IS:n tietojen mukaan Matti Vanhanen on päivitetty linjauksesta kartalle ja kaikki ovat sitoutuneet siihen, että päätökset 30 000 uudesta työpaikasta saadaan kasaan syksyn aikana.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) vahvisti viime viikonloppuna Helsingin Sanomille, että hallituksen tavoitteena on edelleen päättää kaikista 30 000 valtiovarainministeriön todentamasta työpaikasta syyskuun budjettiriihessä.

Useat hallituslähteet vahvistavat IS:lle, että Vanhanen ei näytä olleen lausuntoa antaessaan tietoinen viisikon tuoreimmasta linjauksesta. Viisikko linjasi lisätalousarvion yhteydessä, että 30 000 todennettavissa olevaa päätösperusteista työpaikkaa tulee olla kasassa viimeistään vuoden loppuun mennessä.

IS:n tietojen mukaan asiasta on keskustelu Vanhasen kanssa ja hän on nyt tietoinen listatalousarvion yhteydessä tehdystä linjauksesta. Sekaannus on voinut tapahtua siksi, että viisikon tehdessä uutta linjausta valtiovarainministerinä neuvotteluissa istui vielä keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Hallituslähteet viestittävät IS:lle kaikkien olevan sitoutuneita siihen, että syksyn aikana tavoite 30 000 työpaikasta täyttyy. Hallitus loi neljännen lisätalousarvion yhteydessä tiekarttaa sille, miten budjettiriihessä käydään läpi työllisyys- ja ilmastoasiat.

– Koska korona on sekoittanut joitakin asioita, tärkeintä on, että loppuvuoteen mennessä 30 000 työpaikkaa saadaan tehtyä. Syksyn budjettiriihessä on tärkeää saada tehtyä kaikki ne työllisyystoimet, jotka ovat siinä kohtaa tehtävissä.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi tiistaina Uudelle Suomelle, että työllisyystoimet tehdään, mutta ei välttämättä valtiovarainministerin Helsingin Sanomissa esittämässä aikataulussa.