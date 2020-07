Kimmo Elomaa paljastaa, millaista on pariskunnan todellinen arki – isossa talossa kummallakin oma makuu- ja olohuone

Kimmo Elomaa kertoo, että neljässä vuosikymmenessä suuresta rakkaudesta Kiken kanssa on kehittynyt toimiva sisko ja veli -suhde.

42 vuotta. Niin kauan tulee kuluneeksi Kimmo ja Kike Elomaan häävalssista 15. heinäkuuta.

Häitä tanssittiin Lokalahdessa 425 vieraan kanssa. Vuotta aiemmin parin katseet kohtasivat 1970-luvun lopun Turun kuumimmassa menomestassa Kilvassa. 22-vuotiaan Kiken naisellisuus ja urheilullisuus tekivät Kimmoon, tuolloin 24, vaikutuksen.

Kike ja Kimmo Elomaan häitä vietettiin 1978.

Ja tekevät yhä, Kimmo kertoo. Kuntosaliharjoittelu kuuluu avioparin jokaiseen päivään, vaikka eriasteisena kuin 1980-luvulla, jolloin Kike kisasi kehonrakennuksessa maailmalla asti ja Kimmo valmensi häntä.

– Kike on ollut lahjakkain ja voimakkain nainen, jonka tunnen. Hänen erityisvoimansa on mieletön itsekuri, Kimmo kehuu.

– Mulle on äärimmäisen tärkeää, että parempi puoliskoni on urheilullinen ja liikkuvainen. Kumpikaan meistä ei polta eikä ryyppää. Me emme ole ryypänneet rahojamme vaan olemme syöneet ne, hän nauraa.

Ravintolaan Kiken kanssa on tosin vaikeaa mennä, Kimmo kertoo, sillä seuraan liittyy aina joku, joka tahtoo ottaa selfien tai puhua politiikkaa.

Kun Kike nousi eduskuntaan 2011, parin elämä muuttui. Kike on Helsingissä yleensä tiistaiaamusta perjantai-iltaan, ja Kimmo asuttaa suurta Maskun-kotia yksin.

– Jos saisin myytyä tämän talon, ostaisin Turusta Aurajoen varrelta asunnon. Tai kaksi, Kikelle oman, ja voisimme sitten käydä yhdessä kahvilla, kun tekee mieli.

Vaikka Kimmo Elomaa ei muuten julkisuudessa viihdykään, Linnan juhlissa hän on edustanut vaimonsa rinnalla. Niin myös itsenäisyyspäivänä 2019.

Kiken loma ei täytä Kimmon mielestä loman kriteereitä. Puhelin soi yhtenään.

– Taas se on tuolla parin huoneen päässä Teams-kokouksessa. Kokouksia on melkein joka päivä ja kaiken ajan toripäiviä usein.

Kimmo on onnellinen siitä, että Kike pääsi eduskuntaan: tehtävä sopii hänen mukaansa tälle kuin nakutettu. Myös Kiken isä Arvo Sainio istui Arkadianmäellä 1970-luvulla. Kimmo taas ei kuuna päivinä tahtoisi vaihtaa osaa vaimonsa kanssa.

– Koko ajan olet kaikkien sylkykuppina, ja jos kuka tahansa perussuomalainen sanoo jotain hölmöä, Kike saa kuraa niskaansa.

1980-luvulla Kike kisasi kehonrakennuksessa ja Kimmo valmensi häntä.

Tuntuu pahalta katsoa, miten puoliso pahoittaa asiattomasta palautteesta mielensä. Niinpä Kimmo on ottanut tavakseen tarkistaa, onko postissa tullut ”kännisellä käsialalla” kirjoitettuja kirjeitä.

– Ja valitettavasti hän on valinnut minut sellikaverikseen. Mä en valitettavasti saa 80-luvun asioita tekemättömäksi, ja ne nousevat aina vaaleissa esiin. Tunnen olevani kovana rikkana Kikelle.

Kimmo Elomaa on istunut 2000-luvun alussa talousrikoksista vankilassa. Hän maksaa velkoja yhä ulosotossa. Viime vuonna hänet todettiin ehdolliseen vankeuteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja ampuma-aserikoksesta, sillä kävi ilmi, että hän on nostanut suuria summia ghanalaiselta pankkitililtä.

Kimmo tahtoo pysytellä julkisuuden ulkopuolella suojellakseen Kikeä. Käsipuoleksi hän lähtee vain Linnan juhliin.

– En minä sinnekään haluaisi, mutta Kike sanoo, että kyselyt alkavat heti, jos en tule. En sano siellä kellekään mitään.

” Tunnen olevani kovana rikkana Kikelle.

Kesäisin he käyvät mielellään yhdessä kesäteatterissa – tai kävisivät ilman koronaa. Muuten vuodet ovat vieneet pariskunnan kauas toisistaan.

– Siitä isosta rakkaudesta on kehittynyt hyvä sisko ja veli -suhde. Jos mä haluan riidan aikaiseksi, mä sen saan, ja Kike myös.

Raivokkaita riitoja tai kolmansia osapuolia ei Kimmon mukaan ole.

Elomaat kuvattuna Turussa joulukuussa 1981. Naimisiin pari oli mennyt kolme vuotta aiemmin.

Ensimmäiset 20 vuotta Kimmo kertoo olleensa parisuhteen pomo, ja sen jälkeen on koittanut Kiken kausi. Hän viilettää töissä ja ystävien kanssa Turussa, ja Kimmo toimii autokuskina.

– Ei olla tänä vuonna puhuttu muusta kuin onko toinen vienyt koirat ulos, Kimmo sanoo.

Koronakevään Kike on ollut kotona, mutta työpäivät ovat venyneet lähes ympärivuorokautisiksi. Kimmolle tehtiin uusi pallolaajennus keväällä ja hän kiittelee, että Kike on voinut viedä koirat lenkille.

” Ei olla tänä vuonna puhuttu muusta kuin onko toinen vienyt koirat ulos.

Kimmo toivoo, että liitossa olisi enemmän aikaa olla yhdessä. Hänen mukaansa on kahdenlaisia ihmisiä, joista toiset arvostavat omaa tilaa ja toiset tarvitsevat läheisyyttä.

– Pitääkö mennä naimisiin ollakseen yksin?

– Ehkäpä mä haluaisin syödä aamupalaa yhdessä ja mennä saunaan ja mökille yhdessä.

Pariskunnalla on akita inu -rotuiset suuret koirat Marski ja Sylvi-Tuulikki, joista jälkimmäinen nukkuu aina Kiken vieressä. Isossa talossa Kimmolla ja Kikellä on omat makuu- ja olohuoneensa.

Kike ja Kimmo Elomaa sekä perheen koirat kuvattuina Maskun-kodissaan joulukuussa 2015.

Välillä Kimmo kertoo miettivänsä, millaista olisi, jos röntgenhoitajaksi opiskellut Kike olisi tehnyt uransa sairaalassa. Nyt he voisivat olla yhdessä eläkkeellä.

Häntä surettaa, että lapset jäivät parilta tekemättä, kun sen aika oli.

– Jos jotain elämässäni kadun, niin sitä, että meillä ei ole lapsia. Tämä elämäksi kutsuttu asia muodostuu valintojen ketjuksi.

IS esittelee pitkin kesää juttusarjassa tunnettujen suomalaisten puolisoita.