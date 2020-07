Kaupanpitäjä pani nuoria kesätyöntekijöitä tylyttäneen asiakkaan järjestykseen: ”Kenenkään nuoren ei tarvitse tuollaista kohdata!”

Riikka-Maria Lemminki ei sulattanut asiakkaan asiatonta käytöstä kesätyöntekijöitä kohtaan.

Vääksyssä sijaitsevan Ranskalaisen kyläkaupan pyörittäjä Riikka-Maria Lemminki julkaisi sunnuntai-iltana paljon huomiota saaneen kirjoituksen Facebookissa.

Lemminki kertoi kirjoituksessaan, kuinka hän oli puuttunut asiakkaiden epäasialliseen käytökseen kahta nuorta kesätyöntekijää kohtaan.

Kahvilassa on töissä kaksi 16-vuotiasta tyttöä, joista toinen, Lemmingin oma tytär, sairastaa touretten syndroomaa eli hänellä on tahdottomia lihasnykäyksiä sekä pientä motorista hitautta liikkeissä.

Lemmingin mukaan kesätyöntekijöiden hitaus ja kokemattomuus ovat laukaisseet joissakin iäkkäämmissä naisasiakkaissa asiattoman ja epäkohteliaan käytöksen. Esimerkiksi kuittia ei ole repäisty oikein tai jäätelöpallo on tehty liian hitaasti.

Viimeinen pisara tapahtui lauantaina, kun eräältä rouvalta oli varmistettu tilauksen sisältö. Rouva oli vastannut rumasti takaisin: "Oletko tyhmä? Etkö ymmärrä vai etkö puhu suomea?".

– Se ei ollut rakentava palaute. Kun se sanottiin kovaan ääneen muiden kuullen, se oli tarkoitettu nuorta nolaavaksi ja alistavaksi. Se oli sellaista käytöstä, jota ei varmasti olisi tullut, jos palvelemassa olisi ollut täysi-ikäinen työntekijä, Lemminki sanoi Ilta-Sanomille.

Kaupassa paikalla ollut Lemminki puuttui tilanteeseen oitis.

– Sanoin rouvalle, että anteeksi, mutta puutun työnantajana. En hyväksy, että työntekijöilleni puhutaan noin rumasti. Kenenkään nuoren ei tarvitse tuollaista kohdata. Nuori ihminen lamaantuu tuollaisista sanoista täysin eikä osaa reagoida tai puolustaa itseään. Tuollaiset sanat voivat jättää ikuisen jäljen, Lemminki jatkoi.

– Nuoren itsetunto on todella ohkainen tuossa iässä. Jos nuorelle hoetaan tuhat kertaa, että olet hidas ja kömpelö, niin nuoresta todennäköisesti tulee hidas ja kömpelö. Nuorille pitää antaa tukea eikä teilata heitä. Nuorissa on kuitenkin tulevaisuutemme, eikä meillä ole varaa menettää nuoria työmarkkinoilta, Lemminki painottaa.

Tilanne oli päättynyt siihen, että rouva oli poistunut kaupasta kiukuspäissään ja todennut, ettei ikinä tule kahvilaan uudelleen.

Lemminki pahoittelee rouvan kokemaa mielipahaa mutta kokee kuitenkin tehneensä oikein – silläkin uhalla, että sillä olisi vaikutusta liiketoimintaan.

– Varsinkin sosiaalisen median aikana on isot haasteet. Somen aikana ravintoloita on mennyt nurinkin, kun henkilökunta on uskaltautunut puolustautumaan asiakkaiden asiatonta käytöstä vastaan.

Lemminki sanoo, että kirjoitus on tuonut parissa päivässä runsaasti positiivista palautetta. Moni asiakas on kertonut Lemmingille omista kokemuksistaan, miten he ovat kokeneet nimittelyä ja uhkailua ja miten heidän päälleen on muun muassa syljetty.

– Ollaan siis armollisempia toisillemme ja kohdataan toisemme ihmisinä, Lemminki ilmaisi.