Kahdessa päiväkodissa korona-altistumisia Espoossa – noin 20 lasta ja muutama aikuinen karanteeniin

Espoossa kahdessa päiväkodissa on sattunut altistumisia koronavirukselle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kyltti Meilahden sairaala-alueella Helsingissä.

Tapauksilla ei Espoon tiedotteen mukaan vaikuta olevan yhteyttä Tapiolan kahluualtaalta todettuihin koronavirustapauksiin.

Espoon kaupunki tiedotti maanantaina, että kaksi kaupungin päiväkotia on toiminut altistuspaikkana kesä-heinäkuun vaihteessa. Altistuneiden koronavirustartunnat on todettu Husissa.

Kaupungin tartuntatautiviranomainen on asettanut altistuneet noin 20 lasta ja muutaman henkilökunnan jäsenen kotikaranteeniin. Altistuneiden lapsien vanhempiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Muiden lasten vanhempia on tiedotettu sähköpostitse tai tekstiviestitse.

Toisen päiväkodin toiminta on jatkumassa normaalisti, sillä muilla työntekijöillä tai lapsilla ei katsota olevan tartuntariskiä. Sen sijaan toinen päiväkodeista on tällä hetkellä suljettu suunnitelmien mukaisesti kesäloman ajaksi.

Espoo tiedottaa myös, ettei se julkaise päiväkotien nimiä. Syynä on päiväkotien pieni koko, jolloin lasten yksityisyyden suoja voisi olla nimien julkaisun myötä vaarassa.

