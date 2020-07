Korkeasaaren aavikkoketut hoitavat ensimmäisiä pentujaan – katso sympaattiset kuvat

Korkeasaaren eläintarha julkaisi kuvia aavikkokettupennuista.

Korkeasaaren eläintarhan aavikkokettuparin kesä on alkanut puuhakkaasti, sillä pari sai kesäkuussa kaksi pentua. Pennut ovat lajinsa ensimmäiset Korkeasaaressa, eläintarhan tiedotteessa kerrotaan.

Aavikkokettujen tilat sijaitsevat Hämärätalossa, joka on vielä toistaiseksi suljettu yleisöltä.

Kettuemo tuo ruokaa pennuilleen.

Aavikkoketuille osattiin toivoa poikasia toukokuun lopulla, sillä uros alkoi suojella reviiriään tavallista tiukemmin, ja naaraan vatsa pyöristyi lupaavasti. Tasan 50 päivän kuluttua parittelusta naaras vetäytyi aavikkokettujen itse kaivamaan tunneliin ulkotarhaan. Seuraavan kerran naaras nähtiin huomattavasti hoikemman oloisena.

Pentu kurkistaa pesäkolostaan.

Kun pennut alkoivat kurkistella ulos parin viikon ikäisinä, paljastui, että niitä on kaksi. Luppakorvaiset, pyöreät ja kömpelöt poikaset ovat muutamassa viikossa kasvaneet paljon ja alkaneet liikkua reippaasti vanhempiensa seurassa myös pesän ulkopuolella.

Pennut ovat alkaneet liikkua aktiivisesti myös pesän ulkopuolella.

– Eläintenhoitajat eivät ole juurikaan käyneet tarhassa, sillä pentuetta ja reviiriään suojelevaa urosta ei ole haluttu häiritä. Isän roolissaan se on kantanut pennuilleen hiirenraatoja ruuaksi ja leluiksi, joiden avulla jälkikasvu on voinut opetella saalistusta. Se on paljastunut todelliseksi malli-isäksi, iloitsee kuraattori Hanna-Maija Lahtinen Korkeasaaren tiedotteen mukaan.

Aavikkokettujen kotiseutu on Saharan pohjoispuolisessa Afrikassa. Ne elävät perheryhminä maahan kaivamassaan tunneliverkostossa. Lämpöä haihduttavat isot korvat, karvaiset tassunpohjat ja lämpöä eristävä hiekanvärinen turkki auttavat lajia pärjäämään aavikolla. Aavikkokettuja pyydystetään luonnosta lemmikiksi, minkä vuoksi ne ovat monin paikoin hävinneet.