaisnuorista jotain.

– Poliisi kertoi, että mitään onnettomuutta ei ollut sattunut, mutta pojat olivat putkassa Hämeenlinnan poliisilaitoksella.

Kävi ilmi, että puolalaisporukka oli ostanut Suomeen tullessaan yhteensä 12 parin sadan markan autoa, jotta pääsisivät kiertämään maata. Kahdelle putkaan joutuneelle miehelle oli myyty varastetut autot.

– Kuinka ollakaan poliisi pysäytti heidät Tampereen tiellä. Jätkät eivät puhuneet edes englantia, niin heidät laitettiin rautoihin ja vietiin poliisilaitokselle.

– Sain pojat kyytiin poliisilaitokselta. Loppu hyvin kaikki hyvin. He jatkoivat siitä lomaansa, Saarela kertoo.

Humalainen mies päätyi naisten suihkuun

Rovaniemellä Jorma Puljula, 60, on pyörittänyt Ounaskosken leirintäaluetta jo yli 30 vuotta. Vuosiin on mahtunut paljon.

– Enää ei ole sellaista festivaalimeininkiä. Ennen vanhaan se oli niin, että leirintäalueella avattiin se kossupullo ja sitten se meni painiksi. Tätä ei enää juuri tapahdu. Ihmiset noudattavat sääntöjä ihan eri tavalla kuin aiemmin, Puljula kertoo.

Ounaskosken leirintäalue sijaitsee joen varrella aivan Rovaniemen kaupungin kupeessa. Joki on koitunut monen kohtaloksi.

– Jätkänkynttilä-sillalta on hypitty vuosien varrella. Osa on mennyt taivaanportista läpi, mutta osa on selvinnyt. Meidän yövartijat ovat pelastaneet joesta useita ihmisiä.

Ounaskosken leirintäalue sijaitsee aivan joen tuntumassa Rovaniemen keskustan lähellä.

Eräänä yönä mies hyppäsi sillalta ja ui leirintäalueelle. Kylmissään ollut mies päätti mennä suihkuun lämmittelemään – naisten suihkuun.

– Meidän aamuvuorolaiset menivät siivoamaan suihkuja, ja siellähän se mies oli. Sillä ei ollut päällä kuin uimahousut ja nahkatakki. Se oli potkinut varmaan kengät ja housut pois, mutta takkia ei ollut ehtinyt riisua, Puljula muistelee.

Miesten teltta syttyi tuleen

Puljula muistaa vuosikymmenten takaa tragikoomisen tarinan. Kaksi vanhempaa herrasmiestä tuli Ounaskosken leirintäalueelle telttailemaan. Kylmän sään takia humalaiset miehet päättivät alkaa lämmittää telttaa trangialla tai kaasukeittimellä.

– Miehet olivat ottaneet siinä kossua. Ja sittenhän siinä kävi vahinko, ja teltta paloi. Yövartija kertoi, että näkyi soihtu, ja kaksi jätkää säntäsi teltasta pihalle.

Miesten tarina todistaa, että teltta voi syttyä tuleen hetkessä.

Kuin ihmeen kaupalla molemmat miehet säilyivät ehjin nahoin, vaikka teltta ja teltassa olleet tavarat paloivat poroksi.

– Olisihan siinä voinut käydä vaikka miten huonosti, jos miehet olisivat sammuneet telttaan, Puljula sanoo.

Asuntoauto kadoksissa ja lokit perässä

Viina liittyy myös seuraavaan tarinaan. Eräs mies oli ollut viettämässä kosteaa iltaa ja kaarsi yön pikkutunneilla taksilla leirintäalueen pihaan.

– Miehellä oli makkarakori sylissä ja hän lähti etsimään vaunuaan sadan vaunun joukosta. Hän tiputteli ranskalaisia maahan tasaisin välimatkoin, niin helvetinmoinen lokkilauma alkoi seurata häntä siinä yön selässä.

Leirintäalueelta voi olla vaikea löytää omaa vaunuaan varsinkin jos on viettänyt kostean illan.

Lopulta oma asuntoauto löytyi yövartijan avustuksella.

– Näitä sattuu. Joka yö voi kertoa tällaista tarinaa. Ainahan se yömies nämä lopulta hakee. Sillä tavalla vaunu sitten löytyy, Puljula sanoo.

– Onhan sellaisiakin tapauksia, että joku tulee tähän taksilla ja on väärällä leirintäalueella. Olisi pitänyt olla aivan eri paikassa, mutta kun se kommunikaatio on aika heikkoa aamuneljältä. Pitäisi kirjoittaa osoite aina otsaan, Puljula naurahtaa.

Pariskunta lähtee eri teille

Iitissä sijaitseva ja SF-Caravan Kaakkois-Häme ry:n ylläpitämä Leininrannan uusi camping-alue avattiin yleisölle vuonna 2014. Yhdistyksen puheenjohtaja Veikko Vuorialho on kuitenkin todistanut alueen leirintäalue-elämää jo 90-luvun alusta saakka.

SF Caravan Kaakkois-Häme ry:n puheenjohtaja Veikko Vuorialho on todistanut leirintäalueen monipuolista elämää yli 30 vuoden ajan.

Alkoholi on tälläkin leirintäalueella aiheuttanut ne pahimmat ylilyönnit.

Joskus leirintäalueen viikonloppu ei sujukaan niin rentoutuneissa merkeissä kuin on ehkä suunniteltu.

– Onhan siellä tapahtunut sellaistakin, että sieltä on pariskunta lähtenyt eri suuntiin, kun on ollut niin raju viikonloppu. On mennyt kalusto jakoon ja on päädytty eri osoitteisiin, Vuorialho kertoo.

– Yleensähän nämä tilanteet lähtevät riidasta liikkeelle ja sitten päättyvät pahimmillaan siihen, että lähdetään eri osoitteisiin.

Naiset kateellisia miesten saunailloista

Vuorialho sanoo, että leirintäalueiden parhaat jutut kerrotaan joko grillikatoksella tai miesten saunassa.

– Meillä ovat naiset joskus sanoneet, että mikseivät he pääse miesten saunaan, kun miehillä on saunassa aina niin hauskaa.

– Miehet ovat ehkä avomielisempiä kertomaan asioista kuin naiset. Juttu lentää ihan laidasta laitaan. Miesten sauna on meillä ainakin sellainen paikka, missä hirveästi nauretaan.

Leininrannan leirintäalueella miehet saunovat aina viimeisenä naisten jälkeen.

– Miehet haluavat saunavuoron aina viimeisenä, että vuoro voi sitten loppupäästä venyä. Naiset ovat joutuneet tyytymään kohtaloonsa. Miesten kaksituntinen saunavuoro voi jatkua kolme tai neljäkin tuntia.