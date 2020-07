Sää jatkuu epävakaisena – luvassa kuurosateita ja ukkosta

Tiistaina etelän ja lännen välillä vaihteleva tuuli on enimmäkseen kohtalaista ja edelleen puuskaista, Lapissa tuuli on laajalti heikkoa.

Pilvisyys vaihtelee suuressa osassa maata ja on Lapissa paikoin runsastakin. Monin paikoin tulee kuurosateita, yleisimmin lännessä ja pohjoisessa, paikoin myös ukkostaa.

Illalla sää alkaa muuttua maan etelä- ja keskiosassa poutaisemmaksi ja tuuli heikkenee. Päivälämpötila on suuressa osassa maata 15 – 20 astetta, ylin itäisimmässä Suomessa. Pohjois-Lapissa ja paikoin sateisilla alueilla lämpötila jää 10 – 15 asteeseen.

Keskiviikkona pilvisyys on vaihtelevaa, itärajan tuntumassa paikoin runsasta. Sadealue viistää Suomen itärajaa liikkuessaan kohti pohjoista, maan länsi- ja pohjoisosassa tulee puolestaan edelleen paikoin kuurosateita ukkosineen. Tuuli on jo monin paikoin heikkoa.

Päivälämpötila on 16 – 20, sateisilla alueilla ja Käsivarren Lapissa alempi.

Torstaina vaihtelevapilvinen sää jatkuu. Kuurosateita tulee suuressa osassa maata ja paikoin on myös ukkosta, pohjoisessa on myös yhtenäisempiä sateita. Maan etelä- ja keskiosassa etelän ja lännen välinen tuuli on kohtalaista ja monin paikoin puuskaistakin.

Päivälämpötila on 15 – 20 astetta, Pohjois-Lapissa ja sateisimmilla alueilla laajalti 12 – 15 astetta.