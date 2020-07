Sotahistorian harrastus lähti ihan lapasesta – Pasilla on oma museo, jonka harvinaisin esine on sukua Suomi-konepistoolille

Kajaanin ase- ja varusmuseo on auki viimeistä kesää.

Todella suuri, yksityinen sotamuseo sijaitsee Kajaanin keskustassa, jyhkeässä keltaisessa vanhassa koulurakennuksessa. Rakennus on vilkkaalla paikalla aivan sinisen pesäpallokentän kupeessa.

Kun sisällä tunnelmalliseen rakennukseen astuu, niin hypätään vuosikymmenten taakse aikaan, jolloin nuoret miehet taistelivat isänmaan puolesta viimeiseen hengenvetoon saakka.

– Tämä on surullinen esimerkkitapaus siitä, mitä tapahtuu, kun harrastus karkaa lapasesta, museon omistaja Pasi Kilpeläinen naurahtaa.

Innostus sotahistoriaan miehellä syttyi jo lapsuusvuosina.

– Kuhmossa oleva mummolani oli talvisodan aikaan hetken venäläisten hallussa. Sieltä mummolan pihapiiristä ensimmäiset sotamuistot löytyivät, Kilpeläinen kertoo harrastuksen alkuvaiheista.

Sukulaisia sankarihaudassa

Sota koski Pasin sukua kovalla tavalla.

– Mummon kolme veljeä kaatui sodassa. Sotamatrikkeleita selatessa on monesti käynyt mielessä, että millainen se tämä isoeno olisi mahtanut olla ja mitä hänen kanssaan olisi tullut puuhattua, mies toteaa.

Kokoelmasta löytyvät kaikki Suomen puolustusvoimien käytössä olleet kiväärimallit.

Kilpeläisen vuosikymmenten saatossa keräämä kokoelma käsittää tuhansia esineitä.

– Täällä on esillä 2 000–2 500 eri esinettä. Se vähän riippuu siitä, lasketaanko kaikki mitalit erikseen, Kilpeläinen kertoo.

Seinältä löytyy Suomi-konepistoolin yhtä lukuun ottamatta kaikki eri maissa tehdyt lisenssiversiot. Sotaelokuvista tutut Emma-pikakivääri ja Maxim-konekivääri löytyvät luonnollisesti kokoelmasta.

– Köyhän maan armeija oli köyhä. Tässä kuvassa on paskakärryt käännetty kyljelleen ja siihen rattaan päälle on nostettu Maxim. Näin on päästy pyörimään ympäriinsä ja ampumaan lentokoneita, Kilpeläinen esittelee.

Puinen harvinaisuus

Aseista osa on deaktivoituja ja osa ihan ampumakuntoisia. Kokoelman harvinaisin ase ei ole Parabellum, Emma, Maxim, Sten tai Suomi-konepistooli. Tai onhan se oikeastaan Suomi-konepistoolin sukulainen.

– Tämä on kokoelman harvinaisin ase. Näitä puusta tehtyjä konepistooleja käytettiin koulutuksessa. Tästä vivusta kun pyöritti, niin tuli rätinäkin, Kilpeläinen esittelee.

Yksi Kajaanin ase- ja varusmuseon erikoisuuksista on saksalainen periskooppitähtäimellä varustettu kivääri.

Ase- ja varusmuseon Pasi Kilpeläinen perusti kaupungilta ostamaansa komeaan pytinkiin viisi vuotta sitten. Kun mies itse omistaa niin kokoelman kuin rakennuksenkin, niin yhteiskunnan tukieurot ovat vähissä. Tai oikeammin niitä ei ole lainkaan. Senpä takia museo onkin nyt viimeistä kesää avoinna.

– Ei tätä koskaan miksikään bisnesideaksi ajateltukaan. Ajatuksena oli saada pääsylipputuloja sen verran, että saisi tämän rakennuksen ja ylläpidon hoidettua. Mutta joka vuosi tähän on pitänyt itse pistää lisää rahaa. Tänä keväänä jäi vielä koronan takia koululais- ja eläkeläisryhmätkin pois.

– Kun museota perustin, niin monet rahoittajatahot pitivät ideaa hyvänä. Mutta kun rahoituksia lähdettiin kyselemään, niin aina tuli joku mutta esiin. Esimerkiksi Leader-rahoituksia varten rakennus on liian lähellä Kajaanin keskustaa, Kilpeläinen harmittelee.

Pasi Kilpeläinen esittelee kotimaista mallia hevosten kaasunaamarista.

Joka tapauksessa ase- ja varusmuseo sulkee ovensa 2. päivä elokuuta. Nyt mittava kokoelma on suurimmalta osin kaupan.

– Ei näitä tavaroita enää saa autotalliin tai sängyn alle mahtumaan.

Lähes kaikki on myytävänä. Hienointa olisi, jos kokoelma menisi kaupaksi yhtenä kokonaisuutena. Pari potentiaalista ostajaehdokasta kokoelmalle on ollutkin, kokoelmastaan luopuva Kilpeläinen paljastaa.

Oletko käynyt Suomessa erikoisessa museossa? Vinkkaa kommenteissa hyviä käyntikohteita!