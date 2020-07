Ilta-Sanomat vieraili sunnuntaina Rastilan leirintäalueella kuulemassa konkarireissaajien matkavinkkejä.

Koronaepidemian myötä vilkastunut kotimaan sisäinen matkailu tarkoittaa monen suomalaisen kesäkalenterin täyttymistä satojen kilometrien automatkoilla. Ajankuluksi matkaajalle on tarjolla alueellisia nähtävyyksiä ja ruokailupaikkoja, mutta missä teitä tuntemattoman olisi erityisesti syytä levähtää ja vilkuilla ympärilleen?

Rauno Latvakangas, 62

– Jalasjärven Pirunpesä on ihan mieleenpainuva nähtävyys, jos sellaista etsii. Itä-Suomessa on runsaasti kirkkaita vesistöjä. Hienoja maisemia olemme katselleet emännän kanssa myös ajaessamme itärajan pintaa. Caravan-lehdessä on hyvät opastukset, joiden avulla paikat löytää.

Perheineen Helsingissä vierailevat Martti Aittola ja Rauno Latvakangas vinkkasivat Ilta-Sanomille Jalasjärven Pirunpesän. Takavuosina paikalliset uskoivat, että rapaumaonkaloa tuolloin täyttävien suurten kivenlohkareiden takana asusteli itse paholainen.

Maisa Hautamäki (67) ja Tapani Hautamäki (69)

– Pidemmällä ajomatkalla on nykyisin helpointa pysähtyä ABC:llä. Kempeleläisinä meille Helsinki itsessään on nähtävyys. Täällä on mukava kuljeskella, kun luonto poikkeaa vähän pohjoisesta. On erilaisia puulajeja ja kasvistoa. Rastila on hyvä paikka, kun metroasema on ihan vieressä. Olemme pääkaupungissa vierailleet muun muassa Kahvikuppimuseossa, Kiasmassa ja Ateneumissa sekä paikallisilla toreilla. Ruokapuolella olemme suosineet lähinnä ulkoilmaravintoloita, esimerkiksi Mummotunnelin paikkoja.

Kempeleläiset Maisa ja Tapani Hautamäki kertoivat nauttivansa kesäisestä Helsingistä, jonka luonto poikkeaa merkittävästi pohjoisesta.

Öyvind Johansson, 56

– Norjasta Suomeen tullessani olen tykännyt paljon Raumasta. Olen kaupunki-ihminen, enkä niinkään välitä luontomaisemista. Raumalla on paljon ravintoloita, karaokea ja baareja. Lisäksi voi vuokrata veneen ja lähteä käymään vesillä. Rovaniemeltä löytyy myös hyvin rikkaita leirintäalueita. Norjassa niitä on vähän, vaikka kalastusalueita onkin paljon.

Norjalainen Öyvind Johansson kertoi mieltyneensä Suomessa varsinkin Rauman kaupunkiin.

Juha Ruuskanen (69) ja Anja Ruuskanen (67)

– Pysähtyessämme jonnekin pidemmäksi aikaa pyrimme suosimaan paikallista toriruokaa. Suomen ruokakulttuurissa on suuria alueellisia eroja, ja paikalliset ovat taitavia valmistamaan omia perinneruokiaan. Toreilla tarjottavassa tuoreessa kalassa on aivan erityinen makumaailmansa. Joskus on toki helpointa pysähtyä ABC:llä, vaikka ruoka maistuukin siellä aina samalta.

– Manamansalo Oulunjärven rannalla on todella huikea paikka, joka voi olla monelle eteläsuomalaiselle elämys. Tänä vuonna vierailimme Kolilla, missä on todella kaunista luontomaisemaa. Vesistöt ovat hienoja, ja paikalla on hirvittävän paljon lapsiperheitä. Sodankylässä leirintäalueilla on hyvin kaunista varsinkin ennen juhannusta. Elokuvajuhlien alla paikalla saattaa tavata elokuvaväkeä. Turkuun päin ajellessa kannattaa pysähtyä Taivassalolla, jossa on pieniä leirintäalueita.