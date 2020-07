Lasse Lehtisen kolumni: Ei pidä ampua tykillä hyttysiä

Hallitus piti politiikan ilmatilaa halussaan koko koronakriisin ajan mutta antoi oppositiolle syötön lapaan juuri ennen kesälaitumille lähtöä, kirjoittaa Lasse Lehtinen.

Teen ensin yhden asian selväksi. Vihapuhe, ihmisarvon kiistäminen ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan ovat vakavia ja tuomittavia asioita, eikä niille tule antaa minkäänlaista hyväksyntää. Niihin syyllistyvä kansanedustaja ansaitsee erityisen halveksunnan.

Kokonaan eri asia on, ettei rasististen möläytysten pidä antaa horjuttaa valtiosäännön perusteita. Meillä on voimassa yksi maailman vanhimmista eduskuntaa koskevista säädöksistä vuodelta 1906. Se on kestänyt sisällissodan jälkiselvittelyt ja Lapuanliikkeen hyökkäykset.

Kysymys on valtiosäännön suhteesta perinteiseen vallan kolmijakoon, demokratian betoniseen sokkeliin. Sen valoi kolmesataa vuotta sitten Montesquieu, filosofi ja kirjailija. Hänen mukaansa lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on vallan väärinkäytön estämiseksi erotettava toisistaan.

Vuosikymmeniä demokratian puolesta kamppailleiden puolueiden kansanedustajat liittyivät viime viikolla käsittämättömän helposti perinteidensä vastaiseen joukkoon. Vasemmiston ja keskustan olisi kannattanut muistella aikoja, jolloin parlamentarismia yritettiin murentaa nimenomaan äärioikealta.

Ruotsalaisten Ernst Estlander kehotti vuonna 1918 vasemmistolaisia itse pyytämään vapautusta eduskunnasta, koska eivät ”olleet soveliaita hoitamaan tehtäviään silloisissa olosuhteissa”. Suomalainen rotu piti muutenkin puhdistaa ja ”sairas aines leikata pois kansasta”. Eikä ollut kysymys vieraslajista vaan saman kansan jäsenistä.

Lapuanliike vaati 1930-luvulla, että ”eduskuntapuolueiden itsevalta oli kumottava”. Liike ehti tehdä paljon pahaa, mutta se ei sentään onnistunut kumoamaan perustuslain takaamaa puhevapautta eduskunnassa. Mutta vuonna 1974 eduskunta loukkasi sitä itse, kun puhemies kannatti Veikko Vennamon istuntosalista. Oli aikansa majesteettirikos arvostella Urho Kekkosta.

” Tuomareilla ja oikeusoppineilla on alituinen tarve laajentaa reviiriään.

Tuomareilla ja oikeusoppineilla on alituinen tarve laajentaa reviiriään. Heitä ei kuitenkaan pidä päästää murtamaan vaikkapa kansanedustajan puheoikeutta ja eduskunnan itsehallintoa. Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä oikeuslaitos oli korruptoitunut oikealle eikä Suomi suinkaan ollut länsimainen oikeusvaltio. Virhettä ei pidä uusia toiseen suuntaan.

Nyt tähdättiin tykillä hyttystä, ja oli syntyä suuri oheisvahinko. Yritys olisi onnistuessaan ollut historiallinen ennakkotapaus ja myös avaus tulevaisuuteen – iso loikka Unkarin ja Puolan tielle. Onneksi vain puolet perustuslakivaliokunnan asiantuntijoista puolsi enemmistön kantaa. Se veikin hanketta pidemmälle kuin mihin lapualaiset milloinkaan pystyivät.

Hallituksella oli politiikan ilmatila hallussaan puoli vuotta, kiitos mallikkaasti hoidetun koronakriisin. Oppositio oli hiljaa tai yritti epätoivoisesti tehdä tikuista asiaa. Nyt sille annettiin syöttö lapaan juuri ennen kesälaitumille lähtöä.

Mitä ihmettä hallituspuolueet arvelivat saavuttavansa? Täysin tuntemattomasta kansanedustajareppanasta tehtiin kansallinen julkkis ja seuraavien vaalien ääniharava. Perussuomalaiset kaappasivat ponnistelematta poliittisen keskustelun.

Sun Tzunin klassisen määritelmän mukaan sodankäynnin korkein taito on voittaa vihollinen ilman taistelua. Hallitus julisti sodan, jonka tiesi jo etukäteen häviävänsä. Komeamminkin olisi voinut loman aloittaa.

En olisi yllättynyt, vaikka ansa olisi ollut populistipuolueen propagandaosaston itsensä virittämä.