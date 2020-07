Miksi Kreikan pakolaisleirien nuorista suurin osa on yli 14-vuotiaita poikia? Asiantuntija vastaa

Kreikan leireillä ilman huoltajaa olevista alaikäisistä yli 90 prosenttia on poikia ja suurin osa yli 14-vuotiaita.

Ensimmäiset alaikäiset 24 turvapaikanhakijaa saapuivat Kreikan pakolaisleireiltä Suomeen keskiviikkona, vahvistaa Maahanmuuttovirasto

Alaikäiset ovat ensimmäinen ryhmä kaikkiaan 175 turvapaikanhakijasta, jotka Suomi vastaanottaa Välimeren alueelta hallituksen helmikuussa tekemällä päätöksellä.

Ilta-Sanomat kysyi maahanmuuttovirastolta, miksi tulijat ovat suurimmaksi osaksi yli 14-vuotiaita ja kaikki poikia.

– Kreikka on priorisoinut leireiltään noin 1 600 ilman huoltajaa olevaa lasta. Näistä kaikista yli 90 prosenttia on poikia ja suurin osa on yli 14-vuotiaita. Suomeen tuleva ryhmä siis vain edustaa sitä jakaumaa, mikä leireillä on, vastasi maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen.

Ilma huoltajaa olevia alaikäisiä on Kreikan leireillä yhteensä noin 5000.

Mutta miksi Välimeren pakolaisleireillä suurin osa nuorista on poikia?

Suomen Pakolaisavun yhteiskuntasuhdepäällikkö Katja Mannerströmin mukaan todennäköisiä syitä on useita eikä niistä ole täyttä varmuutta.

– Yksinkertaisin selitys on, että ajatellaan matkan Eurooppaan olevan vielä suurempi riski tytöille kuin pojille.

Mannerströmin mukaan maissa uskotaan, että nuoret miehet selviytyvät matkasta paremmin. Hän korostaa, että matka Eurooppaan on hyvin riskialtis.

– Pakomatkaan liittyy usein ihmissalakuljetusta ja heihin saattaa kohdistua seksuaalista hyväksikäyttöä ja muuta väkivaltaa. Olosuhteet matkalla Eurooppaan ja raja-alueiden leireillä ovat aika hurjat.

Toinen syy siihen, miksi pojat lähetetään helpommin yksin matkaan, saattaa Mannerströmin mukaan olla pakomatkan kalleus. Ajatellaan poikien voivan turvapaikan saannin jälkeen saada Euroopasta helpommin töitä, tienata ja selviytyä uudessa maassa.

Kolmantena syynä Mannerström mainitsee sen, että kun lähtömaissa usein käydään sotaa, joutuvat juuri pojat taisteluiden keskelle.

– Maissa, joista nämä pojat pakenevat, on sota. Taustalla saattaa olla se, että nuorilla pojilla on korkeampi riski joutua värvätyksi aseelliseen taisteluun vastentahtoisesti.

Unicefin tilastot Välimeren pakolaisleireistä tukevat Mannerströmin arvioita siitä, että tyttöjä ei uskalleta päästää yksin matkaan.

Tilastojen mukaan leireille saapuvien poikien osuus on reilusti suurempi kuin tyttöjen, varsinkin kun katsotaan yksinsaapuvia lapsia.

Tyttöjä saapuu kuitenkin leireille enemmän nimenomaan huoltajan seurassa. Tyttöjen osuus kaikista Kreikan leireille saapuneista lapsista vuonna 2019 olikin 41 prosenttia.

Mannerström muistuttaa, että on helpompaa paeta levottomuuksia lähialueille kuin Eurooppaan. Perheelliset ihmiset tai esimerkiksi vanhukset pakenevatkin luontevammin lähelle. Suurin osa maailman pakolaisista lähtee pakoon oman maansa sisällä tai naapurimaahan.

– Yleensä lähdetään pakoon oman kotimaan sisällä ja odotetaan helpottuisiko tilanne. Vasta tilanteen pitkittyessä lähdetään maan rajojen ulkopuolelle.