Tällä hinnalla Matti Vanhasen Lepsämän talo meni kaupaksi – selvästi alueen yleistä hintatasoa kalliimpi

ARAn ylläpitämään hintatietopalveluun on kirjattu kahdeksan omakotitalokauppaa Lepsämässä viimeisen vuoden aikana. Toteutuneiden kauppojen keskihinta oli noin 320 000 euroa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) myi Nurmijärven Lepsämässä sijaitsevan omakotitalonsa kesäkuussa 400 000 euron hintaan. Kauppa on rekisteröity 30. kesäkuuta, eli noin kolme viikkoa sen jälkeen kun Vanhanen kertomansa mukaan hyväksyi ostotarjouksen.

Ilta-Sanomat uutisoi Vanhasen talokaupoista viime viikolla. Tuolloin Vanhanen ei halunnut paljastaa talonsa kauppahintaa, mutta kertoi saaneensa talosta suunnilleen saman, mitä oli itse maksanut. Tämä pitää paikkaansa, sillä Vanhanen maksoi talostaan kymmenen vuotta sitten 395 000 euroa.

Matti Vanhanen ehti asua talossaan noin kymmenen vuoden ajan. Kuva on otettu syyskuussa 2010.

Vanhanen kertoi IS:lle hyväksyneensä ostotarjouksen samana päivänä, kun keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni soitti ja pyysi häntä itsensä seuraajaksi valtiovarainministeriksi. Tästä voi päätellä kaupan syntyneen sunnuntaina 7. kesäkuuta.

– Vastasin tarjouspyyntöön myönteisesti muutamaa tuntia ennen kuin Katri Kulmuni yllättäen soitti, Vanhanen kertoi IS:lle.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tarjoaman hintatietopalvelun mukaan Vanhasen 400 000 euron omakotitalo on selvästi alueen hintatasoa arvokkaampi.

Palveluun on kirjattu viimeisen vuoden aikana kahdeksan omakotitalokauppaa Nurmijärven Lepsämässä. Vanhasen nyt myymä noin 250 neliömetrin kokoinen talo ei ole tilastossa mukana.

Viimeisen vuoden aikana Lepsämän kylässä myytyjen omakotitalojen keskihinta on ollut 321 113 euroa ja mediaanihinta 319 950 euroa. Samalla aikavälillä koko Nurmijärven kunnan alueella myytyjen omakotitalojen keskihinta oli 271 928 euroa ja mediaanihinta 270 000 euroa.

Halvin Lepsämässä myyty omakotitalo oli hinnaltaan 255 000 euroa ja kooltaan 127 neliömetriä. Kallein puolestaan 320 000 euroa ja kooltaan 249 neliömetriä.

Vanhanen osti nyt myymänsä talon valmiina heinäkuussa 2010 toimiessaan Perheyritysten Liiton toimitusjohtajana. Sitä edellinen 390 neliön talo, joka sijaitsi niin ikään Lepsämässä, oli hänen itse rakentamansa.

Myyntipäätös ei kaikesta päätellen tapahtunut hetkessä. Vanhanen kertoi vuosi sitten IS:lle etsineensä jo vuosia sopivaa tonttia uudelle kodilleen, kunnes lopulta löysi sellaisen reilu kaksi vuotta sitten – mistäpä muualtaan kuin Lepsämästä.

Vanhanen on kertonut IS:lle aiemmin, että talo toteutetaan mahdollisimman paljon hiiltä sitovalla tavalla. Päämateriaalina on betonin ja teräksen sijaan puu. Lämmitysjärjestelmässä yhdistetään aurinkovoimaa, maalämpöä ja tontilta saatavia klapeja.

Sisätiloiltaan talo on noin 250 neliötä, eli samaa kokoluokkaa kuin ministerin edellinen asuintalo.

Näkymäkuva Matti Vanhasen talosuunnitelmasta. Talopaketti saapuu tontille elokuun lopulla.

1,5 hehtaarin metsäpalsta sijaitsee rauhallisella paikalla pellon laidassa, ja kasvaa vuodessa noin kymmenen kuutiometriä puuta.

Alun perin rakentamisen oli tarkoitus alkaa jo viime kesänä, mutta projekti siirtyi vuodella eteenpäin Vanhasen terveysongelmien vuoksi. Talopaketti saapuu tontille elokuun lopulla, mutta sitä ennen tehtävänä on monia hommia. Niihin Vanhanen pääsee käsiksi aloittaessaan kolmen viikon lomansa 13. heinäkuuta.

– Kesäpäiville on nyt sekä uuden talon rakentamista että vanhan talon tyhjentämistä. Väliaikainen asunto on jo vuokrattu ja varastotilaa olen etsimässä. Sekin on oma projektinsa, Vanhanen kertoi IS:lle.

Vanhasen lisäksi tontilla puuhastelee heinäkuun ajan kolme nuorta kesätyöntekijää, joille Vanhanen palkkasi kirvesmiehen työnjohtajaksi, koska ei ministerikiireiltään itse ehtinyt tontille hommiin ennen kesälomaansa.