Matkailuautoilusta tuli trendi – tällaisen karavaanin saat eri budjeteilla

Matkailuautoilu on noussut trendiharrastukseksi nuorten aikuisten keskuudessa. Asuntoautot viedään nyt käsistä – mutta millaiseen menopeliin rahat kannattaa sijoittaa?

Karavaanari on kaikkien kaveri, mutta nykyään karavaanari on aiempaa useammin myös nuori kaveri.

Nuoret matkailuautoharrastajat ovat hyökänneet tänä kesänä ennennäkemättömällä innolla Suomen teille.

– Matkailuautojen kysyntä on ollut koko kevään ja alkukesän tosi kovaa, mutta nyt mukaan on selvästi noussut kokonaan uusi asiakaskunta. Nuoret aikuiset ovat löytäneet uuden tavan matkustaa ja tutustua Suomeen, J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku-Ala-Hakuni kertoo.

– Nuoret perheet ovat selvästi innostuneet omien matkailuautojen hankinnassa ja vieläkin nuorempia on näkynyt etenkin vuokrauspuolella, matkailuajoneuvoja myyvän Best-Caravanin toimitusjohtaja Marko Niskanen vahvistaa.

Nuoret ovat innostuneet matkailuautoilusta.

J. Rinta-Joupin verkkosivutilastot osoittavat, että matkailuautojen kysyntä nousi toukokuusta kesäkuuhun 16 prosentilla ja lähes kolmannes matkailuautoista ja -vaunuista kiinnostuneista oli juuri nuoria, 25–34-vuotiaita.

Ala-Hakunin mukaan nuoret aikuiset hinkuavat ensisijaisesti käytettyjä autoja, ja hintaskaala on varsin laaja.

Kaikkein suosituimpia ovat olleet hänen mukaansa halvimman hintaluokan mallit. Niistä on ollut paikoin jopa pulaa.

– Olen seurannut vierestä, kun kaveriporukka hankki neljän ja puolen tonnin auton, jolla he sitten aikoivat kiertää Suomea yhdessä ja erikseen. Toisaalta eräs nuori pariskunta osti yli 40 000 euroa maksaneen autoa, joten vaihtelua on, Ala-Hakuni kertoo.

Hieman vanhemmallakin menopelillä kelpaa huristella kauniissa Suomen kesässä.

Ilmiö on yllättävä, sillä karavaanarielämä on perinteisesti nähty varttuneempien kansalaisten hupina. Koronan aiheuttamat matkustusrajoitukset selittänevät osan nuorten kasvaneesta innosta, mutta syitä on muitakin.

Niskanen epäilee, että nuoria kiehtoo karavaaniharrastuksen mahdollistama vapaus ja riippumattomuus. Nuoremman ikäpolven myötä perinteisen karavaanarikulttuurin sisään onkin alkanut muodostua uudenlaisia alakulttuureja.

– Nuoret hakevat ainutlaatuisia kokemuksia omaehtoisin keinoin, mistä kielii se, että kaikki muu paitsi leirintäaluematkailu lisääntynyt todella paljon. Nuoret ovat hirveän kiinnostuneita puskaparkeista ja paljon tulee kyselyitä, missä voi yöpyä turvallisesti ja vaivattomasti, hän kuvaa.

Nuoret karavaanarit arvostavat Miettisen mukaan luonnon rauhaa.

Eikä buumi kosketa pelkästään miehiä.

– Olemme huomanneet, että naiset ovat korostuneen kiinnostuneita asuntoauton ostamisesta. Se saattaa selittyä sillä, että matkailuauton ostaminen on ensisijaisesti asunnon eikä auton hankkimista, Ala-Hakuni pohtii.

Matkailuauton ostaminen ja sen ylläpito on vaativa ja kalliskin elämäntapa. Mitä kokemattoman karavaanarin kannattaa ottaa huomioon matkailuauton ostamisessa?

Matkailuautoja löytyy moneen makuun.

Maltin ja perehtyneisyyden nimiin vannova Niskanen nostaa esiin neljä tärkeintä seikkaa omiin kokemuksiinsa nojaten.

– Täytyy olla tarkasti selvillä siitä, millaista auton käyttö on: yöpyykö autossa säännöllisesti ja kuinka paljon sitä käyttää. Jos autossa viettää pitkiä aikoja, pitää sen olla silloin kotoisa ja suihkutilojen laadukkaat.

Marko Miettinen kehottaa, että matkailuauton ostoa suunnittelevat harkitsisivat tarkkaan, millaisissa olosuhteissa haluavat kylpeä.

Toisena huomioon otettavana seikkana Niskanen pitää sitä, kuinka isolla porukalla maata on tarkoitus kiertää. Nukkumapaikkojen määrä ja auton koko pitää harkita tarkkaan, jotta ahtaus ja turha säätäminen eivät pilaa potentiaalisesti ainutkertaista kokemusta.

– Kolmantena miettisin sitä, mitä haluan kuljettaa mukanani. Matkailuautolla kiertäminen tarjoaa ensiluokkaisen mahdollisuuden harrastaa eri kohteissa, joten kannattaa selvittää mahtuvatko pyörät tai muut kulkuvälineet mukaan. Säilytys- ja kuljetustiloissa on nimittäin merkittäviä eroja, hän toteaa.

Asuntoautojen sisätilojen varustetasossa voi olla merkittäviä eroja.

Neliportainen prosessi huipentuu tarjonnan kartoittamiseen, sillä vaihtoehtoja on saman hintaluokankin sisällä kirjavasti. Erilaiset pohjaratkaisut ja mallit pitää käydä Niskasen mukaan perinpohjaisesti läpi ennen ostopäätöstä.

Käytettyjä matkailuautoja on runsaasti myynnissä, ja sopivia vaihtoehtoja löytyy, oli budjetti mikä tahansa. Halvimman kotteron saa muutamalla tonnilla, mutta luksusautot maksavat satoja tuhansia euroja.

Niskanen ja Ala-Hakuni selvittivät IS:lle, mitä eri hintaluokan matkailuautoista on lupa odottaa.

Alle 10 000 euroa

Kuvan auton hinta on 5990 euroa.

Paikka, jolla pääsee liikkeelle ja saa katon pään päälleen, mutta esimerkiksi haaveet suihkussa käynnistä saa unohtaa. Käsistään näppärälle ja sopeutuvalle karavaanarille halpakin autokin voi täyttää tarpeen, mutta jos odotusarvo on, että kaikki toimii moitteettomasti, tulee pettymys.

Alle kymppitonnin autot ovat usein melko vanhoja, jopa viime vuosituhannelta, eivätkä ne sovellu vanhahtavan tekniikkansa takia talvikäyttöön.

10 000 - 30 000 euroa

28880 euroa maksava matkailuauto.

Astetta kalliimmista autoista löytyy paremmat suihkuratkaisut ja sisätilojen toiminnallisuus ovat jo huomattavasti paremmalla mallilla. Skaala on silti monenkirjava: autojen huolto- ja kilometrimäärät vaihtelevat hyvin paljon, eikä tekniikan toimimisestakaan ole aina takuita.

Tämän hintaluokan matkailuautotarjonta on huomattavasti halvimpia kattavampi, ja käyttöhistoriasta riippuen noin 20 000 eurolla voi saada alle kymmenenkin vuotta vanhoja menopelejä.

30 000 - 60 000 euroa

53900 euron retkeilyauto.

Jos matkailuautoon on varaa panostaa lähemmäs 50 000 euroa, alkavat varustepuoli ja ominaisuudet olla jo sangen laadukkaita. Autot eivät ole edelleenkään aivan tuliteriä, mutta käyttöikä ja yleinen siisteys ovat jo täysin eri tasolla kuin hieman edullisemmissa vaihtoehdoissa.

Kaikkein hulppeimmista asuntoautoista joutuu pulittamaan useita satoja tuhansia euroja. Silloin puhutaankin jo pyörien päällä olevasta vapaa-ajanasunnosta, josta löytyy herkkuja vaativaankin makuun.

Niskanen peräänkuuluttaa lopuksi kokemusasiantuntijuutta: harjaantuneiden harrastajien ja myyjien ammattitaitoa kannattaa hyödyntää ostoa suunnitellessa parhaimpansa mukaan.

– Itse tein virheen, kun ostin ensimmäisen matkailuautoni. Panostin kerralla kunnolla mutta tulin ostaneeksi auton, joka ei vastannut tarpeitani. Nyt ostaisin ensiautoksi halvemman vekottimen, jolla ajaisin vuoden ja katsoisin sitten, mitä oikeasti asuntoautolta haluan.

Leirintäalueet ovat oleellinen osa karavaanarikulttuuria.

Niskanen kuitenkin muistuttaa, ettei asuntoauton ostaminen ei ole välttämättä kaikille järkevin valinta.

– Jos budjetti on pieni, suosittelisin autojen vuokraamista. Silloin lajiin pääsee tutustumaan matalalla kynnyksellä, Niskanen vinkkaa.