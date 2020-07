Reijo Ruokasen kolumni: On niin mukavaa pelleillä pikkuasioilla

Kun on oikein isoja ongelmia ratkottavana, poliitikkojen on helppo piiloutua pienten asioiden taakse kannatusta keräämään, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Reijo Ruokanen.

Eihän se vastuuntuntoista eikä viisasta ole, mutta politiikka harvoin on. Suomi on selvinnyt koronakriisin ensimmäisestä vaiheesta hyvin. He, joiden läheisiä on tautiin menehtynyt, ovat perustellusti toista mieltä, mutta tilastojen mukaan meillä on onnistuttu paljon paremmin kuin useimmissa muissa maissa.

Harmittavasti kriisi ei ole ohi. Nyt on vain suvantovaihe menossa. Uusi aalto on odotettavissa ehkä jo elokuussa.

Silloin käynnistyy uudelleen keskustelu muiden muassa maskien tarpeellisuudesta.

Kaikkialla muualla maailmassa maskien on todettu ehkäisevän viruksen leviämistä, mutta Suomessa niin ei sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tapahdu. Toivoa sopii, että maskien käyttöön liittyvä politikointi saadaan lomien aikana tehtyä valmiiksi, jotta terveelle järjelle syntyy tilaa.

Vaikka virus saataisiin pidettyä aisoissa, sen aiheuttamat ongelmat säilyvät. Tuoreen ennusteen mukaan Suomen talous elpyy ensi vuonna paljon hitaammin kuin useimpien EU-maiden. Se tarkoittaa työttömyysongelman pitkittymistä ja monimutkaistumista. Konkurssit lisääntyvät, köyhyys lisääntyy, ongelmat lisääntyvät.

Jos poliitikot toimisivat vastuullisesti ja viisaasti, he keskittäisivät tarmonsa koronan toisen aallon torjumiseen ja talousongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen. Pikkupolitikointi saisi tehdä tilaa rakennemuutoksille, joiden sivuvaikutuksia helpotettaisiin asianmukaisilla tukitoimilla.

Kovasti toivon, mutta hetkeäkään en usko, että niin tapahtuu.

Poliitikoille on helpompaa nahistella turhanaikaisista asioista kuten jalkapannoista, joita joko laitetaan tai ei laiteta kielteisen päätöksen saaneille turvapaikanhakijoille.

Kun maan taloutta ryhdytään kunnolla uudistamaan, siinä helposti joudutaan uhraamaan monen poliitikon ura. Tämän tietävät Saksan Gerhard Schröder ja Ruotsin Göran Persson. Kumpikin demaripääministeri vei läpi uudistukset, joiden avulla maan talous pelastui. Puolueen kannatukselle uudistukset olivat paha rasite, ja pääministerit saivat lähteä.

Niin ei tietenkään ole pakko käydä vaan tehokkaillakin talousuudistuksilla voi pysyä vallassa. Kysykää vaikka Paavo Lipposelta.

Hallituksen tähänastiset talouslinjaukset ovat olleet lähinnä hupaisia toiveita erilaisten työllisyysohjelmien vaikutuksista. Jos se ei parempaan pysty, korona jättää meille pahimmillaan pysyvän taudin, joka ei hellitä, vaikkei yhtään virusta olisi koko maassa.

Siihen ei jalkapantapelleily auta yhtään.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.