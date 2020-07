Ammuskelu helsinkiläisessä karaokeravintolassa: yksi loukkaantunut, epäillyllä musta vaatetus ja mustat henkselit

Helsingin poliisilla on meneillään operaatio Snellmaninkadulla.

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että sillä on meneillään operaatio Snellmaninkadulla.

Ennakkotietojen mukaan ravintolassa on ammuttu ja yksi on loukkaantunut. Poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin IS:lle, että kyseessä on legendaarinen karaokeravintola Pataässä. Poliisi ei halunnut kommentoida uhrin ikää eikä sukupuolta.

STT:n mukaan poliisi on tehnyt tapahtumapaikalla kiinniottoja, ja uhri on toimitettu sairaalahoitoon.

Poliisin mukaan tapahtumapaikalta on poistunut noin 4-5 henkilön seurue, jota poliisi tavoittelee parhaillaan. Epäillyllä on musta vaatetus ja mustat henkselit. Havainnot pyydetään ilmoittamaan välittömästi hätänumeroon 112.

Poliisi myös kertoo, että tekoase on poliisin hallussa.