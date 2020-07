Ensimmäiset alaikäiset turvapaikanhakijat saapuivat Kreikan pakolaisleireiltä.

Alaikäiset ovat ensimmäinen ryhmä kaikkiaan 175 turvapaikanhakijasta, jotka Suomi vastaanottaa Välimeren alueelta hallituksen helmikuussa tekemällä päätöksellä.

Maahanmuuttovirasto on kertonut, että Suomeen siirretään noin 25 lasta ja nuorta.

Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön sisäisten siirtojen projektipäällikkö Monna Airiainen, Millä kriteereillä nämä turvapaikanhakijat on valittu?

– Valinnat tehdään suoraan valtioneuvoston tekemän päätöksen mukaan. Suomeen siirretään siis ilman huoltajaa olevia alaikäisiä ja yksinhuoltajaperheitä, joista kaikki ovat haavoittuvassa asemassa. Painopiste on kaikkein nuorimmissa. Myös yksinolevat alaikäiset, joilla on jotain erityisiä tarpeita, huomioidaan. Toinen kriteeri on, että näiden turvapaikanhakijoiden on tultava korkean turvallisuusriskin maista, esimerkiksi Afganistanista tai Syyriasta. Heillä tulee olla myös peruste saada kansainvälistä suojelua. Ensimmäiset 25 tulijaa ovat Afganistanin kansalaisia.

Ylen mukaan 25 tulijaa ovat pääosin yli 14-vuotiaita ja kaikki poikia. Miksi näin on, jos painopiste on nuorimmissa alaikäisissä?

– Kreikka on priorisoinut leireiltään noin 1 600 ilman huoltajaa olevaa lasta. Näistä kaikista yli 90 prosenttia on poikia ja suurin osa on yli 14-vuotiaita. Suomeen tuleva ryhmä siis vain edustaa sitä jakaumaa, mikä leireillä on.

Miten arvioidaan, ketkä ovat hädänalaisimmassa tai vaikeimmassa asemassa?

– Kreikka on yhteistyössä EU:n turvapaikkavirasto EASO:n ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa identifioinut henkilöt, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Haavoittuvassa asemassa ovat Kreikan saarien isoilla leireillä olevat, nuorimmat lapset sekä henkilöt, joilla on sairauksia tai erityistarpeita. Myös poliisiasemilla olevat ja kodittomat kuuluvat haavoittuvassa asemassa oleviin. Suomi ei pysty vaikuttamaan siihen, ketä Kreikka valitsee operaatioon, vaan se on täysin Kreikan käsissä.

Ovatko ensimmäiset tulijat haavoittuvammassa asemassa kuin muut turvapaikanhakijat?

– Kreikka on tehnyt valinnan, ketä Suomelle ja muille maille esitetään. Ensimmäisessä saapuvien ryhmässä on 10–16-vuotiaita, eli myös pieniä lapsia. He kaikki tulevat Kreikan saarilta, joissa leirit ovat täysin ylikuormittuneet ja olot ovat täysin epäinhimilliset.

Miten alaikäisten turvapaikanhakijoiden Suomeen asettuminen järjestetään?

– He menevät ryhmäkoteihin, eli yksinoleville alaikäisille tarkoitettuihin keskuksiin. Näitä on Oulussa, Oravaisessa, Kotkassa ja Espoossa. Jotta paikkoja riittää kaikille, on myös mahdollista, että osa menee Turkuun ja Hämeenkyröön. Sipooseen avataan uusi ryhmäkoti. Ensin ryhmä menee karanteenimaisiin oloihin Espoon ryhmäkotiin, josta heidät jaetaan muihin keskuksiin.

Siirtoja pakolaisleiriltä on tarkoitus toteuttaa lähikuukausina vaiheittain, kun komissiossa tehdyt valmistelut on saatu päätökseen ja koronaviruksesta johtuvia matkustusrajoituksia puretaan. Belgiaan siirretään 18, Ranskaan 50, Saksaan 106, Sloveniaan 4 ja Liettuaan 2 lasta. Saksan lukuun sisältyy myös siirrettävien lasten sisaruksia ja vanhempia.

Siirrot ovat osa järjestelyä, jota EU-komissio koordinoi yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa.

Juttua päivitetty 8.7.2020 kello 13.49. Päivitetty tiedolla, että Suomeen on jo saapunut 49 turvapaikanhakijaa. Aiempi tieto oli, että Suomeen saapuu tällä viikolla 25 turvapaikanhakijaa.

Juttua korjattu 8.7.2020 kello 14.23. Korjattu uudelleen tieto turvapaikanhakijoiden määrästä. Aiemmin STT:n kertoma luku 49 sisälsi myös Portugaliin siirrettyjen turvapaikanhakijoiden määrän. Maahanmuuttovirasto on aiemmin kertonut, että Suomeen siirretään noin 25 lasta ja nuorta.